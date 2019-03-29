Семь главных зашкваров. Что натворили кандидаты ради победы

Кто из кандидатов больше всего пострадал от войны компроматов в регионах, как топовые политики использовали личные знакомства и админресурс в предвыборных целях и почему агитация в день тишины - не нарушение, но манипуляция. Основные зашквары этих выборов - в материале LIGA.net.

Подкуп избирателей

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Сетка Порошенко. Уголовное производство открыто в полиции. Как утверждает министр внутренних дел Арсен Аваков, работает эта схема так: "Нанимают агитаторов, агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры, спрашивают: а вы готовы поддержать нашего кандидата? - вот, мы готовы вам помочь. Из 100 человек 30 говорят: да, мы готовы". Затем, со слов главы МВД, этих людей записывают в список и идут с ним в райсовет или собес, где требуют "выделить этим людям по тысяче гривень" из бюджетных средств программы Турбота. Организатором схемы Аваков называет замглавы предвыборного штаба и нардепа Сергея Березенко.

В БПП причастность к нарушению отрицают и требуют от министра извинений.

"Мы не зафиксировали случаев прямого подкупа избирателей по схеме "голос в обмен на деньги". Именно по этой схеме может расследоваться подкуп избирателей по Уголовному кодексу. Должен быть преступный сговор. Такого нет", - ОПОРА

Пирамида Тимошенко. А это дело расследуют СБУ и ГПУ. Задумка штаба Тимошенко, как утверждает замглавы СБУ Виктор Кононенко, предусматривала формирование в округах пирамиды в виде "руководитель сектора - старший избирательного участка - десяток", которые должны были обеспечить необходимое количество голосов. Для этого организаторы якобы искали местных жителей, которые за деньги проводили обработку, чтобы обеспечить голосование”. Платили за такую деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года. Использовалась якобы грязная наличка, которая обналичивалась при содействии правоохранительных органов. Цена - до 1500 грн за голос.

"В основном это дела бесперспективные. У нас проблема с толкованием подкупа. Закон говорит одно, а Уголовный кодекс - совсем другое. Сложно наказать даже за оплату труда наблюдателя или агитатора", - КИУ

Админресурс

Это ключевой тренд марта, говорит аналитик сети ОПОРА Александр Клюжев. Преимущественно грешит использованием админресурса президент Порошенко, но и другие кандидаты тоже. "Без сомнения, в руках Порошенко сконцентрирован значительный объем возможностей. Есть практика проведения региональных советов развития, организаторами которых являются местные администрации. В том числе, туда свозятся люди - имеем доказанные инциденты организованной доставки бюджетников", - говорит он. В ряде случаев участники этих регионалок потом еще принимали участие в агитации Порошенко: в первой половине дня - совет, во второй - митинги.

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"Президент не разграничил четко во время кампании свою агитацию и должностную деятельность. Одиночные случаи есть и по другим кандидатам, но они менее влиятельны, их сложно сравнивать. Когда просто кандидат приезжает в определенный регион, у него там его одднопартийцы возглавляют местные органы самоуправления и содействуют. В случае Порошенко это проблема", - добавил он.

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Зарплата агитаторам

Любая финансовая награда за работу агитаторов - запрещена, объясняет глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Это должно быть политическое волонтерство: "Массово агитационную кампанию с палатками проводили до 10 кандидатов. Но когда мы смотрим на людей в палатках, в первую очередь пенсионеров, раздающих листовки неделями и в непогоду, я думаю, на 95% эта работа оплачивается".

У кандидатов есть лазейка на этот случай, говорят в ОПОРе: им разрешено компенсировать расходы на анитацию. А механизма проконтролировать, где заканчивается оплата телефонных звонков и начинается зарплата - нет.

Черный пиар

В региональных СМИ велась масштабная камания по дискредитации конкурентов. "Есть перечень кандидатов, которые стали жертвами, я бы сказал, негативных кампаний. Больше всего - против Владимира Зеленского, в меньшей степени против Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Зеленский у нас все три месяца - наибольший адресат негатива", - утверждают в ОПОРе.

Анонимки массово, без изменений копировались в десятках региональных СМИ. И тут вопрос не только к распространению чернухи, но и к прозрачности финансирования кампаний. "Кто-то же организовывает этот черный пиар, и кто-то за него платит", - отметил Клюжев.

Нападения и хулиганство

В начале кампании речь шла о достаточно серьезных инцидентах против митингов в пользу кандидата Вилкула. Потом была длинная история с провокациями на митингах Порошенко. Силовой инцидент в Белой Церкви, вплоть до взрывпакетов, был зафиксирован и по Тимошенко.

Отдельная тенденция этих выборов - нападения на агитаторов и порча агитационных материалов. "Нападали на агитаторов и Порошенко, и Тимошенко, и Вилкула. Мы надеемся, что речь все же идет о хулиганстве, потому задерживались нападающие в состоянии алкогольного состояния. Но с точки зрения демократических выборов сторонники кандидата имеют права не бояться хулиганки", - считает Клюжев.

Теневые бюджеты

Практически все местные команды кандидатов бесконтрольно штампуют свои агитки, вплоть до билбордов. Хотя все это должно выпускаться за счет избирательного фонда. "И тут, с одной стороны, понятно, что распорядители фонда не могут контролировать все, что делают их представители на местах. Но сегмент агитации настолько масштабный, что вызывает подозрения в теневых средствах", - отмечают в ОПОРЕ.

Такое пренебрежение правилами капмании - показательное, подтверждает Кошель. Это не глупая формальность, а вопрос использования на выборах огромного количества средств за пределами избирательного фонда. Другими словами, на ведение незаконной агитации направляются потоки черного нала. "У нас десятки часов телевизионных эфиров, которые не были оплачены в рамках фонда. Тысячи бордов, не оплаченных в рамках фонда. И это очень тевожная тенденция - тенезации выборов", - утверждает Кошель.

Этики - ноль

Формально демонстрация программы Зеленского в день тишины на канале 1+1 не является нарушением: Верховный суд признал, что это право лица вести профессиональную, бизнесовую и творческую деятельность. Оно не может быть ограничено участием в выборах.

Но это - точно манипуляция, считает Клюжев.

"Такая же история была с Арнольдом Шварценеггером, когда он баллотировался на должность губернатора штата Калифорния. Тогда больше 250 фильмов с участием известного актера были изъяты из трансляции. Более того: об этом попросил сам актер", - добавил Кошель.

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"С точки зрения избирательных технологий с Зеленским все понятно, никаких сомнений", - отметил Клюжев. Но то же самое можно сказать и о других кандидатах, которые не разграничивают свою профессиональную и избирательную активность. Точно так же в день тишины, скорее всего, будут появляться материалы о деятельности президента Порошенко или народного депутата Тимошенко: "Кампания жетская и конкурентная. Но без формирования этических стандартов мы на уровне закона ничего не достигнем".

И напоследок

За нарушения в день голосования можно загреметь и за решетку. Закон устанавливает уголовную ответственность за целый ряд нарушений в день голосования, напоминает замминистра юстиции Иванна Смачило. Среди прочего, это выдача бюллетеня гражданам без паспорта, демонстрация заполненного бюллетеня или селфи с ним, вынос за пределы участков, голосование больше одного раза, подкуп избирателей. За это предусмотрен штраф в размере 1700 грн и вплоть до ограничения свободы до трех лет. А за повреждение урны для голосования можно лишиться без свободы и на семь лет: "Если вы зметили такие нарушения, надо обращаться к главе комиссии или к официальным наблюдателям, или в полицию. Конечно, если нарушают члены комиссии, то лучше сразу обращаться в полицию".

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