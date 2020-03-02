Снова в адвокаты. Куда пропал Богдан и как изменится Банковая при Ермаке

Более двух недель у Офиса президента Владимира Зеленского новый руководитель. 10 февраля на место Андрея Богдана пришел Андрей Ермак. LIGA.net узнала, куда пропал Богдан, чем будет заниматься и есть ли на него планы у команды Зеленского. И что изменилось в политике президента с приходом Ермака.

КУДА ПРОПАЛ БОГДАН. Не прошло и полгода с момента первого "заявления" Богдана об отставке (1 августа Офис президента распространил слух об уходе Богдана), как на сайте президента таки появился указ о его увольнении. Зная отношение экс-главы ОП к журналистам, естественно, что никаких комментариев касательно причин своего решения и дальнейших планов он не давал. Источником для новостей о Богдане стала его Facebook-страница.

Сначала на 14 февраля он опубликовал валентинку со своим изображением и надписью "Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть".

А спустя пару дней отрапортовал подписчикам, что отдыхает на Сейшельских островах. 26 февраля Богдан рассказал, какую получал зарплату и заверил, что перечислил все эти деньги на благотворительность. Также он напомнил достижения новой власти: от перезагрузки парламента и ЦИК до принятия "стратегических" законопроектов.

Несмотря на эти успехи, Богдан ушел с Банковой. Причиной стал конфликт с Ермаком и остановка "турборежима" в парламенте. Более подробно о причинах ухода Богдана LIGA.net писала в статье: Оторвали от уха Зеленского. Короткая история Богдана в команде президента

"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", - рассказал один из руководителей фракции Слуга народа. LIGA.net пыталась получить комментарий у самого Богдана и его команды, однако нам ответила лишь его экс-советница Виктория Страхова. "Я не видела Андрея после его ухода. О его планах не знаю", - сообщила она LIGA.net.

Андрей Богдан (фото - Facebook Богдана)

Нардеп от Слуги народа Никита Потураев уверен, что Богдан найдет чем заняться. "Он – человек талантливый и энергичный. Вне всяких сомнений, займется чем-то интересным. В первую очередь, для себя", - отметил он в комментарии LIGA.net.

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Еще в ноябре 2019 года Богдан изъявлял желание уйти с Банковой и вернуться в адвокатуру, рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве Слуги народа. "Богдан вспоминал, как за одну неделю спокойно зарабатывал миллион гривень", - отметил он.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура считает, что Богдан, скорее всего, вернется в адвокатуру. Возможно, это верная гипотеза. LIGA.net нашла в реестре адвокатов, что 25 февраля Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью. Тем не менее, в команде Зеленского не спешат списывать Богдана со счетов.

- Я бы дал ему какую-то должность, - говорит один из руководителей Слуги народа.

- Какую? – спрашивает журналист LIGA.net.

- Пока не знаю. Надо подумать. Тем более Богдан еще отдыхает, - отвечает собеседник.

- Может, директора НАБУ?, - иронизирует журналист.

- Нет, его (Артема Сытника - ред.) мы не снимем. У него еще срок полномочий идет, - улыбаясь отвечает чиновник.

Еще один руководитель президентской фракции выступил за привлечение Богдана к местным выборам, которые состоятся осенью этого года. "Я бы его назначил начальником штаба на местных выборах. Он нам отлично подойдет. Но пока непонятно, чем он вообще планирует заниматься", - отметил собеседник. И добавляет, что Богдан пока команде президента "не горит", ведь надо "разобраться" с правительством.

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ЕРМАК БЕЗ БОГДАНА. Отличия Ермака от Богдана можно было увидеть на первом брифинге нового главы ОП. Ермак выступил за налаживание коммуникации Офиса с журналистами, чем открыто пренебрегал его предшественник. Но главное отличие Ермака от Богдана в подходах к решению задач.

"С Ермаком все ушло в тихую дипломатию. То есть "поговорим, обсудим и договоримся". Богдан бы никогда в жизни не разрешил проводить открытые форумы по обсуждению реформы децентрализации (речь о мероприятии в КВЦ Парковый 25 февраля – ред.)", - рассказывает собеседник в руководстве Офиса президента.

Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

С другой стороны, Ермак организовывает еженедельные "летучки" у президента по понедельникам, готовит на них вопросы и повестку дня. "Недавно пригласил губернаторов на Банковую обсудить медреформу. При Богдане такого не было. Главы ОГА были приятно удивлены", - отметил LIGA.net один из руководителей Слуги народа.

Нардеп Потураев, который присутствует на таких встречах отмечает, что с приходом Ермака их структура не особо поменялась. "Мы встречаемся, обсуждаем актуальные вопросы, находим решения. Иногда дискутируем. Но никогда не уходим с этих встреч без понимания и проектов решений", - рассказывает нардеп.

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По мнению одного из руководителей Слуги народа, на данном этапе Ермак подходит Зеленскому больше, чем Богдан. "Богдан был больше спринтер, заточенный на турборежим. Трехнедельное рассмотрение одного закона – не для него. Но пять лет в режиме принтера работать невозможно. Поэтому Ермак подходит под формат, когда надо поговорить и договориться", - объясняет соратник Зеленского.

Нардеп от Слуги народа Роман Грищук отметил LIGA.net, что особых изменений в сотрудничестве Офиса и фракции в парламенте пока не произошло. "Ермак приходил только на заседание "малой фракции" (замглавы фракции и руководители комитетов от СН, – ред.). Думаю, со всей фракцией будет какая-то встреча после закона о земле", - отметил нардеп.

В то же время история циклична. И Ермак это может скоро почувствовать. Дело в том, что на Банковой кабинет Богдана находился на втором этаже, а президента – на четвертом. "И пока Богдан занимался бюрократией и работой с регионами у себя в кабинете, Ермак в должности советника не выходил из кабинета Зеленского", - рассказывает LIGA.net один из руководителей Слуги народа.

Сейчас же Ермак оказался в роли Богдана, а единственным помощником Зеленского остался Сергей Шефир. К тому же новому главе ОП придется совмещать международный трек с внутренней украинской бюрократической кухней. "И здесь у части команды есть опасения, справится ли Ермак", - признается собеседник в руководстве СН.

Потураев не разделяет страх коллег. "За регионы, к примеру, отвечает первый замглавы Сергей Трофимов. На каждом направлении есть профильный заместитель. Поэтому ничего в плане эффективности не поменяется", - заверяет нардеп.

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