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История | Сокровища Африки. Большая игра за безграничные ресурсы: кто заберет главный приз (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Сокровища Африки. Большая игра за безграничные ресурсы: кто заберет главный приз (анонс) - Фото
Борьба за Африку (Колад – Дмитрий Кругликов/LIGA.net)
01.11.2021, 17:00

LIGA.net вместе с дипломатами, миротворцами и ведущими мировыми экспертами раскрывает хитросплетения борьбы великих держав за влияние на Африку

Африка – это пустыни, джунгли, экзотические культуры и народы. А еще – бесконечные войны, перевороты. Со всего мира на континент слетаются "солдаты удачи", чтобы урвать кусок сокровищ. Беспробудная бедность, неграмотность и дикая даже для закаленных украинцев коррупция – это только вершина айсберга. Под ней прячутся залежи богатств, за которые государства мира готовы вцепиться друг другу в глотки.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в четверг, 4 ноября. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" . Помимо доступа к спецтекстам, мы также будет каждую неделю в воскресенье отправлять вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

"Войны в Африке не возникают просто так. Где-то, как в Анголе, это результат вмешательства СССР в годы Холодной войны. В Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д'Ивуаре - залежи алмазов. В Конго – кобальт, залежи которого фактически взяты под контроль бандитскими группировками. А в Судане – залежи нефти", – рассказывает LIGA.net Сергей Громов, участник миротворческой миссии ООН в Сьерра-Леоне, глава украинского Центра миротворчества.

Сокровища Африки. Большая игра за безграничные ресурсы: кто заберет главный приз (анонс)

Богатства Африки – не только ресурсные, но и демографические и политические – манят жадных и сильных. Китай, США, Франция, Россия становятся в очередь за куском африканского пирога. По другую сторону от них на Африку претендует многоглавая гидра радикального исламизма – террористические организации Исламское государство, Аль-Каида и сотни других группировок с десятками тысяч жертв, которые они оставляют позади.

"Огромное количество молодежи, лишенной нормального образования, медицины и перспектив, становятся хорошей средой для распространения радикальных настроений и идеологий. У африканского исламистского терроризма сильные социальные корни", – рассказал LIGA.net Олег Белоколос, бывший временно поверенный в делах Украины в Кении, участник освобождения судна Фаина, захваченного сомалийскими пиратами в 2017 году.

И драматизм борьбы за Африку только набирает обороты. Мировые эксперты уже окрестили это "новой дракой за Африку" (первая была в ХІХ веке). LIGA.net вместе с миротворцами и дипломатами, которые собственными глазами видели реалии Африки и участвовали в судьбоносных событиях континента, отвечает на вопрос, кто же получит все богатства Африки – пока необработанный бриллиант ХХІ века.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в четверг, 4 ноября. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" . Помимо доступа к спецтекстам, мы также будет каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

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Сокровища Африки. Большая игра за безграничные ресурсы: кто заберет главный приз (анонс)

Специальный корреспондент LIGA.net
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