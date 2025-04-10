Вищий антикорупційний суд продовжив ексглаві Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд – у справі про нібито отримання хабаря. Попри те, що Насіров намагався мобілізуватися до армії.

Чи зупинять через це провадження – суд вирішить 11 квітня, каже LIGA.net речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

Командир бригади, до якої намагався мобілізуватись Насіров, – визнав, що підписав наказ із порушенням законодавства, і скасував його. Про що ідеться в наказі та що саме скасовано, ніхто зі співрозмовників LIGA.net пояснити не зміг. А саме від цього залежить, чи лишається Насіров військовослужбовцем.

Однак вже зрозуміло, що хороших наслідків у цієї історії мало – пояснюємо чому.