Росіяни почали перекидати на Харківський напрямок штурмові резерви. Прибуття додаткового особового складу з різних родів військ фіксують в районі російського міста Муром та під українським Вовчанськом, каже LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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Якщо на початку операції на Харківщині росіяни одним із завдань ставили собі окупацію міста, то зараз вже зменшили апетит, наголошує LIGA.net речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

Окупанти спробують наростити зусилля у центральній частині Вовчанська у напрямку Агрегатного заводу, форсувати річку Вовча та намагатимуться просунутись обома берегами річки Липець, каже LIGA.net аналітик Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Як може розвиватися ситуація найближчим часом – коротко.

Харківський напрямок (Карта: DeepState)

Штурмують пішки й без броні. Що відбувається

Оборона стала більш позиційною, але від того і кількість артилерії, і кількість авіабомб, які застосовуються противником, меншою не стала, каже LIGA.net боєць другого окремого загону спецпідрозділу "Омега" (Нацгвардія) з позивним Stig: "Останніми днями ми на собі відчуваємо, що росіяни збільшили кількість авіаударів".

Якщо на якійсь ділянці росіяни підозрюють наявність чогось небезпечного, вони "закидуватимуть туди і КАБи, і артилерію, і накриватимуть снарядами, не рахуючись ні з чим", додає він: "Просто зачищатимуть і стиратимуть все з лиця землі".

Впадають в око великі втрати ворожої автомобільної техніки – її використовують більше, ніж бронетехніку, каже LIGA.net Саранцев.

Використовувати броню у росіян майже немає можливості. "Місцевості, якими вони намагаються пересуватись на броні, під контролем або нашої артилерії, або наших підрозділів БпЛА. Є заміновані ділянки, – пояснює Stig. – Вони вирішили, що це просто недоцільно – більшість техніки одразу знищується. Як, власне, і автомобільна, і мотоциклетна техніка, і все решта, що у них їздить".

Українські захисники (Фото: Центр спеціального призначення НГУ "Омега")

Броню окупаційні війська "притримують", щоб у момент, коли вийде знайти слабке місце у нашій обороні, використати всі наявні ресурси, додає LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

У штурмах колісну техніку зараз росіяни не використовують взагалі – виключно для забезпечення логістики, підвозу БК, продуктів, води та евакуації поранених, наголошує боєць "Омеги".

У штурми ходять пішки. Навіть зміна підрозділів на передових позиціях на Харківському напрямку відбувається у пішому порядку.

"Коли в КамАЗі сидять 40 лобів і прилітає одна міна – КамАЗу немає, – пояснює Селезньов. – Якщо вони розосереджені, міна точно таку кількість особового складу за раз не знищить. Це можуть зробити хіба артилерійські боєприпаси з касетною бойовою частиною".

Попри все це, росіяни зазнають великих втрат, наголошує Stig: "Вони загрузли на цьому напрямку, на тих позиціях змогли захопити станом на 12-13 травня і більше не просуваються".

Навіщо стягують поповнення на Харківщину

Для підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту та 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу, каже LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

У районі населеного пункту Муром (на території Російської Федерації) фіксують прибуття додаткового особового складу 41 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії – з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.

У районі центральної та східної частини Вовчанська росіяни перегруповують штурмові групи 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку шостої армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу.

Штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії виведений на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 корпусу та загону "Ахмат".

Більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, 83 і 157 танкові полки росіяни вже "сточили" об Вовчанськ, каже LIGA.net Саранцев. Наразі противник змушений вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.

"Виглядає так: заходить бригада чи полк, кілька тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовує штурмові групи, зменшуючи їхню кількість чи кількість залучених у них людей", – розповідає він.

Якщо задіюється резерв, це – справа кількох годин, якщо ж починається перекидання підрозділу з іншого напрямку – то кілька діб, каже речник угруповання військ "Харків".

Багато цих підрозділів вже проріджувалися Силами оборони, нагадує LIGA.net аналітик Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Наприклад, 155 бригада морської піхоти ТОФ була бита Силами оборони в боях за Київ, Павлівку та Вугледар.

Ефективність ворожого поповнення оцінити складно, додає Кевлюк.

"У БТГр 138 бригади до половини були строковики, отже, інша половина – контрактники, – каже він. – Можна припустити, що до половини цих контрактників за два з половиною роки загинули або вибули через поранення, хвороби, дезертирства. Тобто від складу бригади, який був станом на 23 лютого 2022 року, зараз залишилося 25%, решта – призвані за мобілізацією чи рекрутовані".

Між рівнем втрат і рівнем боєздатності немає лінійної залежності, стверджує аналітик. Але зрозуміло, що російська бригада формату 2024 року "суттєво слабкіша за бригаду-2022".

Ефективність підрозділів різна, каже Stig: "Ми особисто бачили й професійних військових, які дуже добре оснащені та грамотно проводять операції та евакуації. І ми бачили непрофесіоналів, які недбало відносяться і до маскування, і до облаштування позицій. Військо росіян неоднорідне. Але якщо вони досі тримають цей напрямок, там є все ж таки професійні люди, які щось розуміють".

Наблизитися до Харкова і не тільки. Яка мета росіян

На початку операції на Харківщині серед завдань росіян було наблизитися до Харкова та окупувати місто, створити так звану буферну зону на території області, пояснює Саранцев.

Тепер вони зменшили апетити та відмовилися від окупації Харкова, каже речник ОТУ: "Але ще мріють підійти до міста на відстань гарматного пострілу. Саме цим зумовлені вперті атаки в районі Липців, північно-східна частина яких дозволила б їм досягти мети".

Наслідки російського обстрілу Харкова 24 липня 2024 року (Фото: Sergey Kozlov / EPA)

Вовчанськ – це вихід в тили до наших захисників на Куп'янському напрямку, додає Саранцев. Але там просування їм теж не вдається.

Ключове завдання російського генерала Лапіна, який керує діями окупантів на Харківщині, – створення так званої санітарної зони, вважає Селезньов. Це завдання він готовий реалізовувати за будь-яку ціну, тому на Харківщину зараз "тягнуть все і вся".

Однак навряд зараз Лапін зможе синхронізувати свої дії з окупаційним угрупованням на Куп’янському напрямку.

"У ворога надто мало ресурсів, щоб зробити такі масштабні лещата – відстань між їх зубцями дуже велика", – додає ексречник Генштабу.

Можна очікувати, що найближчим часом окупанти спробують наростити зусилля у центральній частині Вовчанська у напрямку на Агрегатний завод та у бік мосту через річку Вовча, каже LIGA.net Кевлюк. Також слід очікувати активізації ворога на ділянці між селом Гатище та залізничним мостом в напрямку залізничної станції Вовчанськ. Це потребуватиме форсування річки Вовча.

"Противник спробує об’єднати обидва вклинення в один плацдарм та атакуватиме село Стариця. У напрямку на Липці слід очікувати атак в районі Глибокого з метою повністю відтіснити передові українські підрозділи", – каже експерт Центру оборонних стратегій.

Противник намагатиметься просунутися обома берегами річки Липець, щоб повернути контроль над північно-східною околицею Липців, продовжує Кевлюк. Паралельно можуть спробувати прорватися у бік Трав'янського водосховища, щоб відрізати захисників, які зараз ведуть бої за Глибоке, від Липців.