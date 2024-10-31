Форма 5 – найбільш розповсюджена та найпростіша довідка, яку можуть отримати військовослужбовці. Її видають у потрібній кількості без жодних обмежень. Деякі військові частини одразу після підписання контракту до пакета документів військовослужбовця додають кілька примірників форми.

Що це за довідка і для чого вона потрібна – коротко.

Що таке Форма 5

Фактично це документ про те, що конкретна людина проходить військову службу у конкретному підрозділі. У цій довідці зазначаються:

військове звання

прізвище, ім'я та по-батькові

назва військової частини або підрозділу, в якому військовослужбовець перебуває на службі (з приналежністю до військового формування – Національна гвардія України, різні роди військ Збройних Сил України тощо)

установа, для якої виписується довідка: банк, навчальний заклад, Центр надання адміністративних послуг або просто – "за запитом"/"за потребою".

Довідка має бути обов'язково підписана командиром військової частини (для бійців Національної гвардії також можливий варіант начальника штабу) та завірена печаткою для довідок і кутовим штампом військової частини.

"Вона підтверджує, що людина дійсно перебуває на військовій службі у цей момент", – каже LIGA.net начальниця відділу кадрів одного з підрозділів НГУ майор Ольга Гузь.

Аналогом цієї довідки для цивільних, які працюють у військових частинах, є Форма 6. "У принципі, там зазначається та сама інформація, – розповідає Ольга Гузь. – Тільки з поправкою на те, що її виписують саме для цивільних".

Довідка актуальна до місяця (в ідеалі – протягом 10 днів). Потім її краще оновити.

Через рапорт або стройову. Як отримати

Для тих, хто служить, цю довідку виписує військова частина.

За правилами, військовослужбовець має звернутися до свого командира та написати відповідний рапорт, розповідає LIGA.net військовий ЗСУ Олексій.

"Далі командир звертається у стройову частину, – каже він. – З особистого досвіду – можна просто зайти в стройову, без рапортів, та сказати: "Люди, потрібна Форма 5". Її тобі роздруковують, командир підписує, печатками все засвідчується – і готово".

Форма 5 – чи не найпростіший військовий документ, який можна уявити, додає він.

Для тих, хто вже звільнився, є нюанси. Звільненим із лав Збройних Сил довідку виписує Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

А от звільненим з лав Національної гвардії довідку має видавати саме та військова частина, в якій людина проходила службу.

"Якщо військовослужбовець звільнений дуже давно, ми його направляємо в центральний архів Національної гвардії України, – уточнює Гузь. – Вони дають для підтвердження витяги з наказів. Він приносить їх нам, і ми на основі тих витягів робимо довідку, що він служив у частині у встановлений проміжок часу".

Пільги, зброя, субсидії. Для чого це потрібно

Цю довідку військовослужбовці мають надавати для оформлення пільг, спрощеної процедури отримання дозволу на зброю, субсидій, розповідає Олексій.

Вона потрібна також, коли є необхідність поліпшення житлових умов, додає LIGA.net юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum Олександр Мельник: "Рапорт для зарахування на облік для покращення житлових умов потребує підтвердження перебування на військовій службі. Саме для цього комісаріат або частина, де перебуває військовий/військова, має на вимогу видати Форму 5".

Довідка Форма 5 також необхідна для отримання службового житлового приміщення, житлового приміщення для постійного проживання та надання житлової площі в гуртожитках військових частин, нагадує юрист Juscutum.

Довідку також вимагають для отримання пільгового обслуговування за кредитами та кредитними картками військовослужбовців.

Водночас, як уточнюють LIGA.net кілька військовослужбовців з різних формувань, для банків надана Форма 5 може бути, навпаки, підставою для відмови у кредитуванні. Особливо якщо йдеться про бойові частини.

Таке трапляється, підтверджує Гузь. Але військова служба не завжди є вирішальним фактором: "Жодна фінансова установа не видає кредити просто так. Кожного клієнта оцінює комплексно, перевіряє кредитну історію та інші характеристики".