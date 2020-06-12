Санкции против Медведчука в США и меморандум с МВФ. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 12 июня. Температура от +20 до +33, курс доллара 26.83

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Нацбанк снизил учётную ставку до 6%, минимума за всю историю. К чему это приведёт

11 июня НБУ понизил учётную ставку на 2 п.п. Теперь этот основной инструмент монетарной политик - 6%. Меньше в Украине не было никогда. Логика Нацбанка ясна - они хотят стимулировать экономику и ускорить инфляцию до запланированных 4-6%. Не факт, что подучится и вряд ли мы увидим теперь стремительное удешевление кредитов.(детальнее в разборе). Ставки по депозитам точно пойдут вниз. Но с одним можно Украину точно поздравить - мы страна с реальной и независимой монетарной политикой. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. В США предлагают ввести санкции против Медведчука как пособника Кремля

Если Зеленский не хочет обижать кума Путина, то Дядя Сэм сам даст жару. Ведь российская машина пропаганды и войны поднимает голову по одной причине: ненаказанное зло возвращается. Поэтому надо наказывать. И в США это понимают. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Что Украина пообещала МВФ в обмен на $5 млрд. Перевод меморандума

Этот страшный МВФ загоняет Украину в долги! В обмен на кредиты Украина расстается с независимостью! Обойдемся без западных денег! Слышали похожие лозунги? Обычно их генерируют люди, которые попросту не читали текст соглашения Фонда с Украиной. Реальность не такая красочная. Реформы, приватизация, прозрачная банковская система, рыночные тарифы. Мы сделали перевод текста меморандума, для тех, кто хочет разобраться, на каких условиях Украина на самом деле берет кредит и что обещает сделать взамен. Есть ощущение, что для страны от этих условий намного больше пользы, чем Фонд. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Украинский госфонд выбрал семь стартапов, которым раздаст $300 000

Украинский фонд стартапов объявил список компаний, которые получат гранты от государства. Маркетплейсы, legal tech, med tech, edtech - всего семь компаний. Два стартапа получат по $25 000, еще пять - по $50 000. Очень правильная идея - поддерживать перспективные стартапы домашними грантами. Взлетят ли эти стартапы? Будем наблюдать. Больше по ссылке.

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