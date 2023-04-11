Слив документов Пентагона: что известно и какие риски это несет для Украины

Американское информпространство всколыхнула публикация The New York Times. По данным издания, в пророссийских аккаунтах в соцсетях появились якобы секретные документы разведки США, связанные, в частности, с российско-украинской войной и будущим контрнаступлением ВСУ.

По оценке Bellingcat, документы начали публиковать как минимум в марте в соцсети для геймеров Discord, затем – на форуме 4chan, а уже оттуда они, вероятно, перекочевали в пророссийский сегмент Telegram и Twitter.

В правдивости документов возникают сомнения – у них существенно занижены российские потери. Однако они могут нести угрозу нацбезопасности и распространять дезинформацию, считают в Пентагоне. Ведомство изучает происхождение утечки, масштабы и пути минимизации вреда.

"Это разведка. Мотивов может быть очень много, – говорит LIGA.net секретарь комитета Совета по нацбезопасности Роман Костенко (фракция Голос). – РФ может пытаться показать, что они знают наши планы, чтобы мы не проводили контрнаступление. Это может быть одной из наиболее успешных операций РФ".

Что известно об утечке и какие риски она может нести в контексте российско-украинской войны – разбиралась LIGA.net.

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TOP SECRET. ЧТО В "СЛИВЕ" ЕСТЬ ОБ УКРАИНЕ

По сообщению The New York Times, документы о российско-украинской войне актуальны на начало марта. В них нет конкретных планов боевых действий или направления будущего украинского контрнаступления. Но якобы есть краткая информация о формировании 12 боевых бригад с 250 танками и 350 боевыми машинами. Шесть из них якобы должны быть готовы к 31 марта, еще шесть – к 30 апреля.

Также, по утверждению NYT, документы якобы содержат перечень украинских воинских частей, техники и расписание тренировок с января по апрель, сведения о потерях (с преуменьшением российских) и темпах использования ВСУ американских ракетных систем HIMARS, данные о рисках истощения фронтовых систем ПВО.

Вот так, например, выглядит слитый "документ" со статистикой и картой боевых действий вокруг Бахмута. Это – фото скомканной бумажки с надписью TOP SECRET, а не скан документа. LIGA.net намеренно его заблюрила.

Представитель ГУР Андрей Юсов призывает дождаться расследования Пентагона, но говорит, что для волнений нет оснований. По его словам, кроме лживых данных, в документах есть информация из открытых источников. "Потребности украинской армии содержательно обсуждались на всех уровнях, в том числе официальными лицами…. Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах", – объясняет он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал документы фейковыми и "частично аналитическими документами" о потребностях Украины. По его убеждению, утечка – это игра российских спецслужб.

Юсов и Подоляк утверждают, что контрнаступление будет – и россияне о плане Украины узнают уже на поле боя. А если бы у РФ действительно были планы Генштаба – они бы их не обнародовали, а готовили ловушку.

"Наше военное командование точно понимает, что происходит, – добавляет LIGA.net представитель президента в Совете и член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский Слуга народа ). – Решения принимаются, чтобы наши наступательные действия были максимально эффективными. Не думаю, что утечка каким-то образом повлияет на наши действия на линии фронта".

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Впрочем, CNN со ссылкой на анонимный источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, утверждает: из-за утечки Украина уже якобы изменила некоторые военные планы. Это не исключает и секретарь комитета по нацбезопасности, полковник СБУ в отставке Роман Костенко (фракция Голос).

"Если у противника действительно есть правдивая информация такого характера, то это может оказать влияние и на место, и на время, – объясняет он LIGA.net. – Понимая наши силы, противник может подтягивать больше своих. И на это нужно будет реагировать…. РФ может показывать, что они осведомлены о планах, чтобы выиграть себе время и подготовиться еще больше, пока мы будем перегруппировываться".

Подоляк 10 апреля в эфире телемарафона в ответ на публикацию CNN заявил, что слив не путает никаких планов контрнаступлений: они еще разрабатываются и оперативно-тактически прорабатываются. "С нашими партнерами внесем определенные коррективы относительно исключительно количества оружия, которое нам нужно. Об этом, прежде всего, идет речь в документах", – заверил он.

США ЯКОБЫ СЛЕДЯТ ЗА СОЮЗНИКАМИ

Как утверждает CNN, в одном из документов были данные, что США с помощью радиотехнических средств якобы следят за Зеленским. В частности, в документе говорится, что президент якобы предлагал в феврале нанести удар беспилотниками по скоплению российских военных в Ростовской области. После чего США усомнились в целесообразности передачи Украине дальнобойного оружия, опасаясь ударов вглубь РФ.

Близкий к Зеленскому источник CNN убеждает, что в таком наблюдении нет ничего удивительного, но, по его словам, украинская сторона глубоко разочарована утечкой. Однако Подоляк назвал данные CNN "странной информацией": по его словам, спецслужбы и государственная связь могут обеспечить безопасную среду для президента, а сам Зеленский говорит о стратегических вещах, а не о конкретных ударах.

"Эта конструкция важна для самой России. РФ постоянно вбрасывает: Украина может наносить удары по территории России, поэтому давайте вы не будете давать для нас ключевой инструмент (дальнобойные ракеты. – Ред.). Потому что Россия этого слишком боится", – говорит Подоляк.

Вениславский также убеждает, что о шпионаже за высшим руководством Украины речь не идет. "У нас есть полное доверие с партнерами, – уверяет представитель президента. – Думаю, речь шла об обмене информацией и принимаемых решениях. Чтобы максимально тесно координировать наши действия. Это сейчас у нас на очень хорошем уровне".

Впрочем, слежка за ближайшими партнерами не является для США необычной ситуацией, добавляет Костенко: "Спецслужбы США проникают очень глубоко и хотят понимания во всем. Любая спецслужба мира пытается как можно больше знать о своих союзниках. Это не то чтобы нормальная практика, но таковы желания спецслужб".

По его мнению, к разрыву союза Украины и США обнародование такой информации не приведет, однако может повлиять на доверие.

"Это если бы ваш коллега подслушивал и проверял вас, – объясняет он. – Если быть честными, это повлияет на доверие. Но главное, чтобы это не повредило работе, чтобы наша власть понимала, что такое может быть".

LIGA.net также обращалась с вопросом о доверии к пресс-секретарю президента Зеленского, однако он на запрос не ответил.

Но, по данным американских журналистов, в документах говорится, что США следили не только за Украиной. Один из них якобы описывает разговор двух чиновников из Южной Кореи о запросе США на поставку боеприпасов. Также к нему приложен анализ готовности стран бывшего соцлагеря передавать Украине МиГ-29 и условия, при которых Израиль может согласиться рассмотреть поставки Киеву летального оружия.

Официальные лица Южной Кореи и других стран поднимут этот вопрос в Вашингтоне, отмечает CNN. По мнению Костенко, это не приведет к глобальному расшатыванию коалиции партнеров США: "Все эти страны во многом зависят от США. Хотя личный осадочек может остаться".

РАЗВЕДКА США ОЧЕНЬ ГЛУБОКО ПРОНИКЛА В РОССИЮ

По утверждению CNN, документы из утечки также показывают: разведка США проникла в структуры Минобороны РФ и террористическую организацию Группа Вагнера гораздо глубже, чем считалось ранее.

По данным канала, в утечке есть полученные из конфиденциальных источников данные о картах передвижения и возможностях российских войск, стратегии борьбы с западными танками и планах обстрелов – вплоть до перечня электростанций и мостов, которые должны стать целями. The Washington Post сообщал, что в слитых документах говорится о попытках вагнеровцев закупить оружие у Турции и привлечь к схеме президента Мали.

Утечка таких данных может поставить под угрозу конфиденциальные источники американской разведки, отмечают в CNN. И он уже побудил Пентагон "принять меры по ограничению потока" очень конфиденциальных документов.

Вениславский не видит угроз того, что это уменьшит объем разведданных, получаемых Украиной. По мнению Костенко, такие заявления означают скорее уменьшение количества людей, которые с ними взаимодействуют.

"Бывает, что кто-то передал документ секретарю, тот – помощнику и т. п.. Эти прослои уберут, – объясняет нардеп Костенко. – И это очень правильно. В секретном делопроизводстве их должно быть минимум. Чтобы документ попадал сразу на стол тех, кто принимает решение".

В целом история с утечкой – это проявление новой информационной кампании россиян, уверен Вениславский: "Но я думаю, как и во время наступательных действий в прошлом году, – это не будет проблемой для нас".

Однако это должно быть и уроком для Украины, убежден Костенко: "Никто на самом деле не застрахован от утечки серьезной информации. Даже США. И мы должны понимать при планировании контрнаступления, что может быть такое, когда противник может знать каждый наш шаг. Поэтому готовиться нужно тщательно и говорить о нем очень осторожно".

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