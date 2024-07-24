Россияне начали опрокидывать на Харьковское направление штурмовые резервы. Прибытие дополнительного личного состава из разных родов войск фиксируют в районе российского города Муром и под украинским Волчанском, говорит LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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Если в начале операции на Харьковщине россияне одной из задач ставили себе оккупацию города, то сейчас уже снизили аппетит, отмечает LIGA.net спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

Оккупанты попытаются нарастить усилия в центральной части Волчанска в направлении Агрегатного завода, форсировать реку Волчья и будут пытаться продвинуться по обоим берегам реки Липец, говорит LIGA.net аналитик Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Как может развиваться ситуация в ближайшее время – коротко.

Харьковское направление (Карта: DeepState)

Штурмуют пешком и без брони. Что происходит

Оборона стала более позиционной, но от этого и количество артиллерии, и количество авиабомб, применяемых противником, меньше не стало, говорит LIGA.net боец второго отдельного сгона спецподразделения "Омега" (Нацгвардия) с позывным Stig: "В последние дни мы на себе чувствуем, что россияне увеличили количество авиаударов".

Если на каком-то участке россияне подозревают наличие чего-то опасного, они будут "забрасывать туда и КАБы, и артиллерию, и будут накрывать снарядами, не считаясь ни с чем", добавляет он: "Просто будут зачищать и стирать все с лица земли".

Бросаются в глаза большие потери вражеской автомобильной техники – ее используют больше бронетехники, говорит LIGA.net Саранцев.

Использовать броню у россиян почти нет возможности. "Местности, которыми они пытаются передвигаться на броне, под контролем либо нашей артиллерии, либо наших подразделений БпЛА. Есть заминированные участки, – объясняет Stig: – Они решили, что это просто нецелесообразно – большинство техники сразу уничтожается. Как, собственно, и автомобильная, и мотоциклетная техника, и все остальное, что у них ездит".

Украинские защитники (Фото: Центр специального назначения НГУ

Броню оккупационные войска "придерживают", чтобы в момент, когда получится найти слабое место в нашей обороне, использовать все имеющиеся ресурсы, добавляет LIGA.net эксспикер Генштаба Владислав Селезнев.

В штурмах колесную технику сейчас россияне не используют вообще – исключительно для обеспечения логистики, подвоза БК, продуктов, воды и эвакуации раненых, отмечает боец "Омеги".

В штурмы ходят пешком. Даже смена подразделений на передовых позициях в Харьковском направлении происходит в пешем порядке.

"Когда в КамАЗе сидят 40 лбов, и прилетает одна мина – КамАЗа нет, – объясняет Селезнев. – Если они рассредоточены, мина точно такое количество личного состава за раз не уничтожит. Это могут сделать разве что артиллерийские боеприпасы с кассетной боевой частью".

Несмотря на все это, россияне несут большие потери, отмечает Stig: "Они увязли на этом направлении, на тех позициях смогли захватить по состоянию на 12-13 мая и больше они не продвигаются".

Зачем взимают пополнение на Харьковщину

Для подготовки к наступательным действиям противник переместил дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса, говорит спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

В районе населенного пункта Муром (на территории Российской Федерации) фиксируют прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии с целью пополнения текущего некомплекта личного состава.

В районе центральной и восточной части Волчанская россияне перегруппируют штурмовые группы 138-й отдельной мотострелковой бригады, 1009-го мотострелкового полка шестой армии и 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.

Штурмовой отряд 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии выведен на восстановление, его позиции занял личный состав 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го корпуса и отряда "Ахмат".

Большую часть своей 138-й мотострелковой бригады, 83-й, 157-й танковый полки россияне уже "сточили" о Волчанске, говорит LIGA.net Саранцев. В настоящее время противник вынужден вводить новые резервы или опрокидывать подразделения по другим направлениям.

"Выглядит так: заходит бригада или полк, несколько недель атакует, несет безумные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформовывает штурмовые группы, уменьшая их количество или количество задействованных в них людей", – рассказывает он.

Если задействуется резерв, это дело нескольких часов, если же начинается опрокидывание подразделения по другому направлению – то несколько суток, говорит спикер спикер группировки войск "Харьков".

Многие из этих подразделений уже прореживались Силами обороны, напоминает LIGA.net аналитик Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Например, 155-я бригада морской пехоты ТОФ была избита Силами обороны в боях за Киев, за Павловку и Угледар.

Эффективность враждебного пополнения оценить сложно, добавляет Кевлюк.

"В БТГр 138-й бригады до половины были срочники, значит другая половина – контрактники, – говорит он. – Можно предположить, что до половины этих контрактников за 2,5 года погибла или выбыла из-за ранений, болезней, дезертирства. То есть от состава бригады, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года, сейчас осталось 25%, остальные – призваны по мобилизации или рекрутированы".

Между уровнем потерь и уровнем боеспособности нет линейной зависимости, утверждает аналитик. Но понятно, что российская бригада формата 2024 года "существенно слабее бригады-2022".

Эффективность подразделений разная, говорит Stig: "Мы лично видели и профессиональных военных, очень хорошо оснащенных и грамотно проводящих операции и эвакуации. И мы видели непрофессионалов, которые халатно относятся и к маскировке, и к обустройству позиций. Войско россиян неоднородно. Но если они до сих пор держат это направление, там есть все же профессиональные люди, которые что-то понимают.

Приблизиться к Харькову и не только. Какова цель россиян

В начале операции в Харьковской области среди задач россиян было приблизиться к Харькову и оккупировать город, создать так называемую "буферную зону" на территории области, объясняет Саранцев.

Теперь они снизили аппетиты и отказались от оккупации Харькова, говорит спикер ОТУ: "Но еще мечтают подойти к городу на расстояние пушечного выстрела. Именно этим обусловлены упорные атаки в районе Липцев, северо-восточная часть которых позволила бы им достичь цели".

Последствия российских обстрелов Харькова 24 июля 2024 года (Фото: Sergey Kozlov / EPA)

Волчанск – это выход в тылы к нашим изыскателям на Купянском направлении, добавляет Саранцев. Но там продвижение им тоже не удается.

Ключевая задача российского генерала Лапина, руководящего действиями окупантов в Харьковской области, – создание так называемой "санитарной зоны", считает Селезнев. Эту задачу он готов реализовывать любой ценой, поэтому в Харьковскую область сейчас "тянут все и вся".

Однако вряд ли Лапин сможет синхронизировать свои действия с оккупационной группировкой на Купянском направлении.

"У врага слишком мало ресурсов, чтобы сделать такие масштабные тиски – расстояние между их зубцами очень велико", – добавляет эксречник Генштаба.

Можно ожидать, что в ближайшее время кафиры попытаются нарастить усилия в центральной части Волчанска в направлении Агрегатного завода и в сторону моста через реку Волча, говорит LIGA.net Кевлюк. Также следует ожидать активизации врага на участке между селом Гатище и железнодорожным мостом в направлении железнодорожной станции Волчанск. Это потребует форсирования реки Волчья.

"Противник попытается объединить оба вклинения в один плацдарм и будет атаковать село Старица . В направлении Липки следует ожидать атак в районе Глубокого с целью полностью оттеснить передовые украинские подразделения", – говорит эксперт Центра оборонных стратегий.

Противник будет пытаться продвинуться по обоим берегам реки Липец, чтобы вернуть контроль над северо-восточной окраиной Липцев , продолжает Кевлюк. Параллельно могут попытаться прорваться в сторону Травянского водохранилища , чтобы отрезать защитников, которые сейчас ведут бои за Глубокое, от Липцев.