Шансы на успех нового Кабмина и каждого министра: что вы об этом думаете? Опрос LIGA.net

29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва: депутаты в первый же день сколотили коалицию, проголосовали за премьера и новый Кабинет министров. Здесь мы детально рассказали вам о каждом новом министре. Правительство Гончарука (новый премьер) очень неоднозначно: с одной стороны, большинство министров неангажированы, они далеки от политики и больших бизнес-групп; с другой, мало кто из них имеет опыт управления большими структурами и глубокую компетенцию в "министерском" предмете. Что ждет страну с таким Кабмином: хватит ли молодости, энергии и порядочности для в первую очередь экономического прорыва или нехватка управленческого и/или политического опыта приведет это правительство (а значит и большинство украинцев) к краху?

Мы не знаем, надеемся, что у них получится. И предлагаем вам оценить уместность каждого министра в его кресле.