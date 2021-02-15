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Сильпо признался в любви, Гейтс планирует спасать планету. Что надо знать утром

15.02.2021, 09:30
Сильпо признался в любви, Гейтс планирует спасать планету. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 15 февраля. Температура от -6 до -18, курс доллара 27.82

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сильпо разместил билборды с признанием в любви конкурентам – Метро, АТБ, Novus

Украинский ритейл – очень крутой. А теперь можно говорить, что он смелый, взрослый и душевный. Ко Дню святого Валентина Сильпо разместил билборды с признанием в любви конкурентам. "АТБ, ми кохаємо тебе", "Новус, ти даєш нам тонус" моментально стали хитами соцсетей и вызвали шквал "оваций". 
Я считаю, очень заслужено, такая кампания как знак качества, как "паспорт" взрослого и незакомплексованного бизнеса. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Билл Гейтс планирует спасать планету экологическими проектами на $2 млрд и "мирным атомом"

Основатель Microsoft Билл Гейтс планирует инвестировать миллиарды долларов в стартапы и различные проекты, которые будут бороться с изменением климата и способствовать такой борьбе. Он обещает выделить на такую деятельность $2 млрд в течение следующих пяти лет. Гейтс считает, что именно сейчас важно предотвратить климатическую катастрофу с помощью инноваций, и чтобы крах не случился, говорит основатель MS, потребуется пятикратное увеличение глобальных государственных инвестиций в про-экологические исследования в текущем десятилетии. Больше по ссылке.
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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Що в холодильнику Марини Булацької, керівниці фермерської "Лавки Традицій" у Сільпо

Якщо ви – клієнт Сільпо, або хоча б чули про цю мережу супермаркетів, то чули й про Лавку традицій, яка збирає під своєю "парасолькою" різних українських фермерів та їхні смаколики. Керує "Лавкою" маркетологиня Марина Булацька. До неї ми й напросилися у нашій традиційній рубриці "Їмо вдома", де ми заглядаємо у холодильники цікавих українців та розпитуємо про їхні харчові звички, аби збагачувати власний раціон та арсенал страв. Марина обожнює соуси та сири, а також пояснює, чому любить заглядати у кошики симпатичних незнайомців та незнайомок. Більше за лінком.
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