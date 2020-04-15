Сильное падение ВВП, шпион в СБУ и недовольный ДТЭК. Что надо знать этим утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 15 апреля. Температура от 0 до +8, курс доллара 27.09

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 7,7%

График ВВП украинской экономики за последние 20 лет похож на косоватый профиль пилы: 5-6 лет роста чередуются с куда более глубоким падением. Наивысший пик ВВП находится на отметке $181 млрд, там Украина побывала в далеком 2008, еще раз подобралась в 2013 - $179 млрд и могла преодолеть надоевшую высоту уже в этом году. Не преодолеет, пойдет по привычной траектории - вниз. На этот раз не из-за экономических ошибок правительства, а из-за коронавирусной инфекции. Что, впрочем, только усиливает обиду.

Вчера Международный валютный фонд выпустил новый отчет, согласно которому Украинский ВВП ужмется на 7,7%. На данный момент это самый пессимистичный прогноз ( правительство ожидает спад на 4,8%). Но в отличие от предыдущих кризисов 2009 (-15%) и 2015 ( - 9,6%) годов, ситуация не выглядит как украинская катастрофа: падает весь мир (-3%). А для Европы цифры 7,7% - это почти среднее по палате.

Но расстроится все же есть чему - Украина будет восстанавливаться чуть ли не медленнее всех в регионе - только 3,5 % роста в следующем году. Тогда как вся Европа на 4,7%. А значит мы опять отстанем и опять станем еще чуть беднее, чем соседи. А это как раз цена за нереформированность и неэффективность экономики. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Генерал-майор СБУ мог работать на ФСБ почти шесть лет

Минимум шесть лет генерал-майор СБУ мог работать на ФСБ: планировал операции против украинских граждан и сливал информацию в Москву. Всю, какую только мог достать. А доступ имел невероятно широкий. СБУ готовит подозрение в госизмене и терактах. Есть аудиозаписи переговоров и видеозаписи / фото встреч с куратором - полковником ФСБ. Крот оказался в самом сердце Службы безопасности Украины. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В ДТЭК Ахметова "задумались" об арбитраже против Украины

Крупнейшая частная энергокомпания страны — ДТЭК Рината Ахметова — спустя пять лет снова жалуется на жизнь.

Вчера на пресс-брифинге гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил: энергорынок разбалансирован, кризис неплатежей может угробить отрасль, для ее спасения нужно создавать штаб. А пока с 20 апреля компания останавливает добычу на крупнейшем угольном объединении страны — Павлоградугле.

Другая сторона — потребители электроэнергии — тоже недовольны. В вечерних новостях на канале ICTV Виктора Пинчука вчера также говорили об энергетике. Суть сюжета: в Европе цена электроэнергии уже стала отрицательной, а в Украине электричество — дорогое. Всем заправляют монополисты, которые не дают развернуться конкуренции.

Пинчук об этом знает не понаслышке. Его корпорация Интерпайп и ферросплавные заводы (Пинчук — совладелец холдинга Игоря Коломойского) — крупные потребители электроэнергии.

Распутать этот клубок интересов богатейших людей страны особо некому — в правительстве нет даже профильного министра. А еще нет денег для покрытия «зеленого тарифа» производителям электроэнергии из альтернативных источников. Поэтому государство очень хочет его пересмотреть. Если пересмотрит — получит иск, предупреждают в ДТЭК. Больше по ссылке.

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