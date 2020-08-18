После совещания в Офисе президента якобы сорвалась операция СБУ по задержанию 28 боевиков, воевавших на Донбассе. Против нее был глава ОП Андрей Ермак

Сначала "тайный агент НАБУ" Евгений Шевченко в Facebook, а затем журналисты Янина Соколова и Юрий Бутусов сообщили, что, вероятно, "крот" в Офисе президента сорвал спецоперацию СБУ по задержанию боевиков ЧВК Вагнер. LIGA.net обращает внимание читателей: другой информации об операции нет, только утверждения троих людей, которые, возможно, получали информацию из близких источников.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Операция началась больше года назад, ее целью было найти и задержать 28 проживающих в России террористов и пополнить "фонд" для обмена пленными с Кремлем. По данным Бутусова, группу в СМИ назвали вагнеровцами, но в реальном ЧВК Вагнер большинство из них не служили. "Они были наемниками, которым все равно, за кого воевать. В ходе вербовки они дали показания на видео о своих преступлениях на территории Украины - они хвастались, думая, что показывают уровень своей квалификации", - написал он.

СБУ установила террористов и предложили им работу от имени ЧВК МАР, созданной для вербовки наемников против Украины. Работа - охрана нефтяных вышек в Венесуэле. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов, там были и случайные люди). По плану, 24 июля их из Москвы должны были вывезти в Минский аэропорт, и, не задерживаясь в Беларуси, 25 июля отправить рейсом Минск-Стамбул.

На этот же рейс был куплен билет агенту СБУ, у которого во время перелета над Украиной должен был случиться "эпилептический припадок или что еще похуже", утверждает Евгений Шевченко. Это потребовало бы немедленной посадки самолета в Киеве. В качестве медсотрудников в самолет должна была зайти группа спецназа "Альфа" и задержать российских наемников.

Долгая, уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз, - Евгений Шевченко

Операция сорвалась якобы после совещания в Офисе президента 24 июля, в котором участвовали президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, замглавы ОП по вопросам обороны Роман Машковец.

И якобы именно Ермак требовал приостановить операцию по задержанию боевиков, потому что это могло повлиять на переговоры с помощником президента РФ Путина Дмитрием Козаком и помешать обмену пленными. Представитель СБУ Руслан Баранецкий и и Главного управления разведки Василий Бурба были против переноса финальной стадии операции.

25 июля вагнеровцы не явились на рейс Минск-Стамбул, а вместо этого заселились в беларусский санаторий, утверждает Бутусов. Новый вылет был назначен на 30 июля. Но 29 июля спецслужбы Беларуси задержали всю группу. Впоследствии Лукашенко передал всех России.

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К продвижению скандала подключились приближенные к оппозиции: депутат от Евросолидарности Владимир Арьев опубликовал документы вагнеровцев, которые "избежали украинского правосудия благодаря действиям определенных лиц из офиса украинского президента".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В составе группы якобы планировалось задержать двух террористов, причастных к уничтожению Боинга МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 возле Луганска. Еще один, россиянин Денис Харитонов, сбил два украинских самолета Су-25 в 2014 году, говорит Соколова.

Вечером на канале Yanina Sokolova в сети YouTube была опубликована аудиозапись, на которой, вероятно, зафиксирован момент вербовки боевиков Харитонова, Жмурина, Сидорова, Бахтигараева, Анохина агентом Службы безопасности Украины.

Фрагмент, на котором якобы боевик Денис Харитонов признается, что сбил вертолет и два Су-25:

Харитонов: А я с кем разговариваю?

Офицер СБУ: Я от Шамана звоню.

Харитонов: Все, все, принял, слушаю внимательно.

Офицер СБУ: Денис, скажи мне пожалуйста. Там Шаман говорил по поводу работы по контракту.

Харитонов: Да, да, да, да. Я прям вашего звонка жду.

Офицер СБУ: Да. Вопрос есть к тебе. Есть ли у тебя боевой опыт? И если есть, то в каких годах и где?

Харитонов: Да, смотрите. С 2014 года в Украине в составе батальона "Степь" в Дмитровке работал командиром расчета ПЗРК. Потом командиром взвода ПЗРК. Осуществлял несколько выстрелов. Есть у меня настрел как бы. Три единицы техники. С ПЗРК с "Иглы" стрелял.

Офицер СБУ: Я понял. Попадания были?

Харитонов: Да, три попадания из пяти.

Офицер СБУ: Я понял. Какие цели?

Харитонов: Документы есть подтверждающие.

Офицер СБУ: Есть, да? На Шамана можешь выслать?

Харитонов: Да-да, есть. Да, я могу выслать...

Офицер СБУ: Я понял. Хорошо, смотри. Скажи мне, попадания были в цель какие там: транспортники или вертушка, что было?

Харитонов: Веротушка была и две сушки 25-е... Это именно подтвержденные.

Офицер СБУ: Я понял. Смотри, награды есть у тебя?

Харитонов: Награды - да. За вертушку я получил... И за южные операции в Песках я получил уже первой степени за заслуги перед отечеством.

…....

Офицер СБУ: Скажи мне, твои попадания в каком регионе были?

Харитонов: Район... Сейчас скажу. Это была Мариновка, под Мариновкой.

Офицер СБУ: То есть все пять запусков и три попадания были там, в одном районе?

Харитонов: Да, в одном районе. Вертолет был где-то в районе Голубых скал, это "Червона Зоря", по-моему, называется. Там лагерь пионерский был. Там колонна передвигалась на Сергиевку. И два попадания под Мариновкой были.

…....

Офицер СБУ: Я понял. Скажи, в Москве тебе вручали награду. Кто лично вручал тебе?

Харитонов: Лично Сурков вручал.

Фрагмент, на котором вербуют боевика ЧВК Вагнер Сергея Щербакова. Он видел, как боевики сбили вертолет и два Су-25:

Офицер СБУ: Меня зовут Сергей Петрович, я звоню вам от Дениса. По поводу работы по контракту, он должен был с вами разговаривать.

Щербаков: Ну да-да-да, говорил, все правильно. Есть такое дело...

Офицер СБУ: Раньше в Украине ты работал, в Украине с ним в рассчете ПЗРК был.

Щербаков: Все правильно, все правильно, да.

Офицер СБУ: Скажи мне по порядку работу, специфику: в каком году начал подготовку, как попал в Украину, как там отработал с ним.

Щербаков: Ну... Начали с ним на полигоне в Ростове подготовку, но она короткая, меньше 10 дней. И рассчетом в 2014 году забросили в Дибровку. И уже там в Дибровке работали. Получилась сперва у нас вертушка, потом две сушки.

Офицер СБУ: Я понял. Скажи, ты присутствовал при запуске, когда Денис работал?

Щербаков: Да-да, при всех запусках я присутствовал. При вертушке сперва - сидели в засаде, над колонной вертушка летела. Сперва вернее мы эту вертушку упустили, она ушла. И уже потом, когда она начала возвращаться, мы ее подцепили. И потом две сушки были, заходили где-то в район Кожевни. Спускались на боевой, отрабатывали. И в эти моменты мы сперва одну подцепили, и потом через несколько часов вторую.

Офицер СБУ: Скажи, то есть конкретно ты видел попадания?

Щербаков: Конечно, конечно. Конкретно видел.

Офицер СБУ: А ты на Донбасс уходил через военкомат или через союз добровольцев Донбасса?

Щербаков: Вообще как от казачества. Собрались, у нас тут атаман, я к нему ходил, и поехали туда. Попали в батальон "Степь".

Утечка информации произошла из Украины, и наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска, - Юрий Бутусов

Фрагмент, на котором вербуют боевика ЧВК Вагнер Александра Сидорова. Он завозил боевиков в луганский аэропорт:

Офицер СБУ: Александр, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя боевой опыт? И если есть, то в каких годах и где?

Сидоров: Да, есть. 14й год — это ЛНР. 15й год — тоже ЛНР. И 16й год — это Пески.

Офицер СБУ: Я понял. Скажи, пожалуйста, в каком подразделении был в ЛНР?

Сидоров: В ЛНР... Заходили от нас, наше российское подразделение - "Амур". Взаимодействовали с «Музыкантом» по Хрящеватому, аэропорту.

Офицер СБУ: Аэропорт был луганский или донецкий?

Сидоров: Луганский, луганский.

Офицер СБУ: В каком месте работал в районе луганского аэропорта?

Сидоров: Я водитель был. Я в сам аэропорт не заходил. Я оказывал помощь, я вывозил всех. И завозил ночью колонны в темноте.

Кто сбивал украинские самолеты: записи разговоров и документы боевиков ЧВК Вагнера. Источник - канал Yanina Sokolova в сети YouTube

КАКАЯ РЕАКЦИЯ. Адекватной реакции власти на эту информацию нет. Вместо этого 5 августа президент без каких-либо предупреждений издал указ об увольнении одного из идеологов операции - начальника ГУР МО Бурбы, и назначил вместо него Кирилла Буданова.

LIGA.net попросила прокомментировать информацию о проваленной спецоперации в СБУ. Там сказали, что на первый взгляд, это похоже на "российский фейк", который разгоняли на прошлой неделе, - но попросили направить официальный запрос для более точного ответа. В Офисе генпрокурора (по данным Шевченко, делом занимался прокурор Гюндуз Мамедов) на звонки не ответили.

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В Офисе президента, куда мы обратились за комментарием по поводу роли Ермака в срыве операции, "пока ничем не могут помочь".

Советник Ермака Михаил Подоляк поздно вечером написал в Facebook, что скандал с вагнеровцами - это "история очень запойная", но на самом деле - слив и "месть обиженного Бурбы", которого со сложностями уволили с должности начальника ГУР Минобороны. А аудит нового главы ГУР Буданова не нашел в ведомстве никаких документов на подобные операции. Но встречу в Офисе президента он не отрицал.

"Нам всерьез предлагают поверить, что профессионалов на контракте, имеющих за плечами несколько войн,.. неизвестный вербовщик из Украины беспроблемно провел по перевалкам до Беларуси... А в это время вербовщик, незримо управляя сразу двумя чужими спецслужбами (белорусской и российской), готовил похищение трех десятков жестких профи на борту турецкого лайнера", - сказал он.

Все это медийное "зло" придумано русскими, и цель была - поссорить нас со всеми... Нам иногда так хочется оскорбить кого-то из нынешних топов, что плевать на логику, - советник Ермака

По его словам, первой детали якобы операции и причины ее срыва расписала российская газета: "Ничего вообще не смущает?"

В ОП обращают внимание, что логистика и перевалка на войну - очень жесткая процедура, и случайного вербовщика там не будет. "Какая все-таки цель должна была быть у этой операции, будь она реальной?" - спрашивает Подоляк. Захват вагнеровцев, напомнил он - это прямой конфликт с белорусами, европейцами и турками. "И повод для РФ отказаться от перемирия", - пишет советник Ермака.

Редакция LIGA.net готова предоставить слово экс-начальнику Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе.

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