"Виїхати за кордон нардепи можуть за кількох сценаріїв. Один із них – під кураторством Офісу президента", – розповідає LIGA.net нардепка з оборонного комітету Верховної Ради Соломія Бобровська (фракція Голос).

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Також перетнути кордон можна під кураторством особисто голови Державної прикордонної служби (ДПСУ) Сергія Дейнека або його першого заступника Володимира Нікіфоренка, який відповідає за випуск за закордон, не під запис говорить LIGA.net ще один народний обранець. Третій варіант – через листи від розвідорганів.

Народний депутат зі СН Артем Дмитрук вибрав незаконний шлях перетину кордону – і втік у Молдову. Як – з'ясувують правоохоронці. Напередодні він публічно виступив проти заборони Російської православної церкви (РПЦ), а згодом заявив про тиск.

Можновладці дійсно мають особливі умови для виїзду з країни, підтверджує LIGA.net В’ячеслав Мироненко, юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum.

Які саме та хто ще з політиків втік за кордон: розбір LIGA.net.

"Топив" за УПЦ і є підозрюваним. Хто такий Дмитрук

Нардепа Дмитрука помітили у Молдові ще 24 серпня, каже LIGA.net один з нардепів монобільшості. Це було не відрядження, запевняють у пресслужбі Ради.

Дмитрук перетнув кордон незаконно, і в нього були помічники, наголосила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону: "Одна людина не могла просто так взяти й перетнути, обійти пункти пропуску – їй у цьому допомагали".

Дмитрук мав інформацію про те, що йому готується підозра, не сумнівається у розмові з LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос). "У цьому випадку – зрештою, як і в інших – думаю, тут мала місце злита інформація", – додає депутат.

Утекти без допомоги силовиків і прикордонників неможливо, підтверджує LIGA.net слова Юрчишина його колега по фракції Юлія Клименко: "Це завжди супровід. Силовики за гроші це роблять. Зливають – і переводять через кордон".

Однак щодо піздори за перетин кордону – як відносно самого Дмитрука, так і тих, хто йому допомагав – "говорити ще рано", наголосила представниця ДБР.



На впливових співучасників натякає і генпрокурор Андрій Костін: "Можливо, серед тих, хто допомагав, є й службові особи. Ми докладаємо зусиль, щоб їх установити". На цей час Офіс генпрокурора встановив шлях, яким користувався для втечі народний депутат. Це прикордонна ділянка так званого Придністров'я.

Депутат перетнув кордон у пункті пропуску "Паланка" одеської митниці, наголошує журналіст Української правди Михайло Ткач. Після цього одразу поїхав до молдавської поліції – просити про захист і тимчасовий притулок.

"Молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано".

Далі Дмитрук нібито вилетів до Рима. А підозру молдавським правоохоронцям передали лише наступного дня, стверджує журналіст.

Лише після того, як інформація про втечу Дмитрука з'явилася у ЗМІ, Офіс генпрокурора 25 серпня оголосив депутату підозри – у нападі на правоохоронця в Одесі та побитті військового у Києві. Ці епізоди відбулися ще у 2022-му та 2023 роках. Утікача викликали на допит 29-30 серпня. У ДБР стверджують, що без прокурорської підозри не могли затримати нардепа до втечі, хоча мали матеріали справ.

Дмитрук був один з тих депутатів, хто публічно висловлювався проти закону про заборону Російської православної церкви (його ухвалили 20 серпня).

У соцмережах він заявляє про погрози йому та сім'ї. Депутат і раніше скаржився, що "організовані злочинні групи розпочали підготовку замаху" на нього та його родину, а він сам і його родичі "щодня отримують погрози вбивством".

У монобільшості не знають, куди і чому поїхав з України Дмитрук, переконує LIGA.net нардепка Євгенія Кравчук (Слуга народу). "Тільки знаємо із заяв ДБР, що його шукають, щоб вручити підозру", – каже депутатка.

У ДБР та ДПСУ LIGA.net не відповіли на запити до виходу матеріалу.

Поїхав і не повернувся. Хто проклав шлях для Дмитрука

Силовики та прикордонники протягом двох тижнів вирішать, як посилити кордон після втечі Дмитрука, заявив на пресконференції 27 серпня президент Володимир Зеленський. Він погодився, що це є серйозною проблемою.

Але насправді Дмитрук – далеко не перший політик, який втік за кордон. Шлях з України посадовці часто обирають, щоб врятуватися від кримінальних справ.

Ось лише 10 найвідоміших утікачів (розширений список є у ЦПК):

Андрій Деркач -ексдепутат ОПЗЖ. За даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею РФ. Саме в Росію він і втік на початку великого вторгнення. Деркача в Україні підозрюють у держзраді. У 2019-2022 роках він одержав щонайменше $567 000 від російських спецслужб за підривну діяльність проти України. В Росії Деркач сподівається продовжити політичну кар'єру – у липні став кандидатом у сенатори.

Євген Мураєв -ексдепутат ОПЗЖ, підозрюваний у держзраді. Володів телеканалом "Наш", на який у лютому 2022 року Рада національної безпеки та оборони наклала санкції – за російську пропаганду. У травні того ж 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, втік до Відня з родиною.

Тарас Козак – партнер Медведчука і ще один депутат ОПЗЖ, підозрюваний у держзраді. З 2021 року – під санкціями РНБО. І того ж року втік до Росії.

Владислав Трубіцин - депутат Київради від Слуги народу. НАБУ у лютому 2022 року повідомило, що викрило його та ще п'ятьох осіб на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ Сергія Дейнеки і на підставі листа від очільника ГУР Кирила Буданова.

Олександр Єфремов – ексдепутат та лідер фракції Партія регіонів. Після Євромайдану отримав звинувачення у зловживанні владою, 2016-го – у фінансуванні тероризму. Перебував під домашнім арештом, а згодом суд відпустив його під особисте зобов'язання. 18 березня 2022 року Єфремов утік до Москви через Словаччину.

Андрій Портнов – колишній перший заступник голови АП за Януковича виїхав з України у червні чи липні 2022 року через пропускний пункт "Чоп" у Закарпатській області – хоча йому було 48 років. Його син, 29-річний Ігор Портнов, отримав дозвіл на виїзд за гуманітаркою в березні 2022 року, проте назад до України так і не приїхав.

Олександр Омельчук – ексголова Луцької районної ради. У травні 2023-го поїхав до Словаччини і не повернувся. Незадовго до цього на нього відкрили справу – щодо зловживання посадовцями Луцької райради на суму близько 350 000 гривень. Йдеться про нібито зникнення з балансу райради кількох тонн пального.

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Дмитро Сенниченко – ексочільник Фонду держмайна. Його підозрювали спочатку у причетності до заволодіння понад 500 млн грн коштів державних підприємств (ми писали про це тут), а потім – ще й у відмиванні 10 млрд грн. Втік за кордон одразу після обшуків у нього вдома, з квітня 2023 року оголошений у розшук.

Олександр Тупицький – ексголова Конституційного суду. Його підозрюють у кримінальних правопорушеннях проти правосуддя (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка). У березні 2022 року Тупицький, за даними Схем, втік у Відень попри призовний вік, причому у прикордонників нібито відсутня відмітка про виїзд з України.

Олексій Волощук – депутат Чернівецької обласної ради. Поїхав до Румунії у складі офіційної делегації – і вирішив там залишитися. Його, на відміну від Дмитрука, звільнили з посади та виключили з партії Слуга народу.

"Особливі умови". Як нардепи потрапляють за кордон

LIGA.net звернулася за коментарем до першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка, однак відповіді станом на вихід матеріалу не отримала. Чи будуть посилювати правила для нардепів щодо перетину кордону – невідомо.

Однак Євгенія Кравчук вважає, що підстав для цього немає. Адже Дмитрук не був у відрядженні, а виїхав незаконно: "Правоохоронці мають розібратися, хто йому в цьому допоміг. Це питання до ДПСУ, зокрема, як так вийшло".

Втім, високопосадовці і зараз мають більше можливостей для виїзду, пояснює LIGA.net В’ячеслав Мироненко, юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum.

"Для них передбачені особливі умови перетину держкордону під час дії надзвичайного або воєнного стану", – каже юрист.

На підставі відповідних рішень про службові відрядження виїхати з України можуть:

члени Кабміну, перші і просто заступники міністрів, керівництво центральних органів виконавчої влади; державні секретарі міністерств;

нардепи, керівництво Апарату Верховної Ради;

керівник Офісу Президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом України, та їх заступники;

голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

голова та члени Рахункової палати, Центральної виборчої комісії;

секретар Ради національної безпеки і оборони та заступники;

уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники;

голова Національного банку та заступники;

голови місцевих держадміністрацій та заступники;

судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів.

Членкиня оборонного комітету Ради Соломія Бобровська (Голос) пояснила LIGA.net, що узгодження виїзду нардепів за кордон відбувається за кількома варіантами.

Перший з них – під кураторством Офісу президента. "В такому випадку ця вертикаль працює на органи виконавчої влади, зокрема на ДПСУ, – говорить Бобровська. – Другий момент – коли вирішується через прикордонну службу".

Не під запис один з нардепів пояснює: вирішувати, кого випускати за закордон, може особисто голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Або ж його перший заступник, який також відповідає за випуск з України, – Володимир Нікіфоренко.

"До нього є багато питань", – без подробиць зазначає депутат.

За словами Бобровської, ще один з варіантів виїхати з України – службова недбалість вже під час самої процедури перетину кордону.

Частина нардепів виїжджає через листи від розвідорганів, підтверджує умовну "схему Трубіцина" її колега по парламенту: "В інших випадках треба пройти п'ять-шість процедур і резолюцій, щоб отримати дозвіл на виїзд".