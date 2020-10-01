Штраф за манипуляции с облигациями, вакцина против коронавируса. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 1 октября. Температура от +12 до +18, курс доллара 28.28

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Американский банк JP Morgan заплатит почти $1 млрд штрафа за манипуляции с облигациями

Почти миллиард долларов штрафа заплатит один из крупнейших банков США JP Morgan за читерство своих трейдеров при торговле гособлигациями. Это вроде бы самый большой штраф за подобное нарушение. Новость вызвала язвительные комментарии, мол, вот как надо банки штрафовать. Плохая новость для критиков – это меньше 3% от прибыли банка за прошлый год. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life.

Вакцина від коронавірусу: які препарати тестують, кого спочатку щеплять, яка ціна

Ми давно тримаємо кулаки, аби вакцину від коронавірусу розробили. Утім, розраховувати на ідеальну вакцину відразу не варто. До прикладу, над попередніми препаратами від віспи, ротавірусу та вірусу папіломи людини вчені працювали від 15 до 28 років. Зараз на третій стадії клінічних випробувань – 9 вакцин. Щеплення ними роблять тисячам людей. Якщо принаймні 50% із них уникнуть зараження — вакцину вважатимуть ефективною. Останні оновлення по темі і прогнози для України – за лінком.

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