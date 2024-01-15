Сили оборони знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і щонайменше сильно пошкодили повітряний пункт управління Іл-22 – "відновленню не підлягає".

Збиття такої цілі – унікальний випадок не тільки для України, а і для світової практики, наголошує LIGA.net військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Такі літаки літають високо та далеко від зони бойових дій, додає LIGA.net авіаексперт Анатолій Храпчинський. Та зазвичай мають у супроводі винищувачі Су-34 чи Су-35, які їх захищають.

Чому знищення двох літаків стало болючим ударом для росіян та чого очікувати далі – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Ввечері 14 січня Повітряні сили знищили російський літак А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

Розвідборт А-50 знищили у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.

На ранок командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.

Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська протиповітряна оборона, яка захищала Крим.

Однак і головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, і Повітряні сили ЗСУ підтвердили: збиття двох російських літаків стало результатом ретельно спланованої операції у Приазов’ї.

Ці два літаки працюють в парі, пояснює LIGA.net ексначальник зенітних ракетних військ Повітряного командування "Південь" Повітряних сил, полковник у відставці Петро Мазін.

А-50 – це літак розвідки, виявлення та управління, він керує діями всієї авіації й піхоти.

"З висоти все видно краще, ніж коли на землі сидиш. Він бачить обстановку на позиціях своїх військ, на позиціях супротивника. І керує діями всієї авіації і піхоти, наземних військ і артилерії", – зазначає полковник у відставці.

За інформацією офіцера, таких літаків в небі над Україною використовували три: на півночі, сході (Донецьк, Луганськ) та півдні (район Азовського моря). "Тепер росіянам доведеться робити перегрупування та знімати ці літаки звідкись ще", – каже він.

Підбитий літак Іл-22 – це суто командний пункт. "Він командував ворожим угрупуванням на південному сході нашої країни і керував бойовими діями. Якщо дуже спрощено, він виступав у ролі своєрідного "ретранслятора", – розповідає Мазін.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Знищення цих літаків – серйозний репутаційний та фінансовий удар для росіян, каже Коваленко. Один літак, залежно від модифікації, коштує від $300 до $400 мільйонів, але з урахуванням унікальності систем – його ціна набагато вища.

А-50 є незамінною одиницею розвідувального функціонала в російських військах. Його використовують, щоб фіксувати зльоти та знаходження у повітряному просторі України тактичної винищувальної авіації, пуски ракет, крилатих ракет, наприклад, тих самих Storm Shadow/SCALP-EG, перераховує Коваленко.

"Він забезпечує розвідувальною інформацією російські війська. Крім того, такі літаки є елементами цілевказання для тактичної авіації РФ. Під час масштабних ракетних ударів по території України використовується саме інформація з цих літаків", – додає він.

Ці літаки здатні своєю розвідувальною інформацією та взаємодією з комплексами ППО – наприклад, С-400 – збільшувати дальність ураження цілі до 400 кілометрів.

A-50 у росіян в принципі було лише дев’ять, додає він.

"Один перебуває на нескінченній модернізації, два – небоєздатні. Ще один був пошкоджений у Білорусі і вже рік на ремонті, – каже Коваленко. – Чи вийде він з нього – питання, бо у росіян проблеми з ремонтом таких складних електронних систем. Тепер збили ще одного – тож лишається чотири боєздатні літаки цього типу".

Більше таких літаків росіяни не виробляють.

Втрата особового складу – також болючий удар.

Це – унікальні пілоти, замінити яких буде дуже-дуже важко, додає авіаексперт Анатолій Храпчинський.

ЩО БУДЕ ДАЛІ. Знищення цього літака значно зменшує можливості росіян щодо чергування в повітряному просторі РФ та тимчасово окупованих територій України. І можливості забезпечувати російські війська розвідувальною інформацією, каже Коваленко.

"Росіяни будуть намагатися мінімізувати використання цих літаків, і, безумовно, це буде впливати на якість ведення ними бойових дій, результативність та періодичність ударів по території України, – вважає він. – Вони будуть мати менше інформації про можливості, наприклад, щодо перехоплення цілей – і багато чого іншого".

Дивіться відеокоментар авіаексперта Валерія Романенка на LIGA.net:

Українські Повітряні сили підтвердили, що мають прямий вплив на повітряний простір, включно з акваторією Азовського моря.

"Ми забезпечуємо захист свого повітряного простору. Ті літаки, які залишились, росіяни будуть використовувати більш обачно і не ризикнуть так близько підходити до наших кордонів, – переконаний Храпчинський. – Ми збільшуємо буферну зону, у яку росіяни не будуть соватися. Це – найголовніше".