Кратко
Смогут ли "Томагавки" Трампа "сломить" Путина. Все решится 17 октября – Financial Times
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Администрация Дональда Трампа рассматривает продажу Украине ракет Tomahawk, чтобы заставить Владимира Путина реально сесть за стол переговоров. По некоторым оценкам, в арсенале Соединенных Штатов находится более 4000 таких ракет, но и расходуют их с 2024 года довольно интенсивно. Сколько будут готовы передать Украине – цифры разнятся.
Британское издание The Financial Times объясняет, что такое эти ракеты и как они могут повлиять на ход войны. LIGA.net пересказывает статью кратко.
