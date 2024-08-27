"Выехать за границу нардепы могут по нескольким сценариям. Один из них – под кураторством Офиса президента", – рассказывает LIGA.net нардепка из оборонного комитета Верховной Рады Соломия Бобровская (фракция Голос).

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Также пересечь границу можно под кураторством лично председателя Государственной пограничной службы (ГНСУ) Сергея Дейнеко или его первого заместителя Владимира Никифоренко, отвечающего за выпуск за границу, не под запись говорит LIGA.net еще один народный избранник. Третий вариант – через письма от разведорганов.

Народный депутат из СН Артем Дмитрук избрал незаконный путь пересечения границы – и скрылся в Молдове. Как – выясняют правоохранители. Накануне он публично выступил против запрета Русской православной церкви (РПЦ), а затем заявил о давлении.

У представителей власти действительно особые условия для выезда из страны, подтверждает LIGA.net Вячеслав Мироненко, юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum.

Как именно и кто еще из политиков бежал за границу: разбор LIGA.net.

"Топил" за УПЦ и является подозреваемым. Кто такой Дмитрук

Нардеп Дмитрук был замечен в Молдове еще 24 августа, говорит LIGA.net один из нардепов монобольшинства. Это была не командировка, уверяют в пресс-службе Рады.

Дмитрук пересек границу незаконно, и у него были помощники, подчеркнула советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона: "Один человек не мог просто так взять и пересечь, обойти пункты пропуска – ему в этом помогали".

Дмитрук имел информацию о том, что ему готовится подозрение, не сомневается в разговоре с LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос). "В этом случае, – в конце концов, как и в других, – думаю, здесь имела место слитная информация", – добавляет депутат.

Убежать без помощи силовиков и пограничников невозможно, подтверждает LIGA.net слова Юрчишина его коллега по фракции Юлия Клименко: "Это всегда сопровождение. Силовики за деньги это делают. Сливают – и переводят через границу".

Однако о подозрении за пересечение границы – как в отношении самого Дмитрука, так и тех, кто ему помогал – "говорить еще рано", отметила представительница ГБР.



На влиятельных соучастников намекает и генпрокурор Андрей Костин: "Возможно, среди тех, кто помогал, есть и должностные лица. Мы прилагаем усилия, чтобы их установить". В настоящее время Офис генпрокурора установил путь, которым пользовался для побега народный депутат. Это пограничный участок так называемого Приднестровья.

Депутат пересек границу в пункте пропуска "Паланка" одесской таможни, отмечает журналист Украинской правды Михаил Ткач. После этого сразу поехал в молдавскую полицию – просить о защите и временном убежище.

"Молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег с просьбой задержать депутата. Но, поскольку кроме запроса не было никаких оснований (решение суда, подозрение в совершении преступления) для задержания, этот запрос не был реализован".

Далее Дмитрук якобы вылетел в Рим. А подозрение молдавским правоохранителям передали только на следующий день, утверждает журналист.

Только после того, как информация о бегстве Дмитрука появилась в СМИ, Офис генпрокурора 25 августа объявил депутату подозрения – в нападении на правоохранителя в Одессе и избиении военного в Киеве. Эти эпизоды произошли еще в 2022 и 2023 годах. Беглеца вызвали на допрос 29-30 августа. В ГБР утверждают, что без прокурорского подозрения не могли задержать нардепа до побега, хотя располагали материалами дела.

Дмитрук был одним из депутатов, которые публично высказывались против закона о запрете Русской православной церкви (его приняли 20 августа).

В соцсетях он заявляет об угрозах ему и семье. Депутат и раньше жаловался, что "организованные преступные группы приступили к подготовке покушения" на него и его семью, а он сам и его родственники "ежедневно получают угрозы убийством".

В монобольшинстве не знают, куда и почему уехал из Украины Дмитрук, убеждает LIGA.net нардепка Евгения Кравчук (Слуга народа). "Только знаем из заявлений ДБР, что его ищут, чтобы вручить подозрение", – говорит депутат.

В ГБР и ГПСУ LIGA.net не ответили на запросы к выходу материала.

Уехал и не вернулся. Кто проложил путь для Дмитрука

Силовики и пограничники в течение двух недель решат, как усилить границу после бегства Дмитрука, заявил на пресс-конференции 27 августа президент Владимир Зеленский. Он согласился, что это серьезная проблема.

Но на самом деле Дмитрук – далеко не первый бежавший за границу политик. Путь из Украины чиновники часто выбирают, чтобы спастись от уголовных дел.

Вот только 10 самых известных беглецов (расширенный список есть у ЦПК):

Андрей Деркач - эксдепутат ОПЗЖ. По данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью РФ. Именно в Россию он и бежал в начале большого вторжения. Деркача в Украине подозревают в госизмене. В 2019-2022 годах он получил не менее $567 000 от российских спецслужб за подрывную деятельность против Украины. В России Деркач надеется продолжить политическую карьеру – в июле стал кандидатом в депутаты.

Евгений Мураев – эксдепутат ОПЗЖ, подозреваемый в госизмене. Владел телеканалом "Наш", на который в феврале 2022 года Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции – за российскую пропаганду. В мае того же 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, бежал в Вену с семьей.

Тарас Козак – партнер Медведчука и еще один депутат ОПЗЖ, подозреваемый в госизмене. С 2021 года – под санкциями СНБО. И в том же году бежал в Россию.

Владислав Трубицын – депутат Киевсовета от Слуги народа. НАБУ в феврале-2022 сообщило, что разоблачило его и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии розничной торговле в столице. 13 мая 2023 года выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы ГНСУ Сергея Дейнеки и на основании письма от главы ГУР Кирилла Буданова.

Александр Ефремов – эксдепутат и лидер фракции Партии регионов. После Евромайдана получил обвинения в злоупотреблении властью, в 2016-м – в финансировании терроризма. Находился под домашним арестом, а затем суд отпустил его под личное обязательство. 18 марта 2022 года Ефремов сбежал в Москву через Словакию.

Андрей Портнов – бывший первый заместитель председателя АП при Януковиче выехал из Украины в июне или июле 2022 года через пропускной пункт "Чоп" в Закарпатской области – хотя ему было 48 лет. Его сын, 29-летний Игорь Портнов, получил разрешение на выезд за гуманитаркой в марте 2022 года, однако обратно в Украину так и не приехал.

Александр Омельчук – эксглава Луцкого районного совета. В мае 2023-го уехал в Словакию и не вернулся. Незадолго до этого на него открыли дело – о злоупотреблении чиновниками Луцкого райсовета на сумму около 350 000 гривен. Речь идет о якобы исчезновении с баланса райсовета нескольких тонн горючего.

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Дмитрий Сенниченко – эксглава Фонда госимущества. Его подозревали сначала в причастности к завладению более 500 млн грн средств государственных предприятий (мы писали об этом здесь), а затем – еще и в отмывании 10 млрд грн. Сбежал за границу сразу после обысков у него дома, с апреля 2023 года объявлен в розыск.

Александр Тупицкий – экспредседатель Конституционного суда. Его подозревают в уголовных правонарушениях против правосудия (заведомо ложные показания, подкуп свидетеля). В марте 2022 года Тупицкий, по данным Схем, скрылся в Вене, несмотря на призывной возраст, причем у пограничников якобы отсутствует отметка о выезде из Украины.

Алексей Волощук – депутат Черновицкого областного совета. Уехал в Румынию в составе официальной делегации – и решил там остаться. Его, в отличие от Дмитрука, уволили с должности и исключили из партии Слуга народа.

"Особые условия". Как нардепы попадают за границу

LIGA.net обратилась за комментарием к первому заместителю главы парламента Александру Корниенко, однако ответа по состоянию на выход материала не получила. Будут ли усиливать правила для нардепов по пересечению границы – неизвестно.

Однако Евгения Кравчук считает, что оснований для этого нет. Ведь Дмитрук не был в командировке, а уехал незаконно: "Правоохранители должны разобраться, кто ему в этом помог. Это вопрос к ГПСУ, в частности, как так получилось".

Впрочем, чиновники и сейчас имеют больше возможностей для выезда, объясняет LIGA.net Вячеслав Мироненко, юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum.

"Для них предусмотрены особые условия пересечения госграницы во время действия чрезвычайного или военного положения", – говорит юрист.

На основании соответствующих решений о служебных командировках выехать из Украины могут:

члены Кабмина, первые и просто заместители министров, руководство центральных органов исполнительной власти; государственные секретари министерств;

нардепы, руководство Аппарата Верховной Рады;

руководитель Офиса Президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом Украины, и их заместители;

глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

глава и члены Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны и заместители;

уполномоченный Верховной Рады по правам человека и их представители;

глава Национального банка и заместители;

председатели местных госадминистраций и заместители;

судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений.

Член оборонного комитета Совета Соломия Бобровская (Голос) объяснила LIGA.net, что согласование выезда нардепов за границу происходит по нескольким вариантам.

Первый из них – под кураторством Офиса президента. "В таком случае эта вертикаль работает на органы исполнительной власти, в частности, на ГПСУ, – говорит Бобровская. – Второй момент – когда решается через пограничную службу".

Не под запись один из нардепов объясняет: решать, кого выпускать за границу, может лично глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Или его первый заместитель, который также отвечает за выпуск из Украины – Владимир Никифоренко.

"К нему много вопросов", – без подробностей отмечает депутат.

По словам Бобровской, еще один из вариантов уехать из Украины – служебная халатность уже во время самой процедуры пересечения границы.

Часть нардепов выезжает через письма от разведорганов, подтверждает условную "схему Трубицына" ее коллега по парламенту: "В других случаях – нужно пройти пять-шесть процедур и резолюций, чтобы получить разрешение на выезд".