"Слив" сместил дискуссию с введения новых санкций против России на вопрос, сколько Украина должна уступить за "мир"

Плохо составленный, односторонний и машинно переведённый с русского якобы 28-пунктовый мирный план должен был бы стать предметом насмешек. Вместо этого он вызвал страдания в Украине, панику в Европе и сумасшедшее отступничество тех частей администрации США, которые разбираются в картах, словах и дипломатии.

Для России это был отличный результат. Умело организованный "слив" подчеркнул и обострил наши разногласия и слабые места.

Он показал хаос в администрации. Действительно ли государственный секретарь Марко Рубио дистанцировался от плана? Ведёт ли специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф собственную PR-операцию? Какие реальные или воображаемые коммерческие интересы стоят за российско-американским сближением?

