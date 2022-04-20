Шольц в изоляции, кто помогал Путину начать войну в Украине – имена. Обзор западных медиа

Почему Германия медлит с передачей Украине тяжелого оружия, как в Кремле все громче говорят о катастрофических последствиях для России из-за войны и почему Николас Мадуро решил дружить с США.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Telegraph: Германия попадает в изоляцию, пока Запад поставляет Украине тяжелое вооружение

Во вторник Германия отказалась присоединиться к международной коалиции и решила не поставлять тяжелое вооружение Украине в свете перехода ко второму этапу войны, пишет The Telegraph.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что, хотя Германия была готова оказать финансовую помощь, но не готова экспортировать собственно танки и бронетранспортеры.

Шольц добавил, что Германия "не будет заниматься этим своими силами", и что любые решения будут приниматься в тесном сотрудничестве с "друзьями и союзниками". Именно в это время США и Великобритания заявили о готовности поставлять Украине тяжелое вооружение в НАТО. Джо Байден пообещал передавать гаубицы, а Борис Джонсон — столько артиллерии, сколько нужно, чтобы "Путин проиграл полноценно".

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В пакете британской помощи отдельно уделяют внимание ракетным установкам Stormer и противокорабельным ракетам Brimstone.

Кроме того, Чехия и Словакия уже передали Украине необходимое вооружение. Еще предстоят поставки из Нидерландов и Италии.

Ранее Берлин заблокировал предложение немецкого производителя оборонной техники Rheinmetall о поставках Украине после ремонта 50 танков Leopard 1, которые считаются лучше старых советских моделей.

Депутаты от оппозиции подвергли критике Шольца за отказ увеличить поддержку Украины. "Никогда раньше Германия не была столь изолированной и апатичной во время международного кризиса", — сказал Хендрик Вуст, региональный министр Северного Рейн-Вестфалии.

Германия, имеющая тесные экономические связи с Россией, не желает поддерживать санкции Запада, включая эмбарго на ископаемое топливо.

Bloomberg: Кремлевская элита все больше озабочена войной против Украины и большим количеством потерь

Около восьми недель прошло с того момента, как Владимир Путин начал агрессию против Украины. Военные потери растут, а Россия столкнулась с беспрецедентной международной изоляцией. В настоящее время небольшое, но растущее количество высокопоставленных сотрудников Кремля тихо подвергает сомнению его решение начать войну, пишет Bloomberg.

Количество критиков остается ограниченным, Bloomberg общался с десятью официальными лицами. Это, в основном, чиновники и некоторые руководители госпредприятий. Они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад. Все говорили на условиях анонимности, опасаясь последствий.

Эти люди пока не видят никаких шансов, чтобы Путин сменил курс и никаких перспектив, чтобы кто-то его остановил.

Решение о начале войны Путин принимал в ближнем кругу, в который входят министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По словам собеседников издания, Путін все полагается на этот круг (который все больше сужается) и отвергает попытки других предупредить его о существенных экономических и политических убытках войны.

Некоторые разделяют страх, что Путин может использовать ядерное оружие, если столкнется с провалом кампании, которую он считает своей исторической миссией.

При этом все признают, что среди чиновников и народа война очень популярна. Впрочем, все были удивлены резкостью и жесткостью западных санкций, заморозкой половины резервов российского центробанка и сопротивлением Киева, чьи военные срывают планы наступления.

Пока что Путин отвергает предупреждение по поводу экономического коллапса, уверен в народной поддержке и в том, что россияне готовы терпеть десятилетия бедности ради чувства национального величия.

The Economist: Может ли Венесуэла помочь Западу отказаться от российской нефти

22 апреля в США вступит в силу запрет на импорт российской нефти. Бенефициаром этого решения может внезапно стать Венесуэла. По данным банка Credit Suisse, ожидается, что экономика страны вырастет в реальном выражении на 20% в текущем году, хотя и с очень низкой стартовой позиции. Добыча нефти увеличится в пять раз, пишет The Economist.

Еще до войны России против Украины Венесуэла стала добывать больше нефти. В прошлом году ей удалось удвоить добычу примерно до 800 000 баррелей в сутки. Несмотря на то, что это лишь доля от 3 млн, которые они производили в 1990-х, этого предостаточно, чтобы заменить 199 000 баррелей в сутки, которые США импортировали из России в 2021 году.

Несколько американских нефтеперерабатывающих заводов были построены специально для переработки вязкой венесуэльской нефти.

Ранее США ввели эмбарго из-за "нарко-терроризма" тамошнего диктатора Николаса Мадуро, назначили за его главу награду в $15 млн и объявили лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом.

Впрочем, ситуация изменилась. Уже 5 марта три американских чиновника встретились с Мадуро и провели "взаимоуважытельные" переговоры.

Разрядка в отношениях с Венесуэлой происходит не только по экономическим причинам. Администрация Байдена пытается вбить клин между Мадуро и его союзником Путиным. Поддержка Москвой режима Венесуэлы началась в 2008 году, когда Путин пытался "отомстить" США за попытку пригласить в НАТО Украину и Грузию. В 2009-2019 годах Россия поставила Венесуэле оружия на $9 млрд. А во время массовых беспорядков в 2019 году Путин отправил военных защищать Мадуро.

Формально Мадуро поддержал войну против Украины, но их отношения с Москвой она усугубила. Во-первых, западные санкции в отношении российских банков усложнят для Мадуро и его приближенного круга вывод денег из РФ. Во-вторых, сейчас основным покупателем венесуэльской нефти является Китай, но скоро изолированная Россия будет продавать свою нефть Пекину по заниженным ценам, и тогда венесуэльская станет неликвидной.

После встречи с эмиссарами Вашингтона в марте Мадуро отпустил двух американских граждан, пребывавших в заключении, и пообещал провести переговоры с оппозицией, от которых раньше категорически отказывался.

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