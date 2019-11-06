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06.11.2019, 09:00

Сокращение более 18 000 чиновников и интервью с главой Roshen. Что надо знать этим утром

Сокращение более 18 000 чиновников и интервью с главой Roshen. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня среда, 6 ноября. Погода +10-+17, курс доллара 24.72. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Большая чистка: Кабмин сокращает 18449 чиновников. За что и кому приготовиться на выход

Что случилось. 31 октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объявил о сокращении 8% всех госслужащих - до конца года работу потеряют 18 449 чиновников. Увольнения коснуться сотрудников районных государственных администраций.

Зачем это делают. Избавиться от дублирующих, устаревших, неэффективных функций или перенести некоторых из них на высший уровень — областные государственные администрации, территориальные органы центральных ветвей власти и даже Киева. 

География увольнений. Больше всего чиновников сократят в Черкасской и Одесских областях - почти 40%, чуть меньше в Киевской - 37,9. Наилучшие шансы сохранить работу у чиновников Черниговской районной госадминистрации, уволят только каждого четвертого.

Изменение в аппарате РГА. Сейчас в аппарате РГА работают минимум 18 человек. Туда входят глава РГА, его заместители, специалисты, отделы и сектора. Кабмин предлагает сократить количество сотрудников аппарата с 18 до 13 человек.

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Структурные подразделения. Сейчас РГА рекомендуется создавать 18 структурных подразделений. Кабмин хочет сократить это количество вдвое — до девяти. 

Что будет с людьми. Всех сотрудников предупредят об увольнении за два месяца, выплатят всю компенсацию, в том числе за неиспользованный отпуск, и помогут найти работу. Более детально о плане сокращения чиновников читайте по ссылке.

Интервью с главой Roshen

Президент Roshen Вячеслав Москалевский рассказал о судебных разбирательствах корпорации, результатах работы компании и личном бизнесе.

О Порошенко. С компанией работает траст с главой в Швейцарии. Петр Алексеевич перестал вникать в бизнес очень давно. Еще в 2003 году.

О поведении потребителей. Украинский рынок в объемах падает, а в деньгах растет. Потребители переключаются на более дорогие и качественные товары.

Об активах Roshen. Бориспольский комплекс сейчас выпускает около тысячи бисквитных изделий в месяц. Цель – 6000-7000. Фабрика в Литве производит маленькие объемы, около 150-200 т продукции в месяц. Наращиваем свое присутствие на рынках Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши. 

Об инвестициях. 30-40% прибыли мы инвестируем в собственное производство. Около 10% всех денег мы тратим на благотворительность, улучшение качества жизни в Украине.

О кофейнях. Мы открыли кофейни, чтобы повысить маржинальность магазинов, поднять общую выручку с точки. Получилось не очень. Сейчас ищем человека, который будет заниматься этим направлением.

О ритейле. Магазины окупаемы. Мы расширяемся. Цель – ежегодно открывать по 1 магазину во всех городах присутствия. 

О мечтах. Я хочу когда-нибудь построить производство яблочного сока. Сделать концертный зал. Взять в аренду кусок земли на 50 лет, построить зал, а потом передать его городу. Больше о судебных исках, скандалах и бизнесе в агросекторе читайте по ссылке.

Кулика могут уволить из ГПУ. Что известно о скандальном прокуроре

Что случилось. Скандального прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика могут уволить. Он не явился на переаттестацию.

В каких скандалах фигурировал. По данным BIHUS.info он якобы достроил себе целый этаж в жилищном комплексе в центре Киева. 4 ноября Reuters опубликовал статью, в которой утверждается, что Кулик встречался с адвокатом Дональда Трампа, чтобы помочь составить досье на сына Джо Байдена. 

Чем еще известен. В 2016 году НАБУ предъявило Кулику подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, он и его сожительница Ирина Нимец получили в собственность активы, превышающие официальные доходы. Дело до сих пор в суде.  

В 2019 году Кулик по собственной инициативе выписал подозрения людям, которых общественность считала близкими к пятому президенту Украины Петру Порошенко: бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы АП Алексею Филатову, управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко. В ГПУ подозрения посчитали недействительными и отменили, но против Кулика дело не открывали

Кто он. Кулик с 2014 года занимал должность прокурора в зоне АТО. После назначения генпрокурором Юрия Луценко Кулика повысили и перевели в ГПУ на должность замначальника департамента международно-правового сотрудничества - начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам ГПУ. Сейчас возглавляет один из отделов в ГПУ по процессуальному руководству в делах ГБР. Больше о скандальных связях Кулика и почему его до сих пор не уволили читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Стали известны условия сделки по продаже Vodafone Ukraine. В течение трех лет после сделки российской группе МТС никак нельзя будет конкурировать с Vodafone Ukraine. Второй МТС Украина появиться не должно.

2. Гончарук презентовал доработанный проект бюджета-2020. Формирование доходной части госбюджета впервые происходит без повышения налогов, но с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долговую нагрузку.

3. На рынке электроэнерегии Украины появился новый игрок. АО Укртранснафта получило лицензию на поставку электроэнергии на территории Украины.

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Теги: кабмин, Roshen, константин кулик, эмейл-рассылка
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