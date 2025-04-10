Высший антикоррупционный суд продлил экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде подписки о невыезде – по делу о якобы получении взятки. Несмотря на то, что Насиров пытался мобилизоваться в армию.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Остановят ли из-за этого производство – суд решит 11 апреля, говорит LIGA.net спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Командир бригады, в которую пытался мобилизоваться Насиров, признал, что подписал приказ с нарушением законодательства, и отменил его. О чем идет речь в приказе и что отменено, никто из собеседников LIGA.net объяснить не смог. А именно от этого зависит, остается ли Насиров военнослужащим.

Однако уже понятно, что хороших последствий в этой истории мало – объясняем почему.