Силы обороны уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и по меньшей мере сильно повредили воздушный пункт управления Ил-22 – "восстановлению не подлежит".

Сбивание такой цели – уникальный случай не только для Украины, но и для мировой практики, отмечает LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Такие самолеты летают высоко и далеко от зоны боевых действий, добавляет LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский. И, как правило, имеют в сопровождении истребители Су-34 или Су-35, защищающие их.

Почему уничтожение двух самолетов стало болезненным ударом для россиян и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вечером 14 января Воздушные силы уничтожили российский самолет А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

Разведборт А-50 уничтожили в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.

Утром командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.

Россияне намекали, что удар могла нанести ошибочно российская противовоздушная оборона, защищавшая Крым.

Однако и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, и Воздушные силы ВСУ подтвердили: сбивание двух российских самолетов стало результатом тщательно спланированной операции в Приазовье.

Эти два самолета работают в паре, объясняет LIGA.net экс-начальник зенитных ракетных войск Воздушного командования "Юг" Воздушных сил, полковник в отставке Петр Мазин.

А-50 – это самолет разведки, обнаружения и управления, он управляет действиями всей авиации и пехоты.

"С высоты все видно лучше, чем когда на земле сидишь. Он видит обстановку на позициях своих войск, на позициях противника. И руководит действиями всей авиации и пехоты, наземных войск и артиллерии", – отмечает полковник в отставке.

По информации офицера, таких самолетов в небе над Украиной использовали три: на севере, востоке (Донецк, Луганск) и на юге (район Азовского моря). "Теперь россиянам придется делать перегруппировку и снимать эти самолеты откуда-то еще", – говорит он.

Подбитый самолет Ил-22 – это сугубо командный пункт. "Он командовал вражеской группировкой на юго-востоке нашей страны и руководил боевыми действиями. Если очень упрощенно, он выступал в роли своеобразного "ретранслятора", – рассказывает Мазин.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Уничтожение этих самолетов является серьезным репутационным и финансовым ударом для россиян, говорит Коваленко. Один самолет в зависимости от модификации стоит от $300 до $400 миллионов, но с учетом уникальности систем – его цена намного выше.

А-50 является незаменимой единицей разведывательного функционала в российских войсках. Его используют, чтобы фиксировать взлеты и нахождение в воздушном пространстве Украины тактической истребительной авиации, пуски ракет, крылатых ракет, например тех же Storm Shadow/SCALP-EG, перечисляет Коваленко.

"Он обеспечивает разведывательной информацией российские войска. Кроме того, такие самолеты являются элементами целеуказания для тактической авиации РФ. Во время масштабных ракетных ударов по территории Украины используется именно информация с этих самолетов", – добавляет он.

Эти самолеты способны своей разведывательной информацией и взаимодействием с комплексами ПВО – например, С-400 – увеличивать дальность поражения цели до 400 километров.

A-50 у россиян в принципе было всего девять, добавляет он.

"Один находится на бесконечной модернизации, два – небоеспособны. Еще один был поврежден в Беларуси и уже год на ремонте, – говорит Коваленко. – Выйдет ли он из него – вопрос, потому что у россиян проблемы с ремонтом таких сложных электронных систем. Теперь сбили еще один – так что остается четыре боеспособных самолета этого типа".

Больше таких самолетов россияне не производят.

Потеря личного состава – тоже болезненный удар.

Это уникальные пилоты, заменить которых будет очень трудно, добавляет авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Уничтожение этого самолета значительно уменьшает возможности россиян по дежурству в воздушном пространстве РФ и временно оккупированных территорий Украины. И возможности снабжать российские войска разведывательной информацией, говорит Коваленко.

"Россияне будут пытаться минимизировать использование этих самолетов и, безусловно, это повлияет на качество ведения ими боевых действий, результативность и периодичность ударов по территории Украины, – считает он. – У них будет меньше информации о возможностях, например, по перехвату целей – и многое другое".

Смотрите видеокомментарий авиаэксперта Валерия Романенко на LIGA.net:

Украинские воздушные силы подтвердили, что имеют прямое влияние на воздушное пространство, включая акваторию Азовского моря.

"Мы обеспечиваем защиту своего воздушного пространства. Оставшиеся самолеты россияне будут использовать более осмотрительно и не рискнут так близко подходить к нашим границам, – убежден Храпчинский. – Мы увеличиваем буферную зону, в которую россияне не будут соваться. Это – самое главное".

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