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31.08.2019, 17:47

Шансы на успех нового Кабмина и каждого министра: что вы об этом думаете? Опрос LIGA.net

Шансы на успех нового Кабмина и каждого министра: что вы об этом думаете? Опрос LIGA.net - Фото
Коллаж LIGA.net

Довольны ли вы назначениями в правительстве и как оцениваете каждого министра? Голосуйте, ваш голос имеет значение

29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва: депутаты в первый же день сколотили коалицию, проголосовали за премьера и новый Кабинет министров.  Здесь мы детально рассказали вам о каждом новом министре. Правительство Гончарука (новый премьер) очень неоднозначно: с одной стороны, большинство министров  неангажированы, они далеки от политики и больших бизнес-групп; с другой, мало кто из них имеет опыт управления большими структурами и глубокую компетенцию в "министерском" предмете. Что ждет страну с таким Кабмином: хватит ли молодости, энергии и порядочности для в первую очередь экономического прорыва или нехватка управленческого и/или политического опыта приведет это правительство (а значит и большинство украинцев) к краху?

Мы не знаем, надеемся, что у них получится. И предлагаем вам оценить уместность каждого министра в его кресле.

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Теги: опрос, кабинет министров, гончарук
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