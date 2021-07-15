В украино-китайских отношениях резкое потепление. Владимир Зеленский впервые поговорил с Си Цзиньпином, а власть хочет перенимать опыт китайских коммунистов. У президента уверяют, что никто лицом к Китаю не повернулся, и Украина ведет "тонкую дипломатическую игру". По словам собеседников, у власти есть красные линии, а Китай нас интересует только с экономической точки зрения. Эксперты видят в таких отношениях огромные риски. На фоне евроатлантических стремлений Украины дружба с Китаем должна быть осторожной и иметь четкую стратегию. Иначе можем попасть в политическую и долговую ловушки.

Что происходит в отношениях с Китаем, зачем Украина поддается на шантаж Пекина и что нужно делать, чтобы не повторить историю с Мотор Сич, – в разборе LIGA.net.

ПОТЕПЛЕНИЕ

30 июня в Киеве состоялась презентация первого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении". В мероприятии приняли участие вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, бизнесмен и политик Вадим Новинский, а также Арахамия.

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Именно на последнего книга китайского лидера произвела сильное впечатление, и он решил содействовать появлению украиноязычной версии. По словам Арахамии, "принципы правящей партии Украины и Китая во много совпадают", а Слуга народа намерена "перенимать опыт Китая в управлении экономикой и построении государства".

Интерес вице-премьера Стефанишиной к книге Си Цзиньпина в руководстве Слуги народа объясняют экономикой. "Стефанишина возглавляет комиссию по сотрудничеству с Китаем. И сейчас Украина выступает как буферный переговорщик по истории, чтобы "Один пояс – один путь" начал проходить через пограничные переходы между Украиной и Евросоюзом. Китайцы готовы плыть через Черное море", – сообщил LIGA.net один из руководителей СН.

Кроме того, 7 июля в режиме видеоконференции состоялся саммит партий мира, организованный Китаем. В нем приняли участие около 200 партий со всего мира, включая Слугу народа и Единую Россию. "Также на видеоконференции была Тимошенко. Она специально заплела косу, чтобы китайцы ее узнали", – рассказывает LIGA.net один из участников саммита.

Потепление украино-китайских отношений произошло на фоне международного скандала. По данным Associated Press, Китай шантажировал Украину прекращением поставок вакцины.

СПРАВКА. Ранее Украина присоединилась к заявлению более чем 40 стран, представленному Канадой в Совете ООН по правам человека в Женеве 22 июня. Власти этих государств призвали Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в округ Синьцзян, где, по сведениям правозащитных организаций, притесняют уйгуров и других представителей национальных и религиозных меньшинств. Двумя днями позже, по данным AP, Украина исчезла из списка подписантов. Дипломаты из двух западных стран сообщили AP, что Киев пошел на этот шаг после того, как китайские власти пригрозили отменить запланированную поставку 500 000 доз вакцины от коронавируса в Украину.

В интервью LIGA.net министр Кулеба не подтвердил, но и не опровергнул эту историю, заявив, что она "еще не отыграна". "Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. Поэтому я не буду вдаваться в детали. Наша задача – выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями", – сказал министр.

Совпадение или нет, но после уступок Украина подписала с Китаем соглашение о льготных китайских кредитах в инфраструктурные проекты. Переговоры по соглашению, по словам экс-замминистра инфраструктуры Виктора Довганя, длились с 2018-го. При этом соглашение было подписано 30 июня, а Кабинет министров Украины сообщил об этом лишь через неделю, не указав никаких цифр. Еще через неделю Мининфраструктуры наконец объяснило: все дело в "переводе и согласовании, которые заняли определенное время".

В Слуге народа заигрывание с коммунистами называют "партийной дипломатией". "С первого дня прихода Слуги народа ко власти, Китай начал писать письма руководству партии, регулярно шлет чай. Сейчас в Китае отмечают 100-летие Коммунистической партии. В их парадигме это очень важная дата. Поэтому ничего удивительного в высказываниях Арахамии нет. Есть повод, связанный со 100-летием КПК. А в пакете к юбилею шло интервью с Арахамией и Корниенко", – объясняет собеседник LIGA.net в руководстве СН.

КТО ДЛЯ НАС КИТАЙ

Официально Китай для Украины стратегический партнер. Это зафиксировано в ряде документов времен президентства Виктора Януковича и планируется оставить в стратегии внешнеполитической деятельности, которую должен в скором времени утвердить Зеленский.

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"Усилия украинской дипломатии будут направлены на активизацию политического диалога, либерализацию торговли и визового режима, совместные проекты в области инфраструктуры, энергетики, транспорта и промышленно-производственной сфере", – сказано в стратегии.

По словам Зеленского, Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. "И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", – заявил президент в ходе разговора с китайским коллегой. По его словам, Украина нацелена на углубление стратегического партнерства с Китаем.

Украина может и должна стать мостиков в Европу для китайского бизнеса, – сообщили LIGA.net в Офисе президента.

В ОП напомнили, что в декабре 2020-го Украина подписала с Китаем программу совместного строительства "Экономического пояса шелкового пути" и "Морского шелкового пути 21 века". Сейчас правительство нарабатывает дорожную карту программы, которая, в частности, предусматривает развитие инфраструктуры морских портов и железных дорог. Кроме того, в ходе разговора Зеленского и Си Цзиньпина была достигнута договоренность о безвизе между Украиной и Китаем, сообщила пресс-служба ОП.

Важным, по словам ОП, приоритетом является сельское хозяйство. "20% аграрного експорта Украины идет в Китай...Мы должны работать в направлении развития сотрудничества по переработке с/х продукции и создании добавочной стоимости здесь, в Украине", – сообщили LIGA.net в ОП.

Несмотря на декларации, на практике отношения Украины и Китая не являются стратегическими, считает руководитель секции Азиатско-Тихоокенського региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта.

"Да, у нас есть торговля и она растет (по данным Таможенной службы, товарооборот Китая и Украины в 2020-м составил $15,4 млрд – ред.). Но у нас практически нет китайских инвестиций. В Украине нет украино-китайских предприятий за некоторыми исключениями. И то это не двусторонние предприятия, а логистические пункты, которые позволяют Китаю более удобно экспортировать с/х продукцию", – говорит Пойта в комментарии LIGA.net. По его словам, китайские инвестиции в основном составляют кредиты, которые по своим условиям часто хуже кредитов европейских партнеров.

Китай не дает возможности Украине выйти на новый уровень экономики. Китайские компании не заходят, не создаются компании, которые бы давали дополнительную стоимость товаров и создавали рабочие места. Китай покупает сырье, – считает Пойта.

Касаемо вопросов безопасности, то этого Китай Украине обеспечить не может, говорит эксперт. "Китай всегда голосует против украинских резолюций в Совбезе ООН, развивает стратегическое партнерство с РФ и поэтому в вопросах украино-российского конфликта занимает нейтральную позицию", – говорит Пойта.

В сотрудничестве с Китаем в области безопасности необходимо исходить из того факта, что США – главный гарант нашей безопасности, поэтому отношения с Китаем не должно вести к тому, чтобы негативно повлиять на отношения со США, считает глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко (Слуга народа).

"Не будем забывать, что по Будапештскому меморандуму Китай также является гарантом безопасности Украины. В этом плане Китай должен быть более активным в защите нашей безопасности и территориальной целостности против российской агрессии", – отметил он в комментарии LIGA.net.

ЧЕГО УКРАИНЕ НУЖНО БОЯТСЯ

Китай использует экономические инструменты для достижения своих политических целей, говорит LIGA.net журналист Петр Шевченко, проживающий в Китае. "Китай любит скрытность. Как правило, сделки Китая не афишируются и это проблема прозрачности", – считает он.

Экс-министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин считает украино-китайские отношения в целом непрозрачными. "Они не имеют понятных для общества стратегии и целей. Мы не понимаем, куда мы идем. Да, товарооборот растет. Но делаем ли мы оценку, сколько Китая нужно в Украине? Есть ли у нас видение или просто желание получить кредиты и сбалансировать историю с Мотор Сич? Я считаю, что скорее второе", – отметил он в комментарии LIGA.net.

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Пойта вовсе считает китайские кредиты губительными для Украины. "Эта практика развивает коррупцию на высшем государственном уровне и может использоваться Китаем в политических целях. Пример Черногории показателен. Страны попадают в долговую ловушку. Тот же Таджикистан расплачивается месторождениями редкоземельных металлов", – говорит эксперт.

При этом подобные страны в какой-то мере расплачиваются суверенитетом, считает Пойта. "Вряд ли они смогли бы проголосовать за какую-то резолюцию вопреки ожиданиям Китая. И это одна из стратегий Пекина", – добавляет он.

Согласен с ним Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего. "Мы должны понимать, что мы не может брать у Китая кредиты и вакцину и параллельно голосовать вместе с США по чувствительным для Китая вопросам", – говорит он в комментарии LIGA.net.

По мнению Пойты, углубление отношений с Китаем в нынешних международных условиях приносит Украине больше рисков, чем выгод. "Это усиливает зависимость от Китая, при этом трансформирую ее из экономической в политическую. А политическая зависимость создает дополнительные препятствия в евроатлантической интеграции", – считает эксперт.

По его мнению, это может создать противоречиями с Великобританией, Турцией, Канадой и странами Балтии. "Как пример, Украина развивает сотрудничество с Великобританией в части строительства малых ракетных катеров – технологий, которых у Украины нет. И если бы Украина углубляла военно-техническое сотрудничество с Китаем, то это бы увеличивало вероятность утечки британских технологий", – объясняет Пойта.

Собеседник в руководстве Слуги народа уверяет, что Украина не поворачивается лицом к Китаю, это всего лишь тонкая дипломатическая игра с экономической составляющей. "Есть идея Арахамии, чтобы они вместе с американцами строили киевскую окружную дорогу. Половину дороги строят американцы, половину – китайцы. Строят без тендера. Но оно пока сырое и на уровне консультаций", – рассказывает собеседник.

Также, по его словам, Китай готов наполнять фонд частичного гарантирования вкладов в сельское хозяйство, соответствующий законопроект принят в первом чтении в феврале 2021-го. "Но там против может быть Мировой банк", – добавляет собеседник.

Невозможно повернуться к Китаю лицом, иначе он сразу вонзит в него свои акупунктурные иголки и начнет лечить по болевым точкам, – говорит один из руководителей СН.

В Офисе президента заверили LIGA.net, что евроатлантическая интеграция – неизменный курс Украины, и развитие плодотворного партнертства с Китаем – "не взаимоисключающие треки".

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

"Модель очень простая сейчас: США являются партнером №1 Украины в вопросах политики и безопасности, Китай является торговым партнером №1 Украины. Вот и вся логика... В отдельных вопросах одно другому мешает, приходится работать дипломатии, убирать разногласия, устранять какие-то проблемы. Но концептуально логики, которую я озвучил, мы придерживаемся", – заявил министр Кулеба в эфире телеканала 24.

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Предшественник Климкин с ним не согласен. Он считает, что ставить Китай в какие-то рамки означает отрицать реальность. "Нужно построить стратегию. И это не должна быть обычная торгово-экономическая история. Это должно быть видение, что мы делаем в сфере высоких технологий, в сфере безопасности и оборонных технологий… Сейчас у нас нет стратегии. Мы можем петлять. Наша задача не увеличить что-то там на 50 млн. Мы должны смотреть стратегически", – считает экс-министр.

Собеседник LIGA.net в руководстве СН говорит, что стратегию можно прописать, но очень сложно в современных условиях на этом стоять. "Понятно, что есть подход Китая, когда есть план на 5 000 лет и ничего не волнует. Но надо быть большим монстром, чтобы так рассуждать. Когда ты мелкий и зависишь на 100% от мелкой конъюнктуры (цен, пошлин и квот), то это невозможно", – объясняет он.

По мнению Кусы, Украина должна играть в многовекторную политику. "Нужно выстраивать отношения и с Китаем, и с США, и не позволять втягивать себя в глобальное противостояние. Надо держать баланс", – считает эксперт.

Не согласен с ним Пойта. "Сейчас между Китаем и США формируется новый этап "стратегической конкуренцией". Поэтому продолжать политику многовекторности и развивать отношения и с Китаем, и с США, становится намного сложнее. Во многих вопросах Китай становится не просто конкурентом, а угрозой для США", – отметил он.

По словам Пойты, Украина должна очертить красные линии и не пускать Китай в чувствительные сектора экономики, на объекты критической инфраструктуры, технологии 5G. "Необходимо добиться имплементации закона о скрининге, то есть проверки внешних инвестиций на предмет угроз нацбезопасности. Если бы он был, то, возможно, не произошла бы ситуация с Мотор Сич", – объясняет эксперт.

Нужно сокращать военно-техническое сотрудничество, считает Пойта. Сейчас оно оценивается в почти $80 млн/год. И эту цифру нужно постепенно сокращать.

В вопросах торговли, инвестиций и вакцины нужно продолжать сотрудничество. Но Украина должна понимать, что для Китая ухудшается международная обстановка и поэтому Китай меняет стратегию. То, что раньше считалось безобидным, приобретает политический окрас, – говорит Пойта.

По мнению Шевченко, Украине нужно найти прагматичные точки соприкосновения с Китаем и при этом иметь красные линии. "Если мы добьемся притока китайских инвестиций и у нас будет достаточное количество китайских предприятий, это может быть гарантией, что Россия не пойдет на открытую агрессию. Ведь Россия и Китай ситуативные союзники и это не навсегда", – говорит журналист.

Кроме того, диалог с Китаем Шевченко считает хорошей "встряской" для Запада. "У нас есть железнобетонный аргумент для Запада касательно работы с Китаем: а разве Запад не сотрудничает с Западом и не получает от этого экономические выгоды? Получает. США – первый торговый партнер Китая, им выгоден дешевый импорт из КНР", – объясняет он.

При этом Украине нужно иметь ввиду негативный опыт Черногории, Киргизии, Таджикистана из-за перекредитованности перед Китаем. И нужно помнить про опыт Австралии, которая поплатилась некоторыми статьями экспорта из-за политических разногласий с Пекином.

Мережко считает, что отношения с Китаем должны быть основаны на "здоровом прагматизме". "Есть области в которых мы можем сотрудничать с Китаем. Вместе с тем, нам необходимо четко отстаивать свои национальные интересы", – считает нардеп.

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