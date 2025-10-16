Коротко
Чи зможуть Tomahawk Трампа "зламати" Путіна. Все вирішить 17 жовтня – стаття Financial Times
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Адміністрація Дональда Трампа розглядає продаж Україні ракет Tomahawk, щоб змусити Володимира Путіна реально сісти за стіл переговорів. За деякими оцінками, в арсеналі Сполучених Штатів понад 4000 таких ракет, але й витрачають їх з 2024 року досить інтенсивно. Скільки будуть готові передати Україні – цифри різняться.
Британське видання The Financial Times пояснює, чим є ці ракети та як вони здатні вплинути на перебіг війни. LIGA.net переповідає статтю коротко.
Коментарі (0)