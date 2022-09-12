"Шойгу в провале, у Путина – проблемы". Что западные медиа пишут о контрнаступлении ВСУ

Наступление украинской армии в Харьковской области и разгром ВС РФ на этом направлении шокировали как Кремль, так и западных аналитиков. Успех ВСУ всего за несколько дней изменил характер этой войны. Даже лояльные Путину военные пропагандисты и ручные политики начинают задавать неудобные вопросы.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине – обзор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

The Economist: Россия бежит?

Внезапное контрнаступление Украины в Харьковской области стремительно разрушило российскую оборону. ВСУ отбили 3000 кв. км оккупированной территории. Это гораздо больше, чем армии РФ удалось захватить с апреля, пишет The Economist.

Поступающая с фронта хаотическая информация показывает россиян, в панике бросающих свою технику. Некоторые их подразделения попадают в окружение. Возвращение Украиной Купянска и Изюма фактически поставило крест на амбициозных планах Кремля захватить весь Донбасс, считает издание.

Разгром российских подразделений, который Кремль неубедительно назвал "перегруппировкой", свидетельствует о том, что в войне наступил переломный момент. И он застал российское командование врасплох.

Не обошлось без уловок со стороны украинцев. Генштаб месяцами рассказывал о предстоящем контрнаступлении в Херсонской области и парадоксально, но уменьшил объем тяжелого оружия для наступательных групп. Согласно сообщениям, в штурме Балаклеи участвовали лишь 15 танков, что должно было создать впечатление, что это не настоящее наступление, а "обманка".

На определенном этапе скорость продвижения ВСУ была такой, что даже украинские чиновники не знали, как далеко они продвинулись.

Что дальше? Некоторые предполагают, что Украина может открыть еще один фронт в Запорожской области, чтобы лишить Путина сухопутного коридора в Крым.

Между тем Кремль и его лояльная аудитория абсолютно шокированы военным унижением вооруженных сил РФ. Военные пропагандисты в бешенстве и обвиняют Путина, Шойгу в провале. Эксперты говорят: у России просто нет человеческого ресурса, чтобы поддерживать эту войну.

Читайте также: Тема дня | ВСУ зачищают Харьковскую область, россияне думают сложить оружие под Херсоном: что происходит

Politico: Проблемы Путина — не только на поле боя

Разгром россиян в Харьковской области создает Путину как военные, так и политические проблемы, пишет Politico. Усилия Кремля по созданию яркого пропагандистского нарратива о войне в Украине терпят полный крах, и даже ручные политики начинают задавать неудобные вопросы.

Прямо сейчас гнев распространяется на военных и министра обороны, но кто знает, когда он перебросится на политическое руководство. Гауляйтер Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье обвинил военное руководство в "ошибках" в Харьковской области и начал угрожать: мол, будет "объяснять Министерству обороны РФ все подробно".

Прокремлевский, ультралояльный пропагандист Сергей Марков также раскритиковал топовых политиков России за то, что они спокойно участвовали в праздновании Дня Москвы в выходные и открыли самое большое в Европе колесо обозрения, которое сразу сломалось: "Пир во время чумы".

Некоторым из пропагандистов даже пришлось признать: российская армия, какая она есть сейчас, непригодна для ведения современной войны.

Читайте также: Мертвая пропаганда: что произошло с российской "фабрикой лжи"

The Telegraph: Имперский миф Кремля разбит на наших глазах

Сложно и дальше говорить, что "все идет по плану", после поражения россиян в Харьковской области, пишет The Telegraph. Каждый раз, когда за последние полгода Кремль терпел неудачу, он просто лгал. Так было с затоплением крейсера "Москва", когда РФ откровенно лгала, что его пустили под воду не украинские ракеты, а загадочный взрыв на борту.

Но поражение России в Харьковской области — крупнейшее с марта, когда оккупантам пришлось уйти из-под Киева. Сейчас все линии снабжения россиян под угрозой, а ВСУ даже не закончили наступать. Таким логистическим пунктом является освобожденный Купянск – важная артерия для российских войск.

ВСУ доказали: они обладают умениями, ресурсами и изобретательностью, для того чтобы преобладать над россиянами. А простая хитрость с отвлечением значительных сил РФ на юг почти обнажила фронт на востоке.

Бегство российской армии и ее деморализованность разрушают на наших глазах имперский миф Кремля, добавляет The Telegraph. Жить в одном пространстве с "матушкой Россией" украинцы не собираются. Если ВСУ смогут удержать такой темп наступления в ближайшее время, скоро Путину придется смотреть в бездну катастрофического поражения.

Читайте также: Разбор | "Эта война надолго". Рамштайн 5.0 и Блинкен у Зеленского: как будут вооружать Украину

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.