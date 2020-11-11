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Тема дня | Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так

11.11.2020, 19:13
Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

КМИС и Центр Разумкова показали разные результаты соцопроса. Как так получилось – разбиралась LIGA.net

Киевский международный институт социологии (КМИС) 10 ноября опубликовал результаты опроса, по результатам которого партия Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) занимает первое место, за нее проголосовали бы 22,1% украинцев, если бы парламентские выборы состоялись в октябре. В то же время опрос Центра Разумкова за октябрь отводит ОПЗЖ лишь третье место (16,5%). И разница в результатах существенная – 5,6 процентных пунктов.

Кроме того, в опросе КМИС отдельно считают двух лидеров ОПЗЖ – Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

Часть опроса касалась путей разрешения конфликта на Донбассе. И там также есть манипулятивные вопросы: участникам опроса предложили либо согласиться с необходимостью вести переговоры с Россией и террористами, либо не вести переговоры вообще (варианта "только с Россией" нет). LIGA.net выяснила, что заказчиками опроса КМИС могут быть люди, близкие к ОПЗЖ и Медведчуку.

У КМИС хорошая репутация: редакция LIGA.net оценивала опросы института как доверительные (в нашем списке проверенных компаний также Центр Разумкова и группа Рейтинг). Но в этот раз у нас возникло много вопросов к качеству и результатам исследования. Мы попросили социологов на них ответить.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 10 октября Центр Разумкова и КМИС опубликовали результаты соцопросов по парламентским и президентским симпатиям украинцев. Замеры проводились независимо друг от друга: Центр Разумкова опрашивал украинцев с 30 октября по 5 ноября методом личного интервью; КМИС – с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября методом телефонного интервью. 

По данным КМИС, рейтинг партии кума Путина Виктора Медведчука среди определившихся с выбором респондентов за месяц вырос на 5,8% (в сентябре за ОПЗЖ собирались проголосовать 16,3% опрошенных, в ноябре – уже 22,1%). Одновременно с этим вырос и рейтинг Евросолидарности (с 17,8% до 19,3%). Партия Слуга народа просела на 2,8% (21,5% – в сентябре, 18,7% – в ноябре). 

По данным Центра Разумкова, ноябрьские рейтинги ОПЗЖ практически не отличаются от сентябрьских (16,7% – сентябрь, 16,5% – ноябрь). СН выросла на 2,8% (25,7% – сентябрь, 27,9% – ноябрь), а Евросолидарность выросла на 5,6% (с 15,6% в сентябре до 21,2% в ноябре). 

Также в опросе КМИС в качестве возможного кандидата в президенты был упомянут Медведчук.

В комментарии LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий объяснил, что "это было решение заказчика": "Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна – Бойко, другая – Медведчук. Этих двух политиков вставили рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз".

КМИС не указал заказчиков соцопроса на сайте. Однако Грушецкий заявил, что ими выступает "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких

Молчанов – постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи". 

Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была комплиментарная колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Грушецкий из КМИС говорит, что данные КМИС и Центра Разумкова несравнимы из-за дат проведения, поскольку основной опрос КМИС проходил перед местными выборами, а Разумкова – после них. Выборы могли повлиять на настроения общества. "Но важнейший фактор: Центр Рузумкова проводили опрос методом личных интервью, а у нас опрос проводился методом телефонных интервью", – говорит Грушецкий. 

Похожего мнения придерживается и замдиректора Разумкова Михаил Мищенко, который говорит, что методика имеет значение, однако в этом конкретном случае также важно, что повторный опрос КМИС (с 5 по 8 ноября) охватил меньшее количество респондентов: в октябре КМИС опросил 1502 человек, а в ноябре – 1083. По его словам, смещение выборки могло повлиять на результат опроса.

У нас три партии имеют разницу в границах погрешности: это означает, что не ОПЗЖ на первом месте, а СН на третьем. Это значит, что три партии лидируют на парламентских выборах, – говорит Антон Грушецкий

"У нас по другим опросам, которые мы проводили в середине октября, ситуация была такая же, как сейчас, только СН была чуть впереди в границах погрешности. А сейчас в границах погрешности она сзади. У нас три партии имеют разницу в границах погрешности: это означает, что не ОПЗЖ на первом месте, а СН на третьем. Это значит, что три партии лидируют на парламентских выборах", – говорит Грушецкий.

Однако если цифры можно оправдать подходом, то с выбором вопросов все сложнее. КМИС изучил внутри- и внешнеполитические настроения граждан Украины. И некоторые из вопросов были составлены неоднозначно (очевидно – как просил заказчик). Например, респондентам предлагалось согласиться с одним из следующих утверждений: "для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями ДНР/ЛНР" или "нельзя для достижения мира на Донбассе идти на уступки Москве и сепаратистам". 

В результате опроса 50,9% опрошенных поддержали необходимость ведения переговоров с РФ и террористами, 38,9% придерживались противоположного мнения, 9,1% затруднились ответить, 1% отказался отвечать.

В первом случае террористы на Донбассе и Россия помещаются социологами в одно утверждение, хотя в других опросах (в том числе у других социологических компаний) переговоры с РФ и переговоры с подконтрольными Москве террористами размежевываются.

Грушецкий подход КМИС объясняет так: "Все пары утверждений – это определенное упрощенное восприятие реальности. Оно упрощено для респондента, чтобы было проще выбирать".

По его словам, пары утверждений формировались следующим образом: заказчик опроса вместе с другой социологической компанией провел ряд фокус-групповых исследований для изучения настроений. Пары утверждений были сформированы по их результатам. Поскольку эти пары сформировались как полярные друг другу, их составили в анкету и отдали на количественное исследование. "Респондент также мог выбрать "сложно сказать" или "отказываюсь отвечать". "Но это такой более упрощенный подход… Всегда должен баланс между величиной анкеты и информацией, которую хочешь получить", – сказал Грушецкий.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В комментарии LIGA.net эксперт по конкурентной разведке, экс-замминистра информполитики Дмитрий Золотухин объясняет возможные мотивы заказчиков опроса КМИС. Во-первых, считает он, существует конфликт между крылом Медведчука и Бойко внутри ОПЗЖ. Соответственно, желание вынести имя Медведчука отдельно может быть продиктовано попыткой измерять электоральный вес в борьбе между двумя силами внутри партии.

Кроме того, это попытка оценить инвестиции в продвижение, которые могут достигать десятков миллионов гривень ежемесячно, считает Золотухин. По его мнению, основными платформами раскрутки Медведчука являются четыре телеканала: 112, NewsOne, Zik и 1+1: "Эти платформы раскручивают больше не ОПЗЖ, а персонально Медведчука. Телеканал – это дорогое удовольствие".

Что касается возможных манипуляций с вопросами, Золотухин объясняет использованные формулировки "давней мечтой Кремля замкнуть переговоры Украины на своих кукольных персонажей" в Донецке. Кроме того, по мнению эксперта, цель заказчиков "сформировать мнение, а не выяснить" позицию украинцев.

В целом роль Медведчука в украинской политике, по мнению Золотухина, измеряется только одной величиной – "лояльностью Путина к своему куму": "Никакой самостоятельной политической легитимности у Медведчука нет. И имеет он одну из главных ролей до момента, пока кремлевский режиссер благосклонен к своей приме".

Читайте также: Опросы. КМИС дает ОПЗЖ первое место. Но в опросе Центра Разумкова партия только третья

Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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