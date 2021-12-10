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Разбор | "Штурм Крыма одним кораблем". Как ФСБ и пропагандисты РФ запустили фейк об атаке Украины

Цей матеріал також доступний українською
Корабль "Донбасс" в Азовском море (коллаж - Эмма Ванченко/LIGA.net)
10.12.2021, 21:09

"Донбасс" в Азовском море выполнял задачи ООС – имеет полное право, и не собирался проходить Керченский пролив. Почему РФ устроила почти истерику

ФСБ России обвинила украинский корабль "Донбасс" в провокации в Азовском море: шел на Керченский пролив, на угрозы не реагировал. Пропагандисты Кремля запустили фейк о том, что Украина "создает инцидент для начала военных действий" в момент, когда у президента Владимира Зеленского "еще не остыла телефонная трубка" после созвона с Джо Байденом. Хотя на самом деле "Донбасс" не собирался входить в пролив и имеет полное право находиться в украинских водах.

"Это классическая форма гибридной агрессии России. Они такими способами действовали всегда. Ничего удивительного для нас в этом нет. Их цель достаточно простая: расшатывать ситуацию. Другой цели нет", – заявил LIGA.net глава СНБО Алексей Данилов.

Зачем Россия подключила к созданию фейка "тяжелую артиллерию" в виде ФСБ и какую цель преследует: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. ПОЧТИ ТАЙМЛАЙН

Поздно вечером 9 декабря ФСБ России сообщила, что украинское судно "Донбасс" вышло из Мариуполя и движется в направлении Керченского пролива. При этом оккупанты заявили, что Украина не подала некую заявку на прохождение Керчь-Еникальским каналом.

"Действия экипажа... расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания", – заявили в ФСБ РФ.

В 13:45 береговая охрана ФСБ потребовала прекратить движение и получила ответ, что "Донбасс" не планирует следовать через пролив. Требования ФСБ изменить курс "Донбасс" не выполнил.

В 21:00-21:30 ракетный катер ЧФ РФ "Шуя" (бортовой номер 962) начал угрожать судну "Донбасс" применением оружия, если оно не изменит курс, продолжает таймлайн руководитель проекта Институт черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В это же время береговой пост Морской охраны Украины передал российскому кораблю береговой охраны "Коршун" (бортовой номер 373), который тоже находился в море, требование: довести до ракетного катера "Шуя", что правовой статус позволяет "Донбассу" находиться в Азовском море, и угроза применения оружия незаконна.

СПРАВКА. Согласно договору от 2003 года, Азовское море является внутренним морем Украины и России. Проход через Керченский пролив должен быть неограниченным и бесплатным для военных и некоммерческих суден. После оккупации Крыма в 2014 году РФ объявила береговые воды вокруг полуострова собственной территорией и ввела особый режим проверок украинских суден, которые проходят через Керченский пролив.

Ежедневно РФ проверяет до 50-60 даже гражданских судов.

"Керченский пролив имеет статус двойного пользования со времен инцидента на о.Тузла. После оккупации Крыма Россия фактически присвоила себе пролив", – напоминает LIGA.net секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

РФ требует от украинских кораблей, чтобы при прохождении пролива они брали на борт российского лоцмана из Керчи и платили сбор, говорит LIGA.net юрист, экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин: "Это незаконно. Договор об общем пользовании Азовским морем никто не отменял. Просто РФ его не выполняет".

Около 22:00 в Минобороны Украины сообщили, что "Донбасс" в безопасности. По данным LIGA.net, он развернулся в 30 км от пролива.

"Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками калибром 30 мм", – заявил в комментарии LIGA.net министр обороны Алексей Резников.

"То, что россияне представляют расстояние в 18 миль (30 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", – добавил Алексей Резников.

В ВМС не уточняют, какие задачи "Донбасс" выполнял в Азовском море. "Судно сейчас находится в оперативном подчинении Операции объединенных сил", – сказал LIGA.net пресс-офицер ВМС Олег Чалик.

В штабе ООС опровергли фейковые заявления ФСБ РФ о нарушениях украинским судном "чувствительных" для россиян зон Азовского моря. "Судно не входило в чувствительные зоны. Мы находились в своих территориальных водах, ничего не нарушали. Корабль выполнял задачи, поставленные перед ним командованием", – сказали LIGA.net в ООС.

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ШТАБ И ОБЩЕЖИТИЕ. ЧТО ИЗВЕСТНО О КОРАБЛЕ "ДОНБАСС"

"У россиян к кораблю "Донбасс" особая любовь – еще с тех пор, как он вместе с буксиром "Корец" в сентябре 2018 года зашел в Азовское море через Керченский пролив", – говорит LIGA.net Клименко. Переход кораблей ВМС ВСУ через Керченский пролив сопровождали более 10 кораблей и катеров ФСБ и ЧФ РФ, а самолеты России "совершали облеты украинских кораблей, в том числе на предельно низких высотах".

Тогда Россия не рискнула атаковать безоружный корабль, считает Бабин.

А вот когда уже после "Донбасса" Украина попыталась провести через Керченский пролив несколько вооруженных катеров – Россия захватила и корабли, и моряков. "С тех пор никаких попыток пройти через пролив со стороны украинских военных кораблей не было. Новые корабли в Азовское море мы перебрасываем по суше", – говорит он.

"Штурм Крыма одним кораблем". Как ФСБ и пропагандисты РФ запустили фейк об атаке Украины

Сейчас судно "Донбасс" – это бывшая плавмастерская, которую в середине 2000-х годов сделали сначала кораблем управления, а затем переоборудовали в поисково-спасательное судно. "Корабль фактически выполняет роль плавучего общежития для персонала базы ВМС в Бердянске, пока ее объекты строятся", – сказал Клименко.

"Штурм Крыма одним кораблем". Как ФСБ и пропагандисты РФ запустили фейк об атаке Украины

До переоборудования на судне находилась на штатном вооружении 57-мм зенитная пушечная установка. "Теперь – только четыре пулемета ДШКМ и штатное оружие команды. То есть там нет серьезного вооружения", – объясняет LIGA.net морпех и военный эксперт Тарас Чмут.

"Но сам по себе "Донбасс" – это не катер. Это полноценный корабль со значительным тоннажом. На него высадиться непросто, толкнуть не получится. У него инертность, масса. Если он врежется в мост, то может, и мост развалит", – добавляет Тарас Чмут.

Именно под этим предлогом, – спасти Керченский мост от "украинских диверсий", – Россия и проверяет даже торговые судна в проливе.

"Легенда ФСБ РФ – вдруг на борту окажется диверсионная группа Украины, которая приведет в действие взрывчатку в момент, когда корабль будет проходить по мостом, – говорит Андрей Клименко. – Вот такая у них болезнь в голове. С такой точки зрения теоретически можно все, что угодно, рассматривать как угрозу мосту".

"КЕРЧЬ 2.0". ЗАЧЕМ ФСБ ЗАПУСТИЛА ФЕЙК

"Донбасс" даже не приближался к Керченскому проливу, говорит Бабин, это фейк: "За пределы района маневров "Донбасс" не выходил. Он находился фактически посреди моря. В таких масштабах о любом корабле можно сказать, что он приблизился. К сожалению, Россия продолжает отбирать у нас Азовское море".

Посольство США сегодня напомнило через Twitter, что корабль "Донбасс" имеет полное право ходить в водах Украины.

"Ложные обвинения России являются частью ее кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", – заявили американские дипломаты.

Подобные инциденты в Азовском море – вообще не редкость, утверждает Клименко: "Просто о них знают в узком круге специалистов. Только в первом полугодии 2021 года было два инцидента".

Первый – когда 14-15 апреля 2021 года Россия перебрасывала из Каспийского в Азовское море бригаду десантных катеров: "Восемь десантных, два артиллерийских катера и судна обеспечения. Тогда украинские силы патрулировали Азовское море, и пять катеров береговой охраны ФСБ пытались их оттеснить. В ответ наши корабли предупредили о готовности применить оружие".

Второй – 22 мая, когда ВМС Украины и Морская охрана проводили учения при участии 10 вымпелов: "Три катера ФСБ создавали преграды, и украинские корабли опять предупредили об оружии".

Украинские моряки уже привыкли к подобным ситуациям, отметил Клименко: знают, как себя вести, и "действуют четко и сдержано".

"Поэтому ситуация с "Донбассом" привычная. Но возникает вопрос: почему тогда ФСБ обнародовала сообщения, их подхватили все российские СМИ, подняли градус истерии и разнесли историю? Допускаю, что это была информационно-психологическая спецоперация. Цель которой – создать ударение, истерию вокруг действий Украины", – считает Клименко.

Пропагандистский канал СоловьевLIVE в первые же минуты после сообщения ФСБ запустил в YouTube экстренный стрим о "провокации Украины в Керченском проливе": "Еще телефон не успел остыть у Зеленского после переговоров с Байденом. Это все напоминает худшие времена Порошенко. И Зеленский в него деградирует. Это Керчь 2.0".

"Как же блистательно работает Соловьев", – мгновенно написала в своем Telegram и запостила ссылку пропагандистка Маргарита Симоньян.

Еще один стрим запустил кремлевский канал Russia Today: "Корабль "Донбасс" решает задачу создания инцидента для начала военных действий". Украинцев в этом стриме представляют так: "гниды, негідники и подонки", которые "русских подергали за вымя в Керченском проливе" – "они наше великодушие не начинать войну и не превращать моряков в макароны по-флотски превратят в победу: мы унизили русских".

Аналогию с захватом украинских кораблей в 2018 году выдала в своем Telegram и беглая сторонница российских боевиков на Донбассе Татьяна Монтян (почти 35 тыс подписчиков): "В небе (над морем) уже находятся вертолеты России и штурмовики Су-25".

"Кажется, началось! Зеленский идет по стопам Порошенко", – а это уже пропагандистка Ольга Скабеева. Ее ключевой месседж аудитории: Украина специально провоцирует Россию, чтобы потом писать, как "Россия атаковала Донбас", а "Путин отдал приказ на захват "Донбасса".

"Провокацию устроил Кремль. В качестве подарка для Симоньян и Скабеевой. Инфа 100", – написал пропагандист Владимир Соловьев.

Их общая цель – снизить вес украинских месседжей об агрессии РФ.

Это вкладывается в общий нарратив России об украинских провокациях, считает Бабин, как было с заявлениями о нарушении украинскими вертолетами воздушного пространства Беларуси.

"За пределы района маневров "Донбасс" не выходил. Инцидент произошел только в информпространстве. Россиянам нужно было перебить фон от негативной для них резолюции ООН по милитаризации Черного и Азовского морей, которую проголосовали в тот же день", – считает Бабин.

"Последние несколько месяцев мы видим информационное нагнетание ситуации вокруг границ Украины, – говорит Чмут. – С усилением информационно-психологического влияния: через соцсети, телеграм-каналы, видео. Все это частично дублируется западными СМИ".

Российская Федерация использует все элементы гибридной агресии, добавляет нардеп Костенко. Стратегически — с помощью подобных инцидентов они пытаются показать миру, что Украина  нестабильна и сама нарушает правила. На тактическом уровне — чтобы ухудшить условия для украинского судоходства в Черном и Азовском морях.

Это уже происходит. По состоянию на 10 декабря Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря, сообщает ВМС ВСУ: "Россияне разместили навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа".

В ВМС отмечают, что подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.

"Штурм Крыма одним кораблем". Как ФСБ и пропагандисты РФ запустили фейк об атаке Украины

Объявление навигационных предупреждений РФ в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией, заявили в ВМС ВСУ.

"Действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", – сказано в сообщении.

"Мы должны постоянно ждать новых провокаций, – считает Костенко. – Но Украина не должна делать испуганное лицо и реагировать на них как суверенное государство. И в случае, если на наши корабли будут нападать, защищать их всеми силами и средствами".

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"Штурм Крыма одним кораблем". Как ФСБ и пропагандисты РФ запустили фейк об атаке Украины

Специальный корреспондент LIGA.net
"Штурм Крыма одним кораблем". Как ФСБ и пропагандисты РФ запустили фейк об атаке Украины

специальный корреспондент Liga.net
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Алексей Резников азовское море керченский пролив береговая охрана ФСБ РФ корабль донбасс
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