Смерть путинизма – пять признаков, Китай больше не сверхдержава. Обзор западных медиа

Пять признаков того, что путинизм подходит к концу; как Пекин долго выстраивал стратегию нового мирового порядка, а Москва все это сломала; и почему компании, которые уходят из России, оказались в плюсе.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.

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Forbes: Пять признаков того, что война в Украине — последнее дыхание эпохи путинизма

Когда Путин начал вторжение в Украину два месяца назад, западные эксперты были уверены: российский экспансионизм возрождается. Сейчас пейзаж несколько иной. Планы Москвы по скорой оккупации потерпели крах, а на смену им придет война на истощение, которая начинает напоминать болото, пишет Forbes. Все, кто считал Путина слишком умным, посрамлены. Война в Украине знаменует конец эры путинизма, и вот пять признаков этого.

1) Российская армия оказалась фантастически плохой.

Ее статус "второй в мире" после американской не выдерживает критики. Солдаты плохо подготовлены и безынициативны, разведка провальная, вооружение старое и хрупкое, офицерам не хватает гибкости и смекалки.

Российская коррупция разъела ее вооруженные силы.

2) Российская экономика страдала и до введения санкций.

С того момента, как Путин вернулся в президентское кресло в 2012 году, от его амплуа человека, поднявшего российскую экономику с колен, не осталось ничего. Средний показатель роста экономики в год составил 1,35%. Экспорт, сосредоточенный на ископаемом топливе, Россия не способна конкурировать в передовых технологиях, почти все приходится импортировать. По ВВП на душу населения Россия занимает лишь 55 место в мире по паритету покупательной способности, и этот показатель, вероятно, еще снизится из-за санкций.

3) Демографические показатели — самые плохие в мире.

По данным ЦРУ, Россия занимает 156 место из 226 стран с ожидаемой средней продолжительностью жизни 72,4 года (чуть ниже Молдовы). В большинстве промышленно развитых стран, включая США, показатель равен 80 годам. Коэффициент рождаемости — 1,8 ребенка на женщину, что ниже показателя 2,1 ребенка для восстановления населения.

4) Российское молодое поколение — отчужденное и склонное к эмиграции.

Путин — из старого мира, он принципиально не пользуется интернетом и смартфоном. Война усилила пессимизм среди молодежи, она составила значительную часть тех сотен тысяч эмигрантов, которые покинули РФ после 24 февраля.

5) Российские "союзники" тормозят ее собственное развитие.

Москва обращается с союзными государствами как колониальная метрополия. Это обычно соседние постсоветские диктатуры или далекие диктатуры типа Кубы или Сирии. Чтобы поддерживать их, Россия тратит нескончаемое количество денег. Москва недавно занималась подавлением протестов в Казахстане и была намерена сделать это в прошлом году в Беларуси.

Даже если не обращать внимания на слухи о плохом здоровье Путина, трудно поверить, что эта шаткая модель продержится слишком долго.

Foreign Policy: Почему Си Цзиньпин попал в ловушку в Украине

Одним из неожиданных результатов войны России против Украины стало то, что Китай внезапно потерял статус великой державы, пишет Foreign Policy. Лидер страны Си Цзиньпин остался фактически в стороне от всех событий, не имея никакой возможности влиять на них. Все решения принимаются в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, но не в Пекине.

Ничего из этого не входило в планы компартии КНР с видением нового мира, где Россия играет вспомогательную роль в продвижении ревизионистской повестки дня Пекина. Москва это "одеяло" перетянула на себя.

Напротив, молчаливая поддержка российской агрессии только способствовала росту изоляции Китая. Впрочем, нельзя не заметить, насколько пассивную роль сейчас играет Пекин, что бы он сейчас не сделал.

Союзничество двух "обиженных на западный либерализм" государств — России и Китая — было скорее символическим, а не содержательным. Оно строилось на взаимной ненависти к США, а не на общем видении мира. Путин в течение 20 лет наслаждался ролью России как разрушителя, часто прибегая к политической и военной агрессии, чтобы взорвать и шокировать либеральный международный порядок. Си играл в долгосрочную игру "реформирования и усовершенствования" системы коллективной безопасности.

После вторжения Пекин оказался на развилке между полноценной поддержкой своего союзника и дальнейшим экономическим покорением стран мира, которые в основном агрессию против Украины осудили.

В настоящее время китайские банки и компании постепенно покидают Россию, чтобы не оказаться под санкциями. А советник государственного совета Китая Ху Вэй в одном очень популярном эссе даже утверждал, что "Китай не может быть привязан к Путину, и его нужно отрезать как можно скорее".

Но не стоит заблуждаться, пишет Foreign Policy: Си не собирается поворачиваться спиной к Путину — даже если Пекин назвал сообщения о распространенных нарушениях прав человека Россией в Украине "тревожными".

The Washington Post: Бизнесы, оставшиеся в России, теряют намного больше тех, кто свернул свои дела

В последнее время в разных СМИ можно увидеть материалы о том, как ушедшие из России компании сталкиваются с финансовыми проблемами. Все с точностью до наоборот. Отказавшиеся покинуть Россию компании имеют серьезные финансовые проблемы, пишет The Washington Post.

Цена акций Societe Generale подскочила на 5% в начале апреля после того, как она объявила, что покидает Россию, несмотря на потерю $3,4 млрд из-за этого.

Статистика рыночной капитализации около 600 публичных компаний свидетельствует: после агрессии 24 февраля компании, которые свернули свою деятельность в России, продемонстрировали значительно лучшие результаты в отличие от оставшихся. У последних акции в среднем упали на 15-30%, хотя индексы ключевых рынков снизились примерно на 2-3%.

Тенденция остается такой и сейчас, спустя два месяца. Это касается не только крупных игроков, но и небольших, малоизвестных компаний.

Конечно, есть исключения. К примеру, компании, которые имеют дело с ископаемым топливом. Акции ExxonMobil выросли на 13% после вторжения РФ в Украину. Между тем, Kinross Gold выросла на 13%, несмотря на то, что прекратила свои инвестиции в добычу российского золота, а на него приходилось 20% их дохода. И даже в транснациональных компаниях, ранее получавших значительные доходы в России, инвесторов явно больше волнуют репутационные риски финансирования режима Путина.

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