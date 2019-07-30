Слуги (не) народа. Сколько людей завели в Раду украинские олигархи

Крупное лобби Игоря Коломойского и ослабление позиций Петра Порошенко и Рината Ахметова – главные выводы после подробного анализа прошедших в Раду депутатов. Более четко группы влияния в новом парламенте будут видны только в сентябре после первых ключевых голосований, например, за формирование Кабинета министров и важные экономические законопроекты. Сейчас можно примерно оценить на кого из депутатов парламента может ориентироваться каждый из первой пятерки олигархов. Кто из них выиграл, а кто остался не у дел - считала LIGA.net.

ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ - 27

Большинство лояльных к себе людей олигарх завел через партию Слуга народа. Практически все представители УКРОПа выиграли мажоритарку в Днепропетровской области (Коломойский помогал создавать партию). Кроме того, прошли сотрудники медиахолдинга 1+1 (принадлежит Коломойскому), которые были как на мажоритарке, так и в списках СН. Кроме того, четыре из пяти округов в Волынской области взял соратник олигарха Игорь Палица и его представители. Также на помощь Коломойскому могут прийти представители депутатской группы Видродження, мажоритарщики которой прошли в некоторых областях.

Ближайший круг влияния

1. Александр Ткаченко – девятый номер списка партии Слуга народа. Генеральный директор группы 1+1, принадлежащей Игорю Коломойскому и Игорю Суркису (около 25%). В 1999-2005 годах возглавлял Новый канал Виктора Пинчука. В 2000-2001 года был советником премьер-министра Виктора Ющенко.

2. Артем Ковалев – 45-й номер списка СН. С 2014 года – генеральный директор информационного агентств УНИАН, которое входит в холдинг 1+1 Media. Владелец 0,086% акций телеканала 1+1.

3. Александр Дубинский – мажоритарщик от 94-го округа (Киевская область). Видеоблогер и экс-журналист телеканала 1+1. В расследовании профильного сайта о медиа Media Sapiens утверждается, что программы Дубинского на "плюсах" - ангажированные и часто отстаивают позицию выгодную Игорю Коломойскому.

4. Вячеслав Рублев – мажоритарщик от 20-го округа (Волынская область), глава фракции партии УКРОП в Волынском областном совете. Советник председателя облсовета Игоря Палицы – близкого соратника Коломойского.

5. Игорь Палица – выиграл выборы в 22-м округе (Волынская область). Глава Волынского облсовета, экс-председатель Одесской ОГА (2014-2015). В 2003-2007 годах – глава правления Укрнафты.

6. Ирина Констанкевич – выиграла выборы в 24-м округе (Волынская область). Действующий нардеп от партии УКРОП. В 2015-2016 годах была депутатом Волынского облсовета от УКРОПа. В 2012 году была замглавы правления благотворительного фонда Игоря Палицы.

7. Вячеслав Медяник – мажоритарщик от 27-го округа (Днепропетровская область), предприниматель. Координатор юридического направления в Штабе национальной защиты Днепропетровской области (занимается охраной общественного порядка). Руководитель этой организации – нардеп от Народного фронта Юрий Береза. Был также помощником нардепа Андрея Денисенко, одного из основателей партии УКРОП.

8. Юрий Мысягин – мажоритарщик от 28-го округа (Днепропетровская область). Депутат Днепропетровского облсовета партии УКРОП.

9. Сергей Демченко – мажоритарщик от 29-го округа (Днепропетровская область), адвокат. В 2015 году баллотировался в Киевский горсовет от партии УКРОП. В 2012 и 2014 году баллотировался в парламент от партии Украина будущего. Ранее эту партию возглавлял Святослав Олейник – нардеп 5-6 созывов, а ныне первый замглавы Днепропетровского облсовета. Олейник считается близким соратником Игоря Коломойского, а в 2014-2015 году был его заместителем в Днепропетровской ОГА.

10. Дмитрий Черный – мажоритарщик от 34-го округа (Днепропетровская область). Депутат Днепропетровского облсовета от партии УКРОП. Член партии УКРОП с 2015 года. До этого пять лет был членом партии Украина будущего Святослава Олейника, соратника Коломойского.

11. Владислав Бородин – мажоритарщик от 38-го округа (Днепропетровская область). Депутат Днепропетровского облсовета от партии УКРОП.

12. Сергей Северин – мажоритарщик от 39-го округа (Днепропетровская область). Замглавы Днепропетровского облсовета от партии Видродження. В 2014 году был советником Днепропетровского губернатора Игоря Коломойского.

13. Александр Трухин – мажоритарщик от 40-го округа (Днепропетровская область). Депутат Полтавского облсовета от партии БПП Солидарность. Руководитель полтавской областной организации партии Всеукраинское объединение Возрождение Украины. Глава набсовета компании Полтаварыбгосп (оптовая торговля химическими продуктами). Экс-директор воднолыжного клуба Сентоза, которым владеет "приватовец" Алексей Мартынов.

14. Игорь Фрис – частный нотариус, выиграл выборы в 84-м округе (Ивано-Франковская область). В 2015 году баллотировался в Ивано-Франковский горсовет от партии УКРОП. Помощник-консультант нардепа и бизнес-партнера Коломойского Александра Шевченко.

15. Александр Матусевич – мажоритарщик от 86-го округа (Ивано-Франковская область), депутат Ивано-Франковского облсовета от партии УКРОП. Директор государственного предприятия Выгодское лесное хозяйство.

16. Тарас Батенко – выиграл выборы в в 123-м округе (Львовская область). Действующий депутат от УКРОПа и глава этой партии. В 2009-2014 годах – директор магистральных нефтепроводов "Дружба" Укртранснафты.

17. Максим Зуев – мажоритарщик от 207-го округа (Черниговская область). Директор компании Артмедиа АДВ (реклама). В 2010 году баллотировался от партии Украина будущего в Днепровский горсовет, а в 2012 и 2014 годах – в парламент. Ранее партию Украина будущего возглавлял близкий соратник Коломойского Святослав Олейник.

18. Олег Дунда – выиграл выборы в 91-м округе (Киевская область). Директор строительной компании А.В.С. 95% акций этой фирмы принадлежат компании по управлению активами Финансовый капитал, которая связана с экс-собственниками Приватбанка. Также Дунда - член совета директоров компании Independence, главой набсовета которой является Станислав Шейхетов – муж сестры бизнес-партнера Коломойского Геннадия Боголюбова. В 2015 году Дунда баллотировался в Киевсовет от партии Видродження, а в Раде 8-го созыва был помощником нардепа от Нарфронта Дениса Дзензерского.

Второй круг влияния

19. Сергей Швец – выиграл выбора в 214-м округе (Киев). Специальный корреспондент и ведущий на телеканале 1+1.

20. Ольга Василевская-Смаглюк – мажоритарщик от 96-го округа (Кивская область), журналист телеканала 1+1. Ее муж Игорь Смаглюк ранее работал начальником криминальной полиции в Дарницком управлении столичной полиции. Также он претендовал на должность руководителя управления в Государственном бюро расследований.

21. Игорь Гузь – мажоритарщик от 19-го округа (Волынская область). Действующий нардеп от Народного фронта. В мае публично заявил, что идет на выборы в команде Палицы. "Мне комфортно быть в команде с Палицей", - заявил тогда Гузь.

22. Валерий Стернийчук – 45-й номер списка СН. Руководитель студенческой Лиги Смеха на Волыни. В 2015 году баллотировался в Луцкий горсовет от партии УКРОП.

23. Евгения Кравчук – 112-й номер списка и глава пресс-офиса партии Слуга народа. До этого руководила пресс-службой партии УКРОП. В 2015 году баллотировалась от УКРОПа в Киевсовет. Помощница нардепа от партии УКРОП Ирины Констанкевич.

24. Богдан Яременко – победитель мажоритарки в 215-м округе (Киев), дипломат. Занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и постоянного представителя Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества. В 2017 году возглавил киевскую городскую организацию партии УКРОП.

25. Антон Яценко – мажоритарщик от 220-го округа (Черкасская область). Действующий нардеп от группы Видродження. В одном из интервью Коломойский рассказал, что Яценко звонил ему и спрашивал, можно ли попасть в партию Слуга народа. По словам олигарха, Яценко "был готов сделать для этого пластическую операцию". Сам Яценко подтвердил LIGA.net факт разговора, однакосказал, что он имел шуточный характер.

26. Виктор Бондар – мажоритарщик от 191-го округа (Хмельницкая область). Действующий нардеп от группы Видродження. Сопредседатель группы в парламенте и глава самой партии Видродження. В 2007-2010 годах возглавлял Днепропетровскую ОГА.

27. Александр Юрченко – выиграл выборы в 211-м округе Киева. Глава Общественного совета при Голосеевской райадминистрации. Был помощником нардепа 7-го созыва Александра Шевченко, а также нардепов 8-го созыва от УКРОПа Тараса Батенко и Андрея Денисенко. В 2015 году баллотировался в Киевский горсовет от партии УКРОП.

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ПЕТР ПОРОШЕНКО. 28 депутатов

Несмотря на поражение на президентских выборах и существенную потерю депутатов (в начале 8-го созыва в БПП входили 146 нардепов), пятый президент будет иметь второе по численности представительство среди представителей большого бизнеса. При этом непросредственно бизнес-партнеров в списке Европейской солидарности не было. В Раду зашли проверенные политические бойцы, а также новые лица.

К мнению Порошенко точно будут прислушиваться все 28 депутатов его фракции. Однако среди них есть самые верные соратники, которые точно поддержат пятого президента в любой ситуации: Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Нина Южанина, Ирина Луценко, Владимир Арьев, Ростислав Павленко.

Кроме собственной фракции, Порошенко может рассчитывать на лояльность прошедших самовыдвиженцев, до сих пор входящих во фракцию БПП 8-го созыва. В частности, это Ярослав Дубневич, Андрей Лопушанский, Андрей Кит, Анатолий Урбанский, Николай Люшняк, Игорь Колыхаев, Валерий Давыденко, Алексей Гончаренко. У Порошенко вырисовывается самая большая среди олигархов группа влияния.

Ближайший круг влияния

1. Ирина Геращенко – первый вице-спикер парламента (с апреля 2016 года). В 2014-2019 годах – уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Нардеп 6-8 созывов. По образованию - журналист. В 2005-2006 годах работала пресс-секретарем президента Виктора Ющенко.



2. Артур Герасимов – председатель фракции БПП в парламенте. С 1999 года и на момент избрания нардепом занимал должность генерального директора Украинской маркетинговой группы, которая специализируется на маркетинговых исследованиях. В 2016-2017 годах был представителем президента в Раде. В конце своей каденции Порошенко своим указом присвоил Герасимову дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. На парламентских выборах 2012 года Герасимов баллотировался в депутаты в одномандатном избирательном округе №51 (Горловка, Донецкая область) от команды Сергея Шахова – сейчас тоже нардепа, члена депутатской группы Воля народа.



3. Ирина Фриз – министр по делам ветеранов (с ноября 2018 года). Нардеп 8-го созыва от БПП. В 2003-2005 и 2006-2007 годах работала помощником нардепа Петра Порошенко. Также была пресс-секретарем и помощником Порошенко во времена его работы в СНБО и Совете НБУ. В ходе президентских выборов 2014 года возглавляла информационный департамент избирательного штаба Порошенко. В промежуток между президентскими и парламентскими выборами в 2014 году руководила Главным департаментом информационной политики АП.



4. Нина Южанина – нардеп от БПП, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. В 2003-2014 годах возглавляла компанию Европейская аудиторская группа.



5. Ирина Луценко – замглавы фракции БПП в парламенте. Нардеп 7-8 созывов. В 2017-2019 годах – представитель президента в Раде. Супруг – генеральный прокурор Юрий Луценко.



6. Владимир Арьев – нардеп 6-8 созывов и журналист. Глава парламентской делегации в ПАСЕ. В 1996-2003 годах работал специальным корреспондентом телеканала Интер. В 2002 году – журналист 1+1. В 2005 году был руководителем и автором программы Закрытая зона на 5 канале Петра Порошенко. В 2014 году руководил киевским областным штабом Порошенко.



7. Ростислав Павленко – экс-замглавы Администрации президента (2014-2018). Экс-глава Института стратегический исследований при президенте (2018-2019). Нардеп 7-8 созывов. Занимался вопросами, связанными с предоставлением автокефалии православной церкви Украины.

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ДМИТРИЙ ФИРТАШ - 17

Совсем недавно Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США. Поэтому олигарх как никогда нуждается в своих людях в украинской власти. Политический союз Фирташа-Бойко-Левочкина с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком дал результат, и группа может рассчитывать на лояльность 17 нардепов.

Ближайший круг влияния

1. Юрий Бойко - внефракционный нардеп, сопредседатель Оппоплатформы. Бизнес-партнер Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина. На парламентских выборах 2014 года прошел первым номером по списку Оппоблока. Возглавлял одноименную фракцию в Раде восьмого созыва. В 2018 году подписал соглашение с Вадимом Рабиновичем о создании ОПЗЖ. После чего был исключен из фракции Оппоблока. В 2007 году избирался в парламент по списку Партии регионов. Возглавлял Нафтогаз (2002-2005), был министром энергетики (2006-2007, 2010-2012) и вице-премьером (2012-2014).

2. Сергей Левочкин - внефракционный нардеп, бывший член фракции Оппоблока и экс-регионал. Нардеп Рады 6 созыва. Экс-глава администрации президента (2010-2013). Совместно с Фирташем владеет телеканалом Интер.

3. Наталья Королевская - нардеп фракции Оппоблока. Экс-министр соцполитики (2012), нардеп 5-6 созывов, бывший член Блока Юлии Тимошенко, экс-лидер партии Украина – вперед. Была протеже олигарха Рината Ахметова, теперь в группе Фирташа-Левочкина-Бойко. Причастна к созданию предприятий Луганскхолод (Королевское мороженное), МС-Групп (охранные услуги), Агромета (разведение верховых лошадей, свиней, коров и выращивание зерновых технических культур), Холодинвест (производство и хранение замороженных полуфабрикатов). Ирина Геращенко в 2015 году просила ГПУ проверить, действительно ли Королевская зарабатывает на так называемых копанках в Луганской области.

4. Сергей Ларин - нардеп фракции Оппоблока. Нардеп 3-6 созывов. Экс-глава Кировоградской облгосадминистрации (2010-2013) и бывший замглавы администрации президента (2013-2014).

5. Сергей Дунаев - нардеп фракции Оппоблока. Зять Бойко. Был мэром Лисичанска Луганской области (2009-2010). На парламентских выборах 2012 года был избран нардепом от Партии регионов. 9 мая 2015 года назвал воюющих против Украины боевиков "героями". В прошлом году генпрокуратура попыталась привлечь его к уголовной ответственности за сокрытие доходов на сотни миллионов гривен, но Рада не одобрила снятие неприкосновенности.

6. Юлий Иоффе - внефракционный нардеп, бывший член фракции Оппоблока, экс-регионал. Нардеп 1-4 и 7 созывов, председателем Республиканской партии, которую возглавлял Бойко, и доверенным лицом Януковича на выборах 2004 года. Экс-вице-премьер (1992) и бывший член наблюдательного совета Нафтогаза (2003).

7. Михаил Папиев - нардеп фракции Оппоблока. Экс-регионал и бывший член СДПУ (о). Экс-министр труда и соцполитики (2006-2007). С 2010 по 2014 возглавлял Черновицкую облгосадминистрацию.

8. Юлия Левочкина - нардеп фракции Оппоблока. Родная сестра Сергея Левочкина. Бывший член Партии регионов. Нардеп 6-7 созывов. Член украинской делегации в ПАСЕ от Оппоблока. Владеет 45-ю оффшорными компаниями.

9. Владимир Кальцев - бывший регионал. Депутат Запорожского облсовета, глава фракции Наш край. Бывший замглавы Запорожской облгосадминистрации (2006-2010), экс-секретарь Запорожского горсовета (2010-2012). Основатель группы компаний Александр.

10. Юрий Павленко - нардеп фракции Оппоблока. Нардеп 4-6 созывов. Бывший член партии Наша Украина. Экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта (2005-2006, 2007-2010), бывший глава Житомирской облгосадминистрации (2006-2007), экс-уполномоченный президента по правам детей (2011-2014). Двоюродный брат певицы Марии Бурмаки, выступавшей на последних президентских выборах в поддержку Порошенко.

11. Виталий Борт - экс-регионал. Нардеп 5-7 созывов. В 2006-2007 годах, находясь под патронажем тогдашнего министра экологии Василия Джарты, был совладельцем нескольких бизнес-структур, которых уличали в коррупционных схемах с госкорпорацией Надра Украины. Ныне замдиректора дорожно-строительной компании ДС Пром Групп. Ее совладелец – инвестиционный фонд Ю.Ди.Джи, который возглавляет жена Юлия Борт. В 2018 году Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство Нацполиции об аресте недвижимости в Броварах, которую ранее по заниженным ценам приобрела Ю.Ди.Джи.

12. Михаил Макаренко – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии НМУ имени Богомольца. С 1985 года работал главврачом пятого киевского роддома. В 2014 году был депутатом Киевсовета от УДАРа, а в 2015 году баллотировался от Оппоблока. В 2008 году пытался попаст в Киевсовет по спискам Партии регионов.

13. Юрий Солод – мажоритарщик от 47-го округа (Донецкая область). Нардеп фракции Оппоблока. Муж Королевской. Нардеп 6 созыва, шел на выборы 2012 года по мажоритарному округу в Славянске с лозунгом: "Продолжу программу Азарова". Владеет алюминиевыми предприятиями Укрспецмет и Солур.

14. Александр Пузанов - экс-замглавы Киевской горадминистрации (2010-2014). В 2015-2018 года возглавлял киевскую областную ячейку Оппоблока.

Второй круг влияния

15. Суто Мамоян - замдиректора полтавского предприятия Мяспром. Старший брат депутата Полтавского облсовета от Социал-демократической партии Сергей Каплина.

16. Александр Качный - бывший глава Киевского облсовета (2010-2014). Также возглавлял киевскую областную ячейку Партии развития Украины. В руководство этой партии входят нардепы от Оппоблока из группы Фирташа Сергей Ларин и Юрий Мирошниченко.

17. Федор Христенко – мажоритарщик от 46-го округа. Предприниматель, переселенец. Руководитель компании Истголдкапитал (оптовая торговля). В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко. В ходе предвыборной кампании-2019 встречался с избирателями в компании Юрия Бойко, Натальи Королевской и телеканала Интер.

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ВИКТОР МЕДВЕДЧУК - 10

Кум президента РФ скупает телеканалы через своего соратника Тараса Козака, летает на "переговоры" в Москву и рассказывает об особом статусе для ОРДЛО. Теперь помимо своих телеканалов у Медвечука будет возможность транслировать свои идеи через парламентскую трибуну. Аплодировать его выступлениям и всячески поддерживать его будут десять депутатов.

Ближайший круг влияния

1. Василий Нимченко - нардеп фракции Оппоблока, замглавы ОО Украинский выбор – право народа, которую возглавляет Медведчук. Был судьей Верховного суда (1990-1996) и Конституционного суда (1996-2005).

2. Нестор Шуфрич - нардеп фракции Оппоблока, бывший член СДПУ(о), экс-регионал. Нардеп 3-4 и 6-7 созывов. Экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций (2006-2007).

3. Тарас Козак - нардеп фракции Оппоблока. Бизнес-партнер Медведчука. Владелец телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK. После покупки последнего группа журналистов ушла с канала. Миноритарный владелец табачного монополиста Тедис.

4. Юрий Загородний - зампредседателя движения Украинский выбор, бывший глава СДПУ (о). Экс-заместитель главы администрации президента (2002-2005).

5. Александр Колтунович - руководитель экономических программ движения Украинский выбор.

6. Виктор Черный - вице-президент Федерации боевого самбо. Бывший директор детективной охранной компании Сварог, охранявшей уличные акции движения Украинский выбор. В 2010 году создал неоязыческую музыкальную группу Сварожичи. Ныне директор детективной охранной компании Шторм.

7. Олег Волошин - начальник службы международного сотрудничества на телеканале 112 Украина. Бывший пресс-секретарь МИДа (2010-2013).

Второй круг влияния

8. Григорий Мамка - бывший замначальника Главного следственного управления (2016). Управляющий партнер адвокатского объединения Мамка и партнеры. Был советником кандидата в президента от партии Разумная сила Александра Соловьева. В июне 2018 года СБУ заявила, что партия Разумная сила финансировалась российскими спецслужбами, а решение о выделении средств, одобрялось на уровне высшего политического руководства РФ.

9. Григорий Суркис - нардеп 3-4 созывов, бывший член СДПУ (о). Давний соратник Медведчука. Экс-президент ФК Динамо Киев и Федерации футбола Украины, бывший вице-президент УЕФА. Ведет совместный бизнес с братом Игорем, президентом ФК Динамо Киев. Братья Суркисы – фигуранты уголовного производства НАБУ, которое расследует вывод более 1,4 млрд грн, из облэнерго Запорожья, Харькова и Черкасс через компанию Энергомережа.

10. Илья Кива – экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова. В 2015-2016 годах руководил департаментом противодействия наркопреступности Нацполиции. В 2017-2018 годах возглавлял Социалистическую партию Украины. 21 июля сообщил о походе на досрочные выборы вместо с Оппоплатформой. На телеканале ZIK ведет авторскую передачу "Спроси Киву".

РИНАТ АХМЕТОВ - 8

Чисто математически Ахметов – главный проигравший на досрочных выборах. В новом парламенте лоббировать его интересы будут всего восемь депутатов. В Раду не зашло очень много ставок олигарха, в частности его ближайший соратник Борис Колесников. Всего LIGA.net насчитала 12 "сбитых летчиков" Ахметова. А вот те, кто наверняка будет прислушиваться к Ахметову в Раде.

Ближайший круг влияния

1. Муса Магомедов – выиграл выборы в 45-м округе (Донецкая область). Гендиректор Авдеевского коксохимического завода (Метинвест, принадлежит Ахметову).

2. Руслан Требушкин – мажоритарщик от 50-го округа (Донецкая область). Мэр Покровска. В этом городе распологается шахтоуправления Покровское Покровское и Свято-Варваринской обогатительной фабрики, которыми владеет группа Метинвест.

3. Вадим Новинский – выиграл выборы в 57-м округе (Донецкая область). Нардеп, глава фракции Оппоблока, экс-регионал. Уроженец России, получил украинское гражданства от Януковича в 2012 году. Владелец Смарт-холдинга (горная металлургия, судостроение, сельское хозяйство).

4. Сергей Магера – выиграл в 58-м округе (Донецкая область). Директор по региональному развитию Мариупольского меткомбината им. Ильича.

5. Виктория Гриб – мажоритарщик от 105-го округа (Луганская область) - руководитель направления по устойчивому развитию ДТЭК.

6. Дмитрий Шпенов – выиграл выборы в 37-м округе (Днепропетровская область). Действующий нардеп от Оппозиционного блока. В 2006-2007 годах – депутат Криворожского горсовета и помощник нардепа Александра Вилкула.

Второй круг влияния

7. Михаил Волынец – прошел в Раду по списку Батькивщины. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) и Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КВПУ), депутат нескольких созывов Батькивщины. В 2015 году его профсоюз организовал шахтерские митинги в Киеве, которые озвучивали требования, выгодные ДТЭК. Прямых связей с Ахметовым нет. Но Волынец наверняка будет прислушиваться к тому, что говорит Ахметов.

8. Дмитрий Шенцев - мажотарщик от 176-го округа (Харьковская область). Нардеп 5-8 созывов. Шенцев был одним из ближайших соратников покойного Евгения Кушнарева, который и привел его в большую политику.

ВИКТОР ПИНЧУК. Три депутата

Самым скромным в новой Раде будет владелец компании Интерпайп и медиахолдинга StarLightMedia Пинчук. Тем не менее, зная умение олигарха договариваться и вести диалог со всеми, не стоит думать, что его лобби в новом созыве не будет. Несмотря на то, что лидер партии Голос Святослав Вакарчук всячески отрицает финансовую помощь Пинчука, нельзя не отметить очень частые появления политика на телеканале ICTV в предвыборный период. Кроме того, выпуски новостей на этом телеканале редко обходились без сюжетов о предвыборном турне партии Голос.

Ближайший круг влияния

1. Дмитрий Кисилевский – мажоритарщик Слуги народа от 24-го округа (Днепропетровская область). Директор по корпоративным отношениям в компании Интерпайп.

Второй круг влияния

2. Ольга Белькова – 17-й номер списка Батькивщины, действующий нардеп от БПП. Была управляющим партнером EastLabs. Четыре года работала директором в Фонде Виктора Пинчука. В 2011 году - еще в одной структуре Пинчука EastOne.

3. Елена Кондратюк – 5-й номер Батькивщины, специалист по политическому пиару и рекламе. Дважды депутат от Батькивщины. Муж — Александр Богуцкий, директор телеканала ICTV, член правления инвестиционно-консалтинговой компании EastOne, принадлежащей Пинчуку.

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