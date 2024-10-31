Содержание:
  1. Спецоперации по спасению наследия: фронт, траншеи и боевые действия
  2. Оружие, деньги, технологии. Как защитить культурное наследие
  3. Не только война. Как рынок разрушает историю

Гражданка О. почти безразлично наблюдала, как российские таможенники поверхностно осматривают ее вещи. Но это спокойствие было наигранным. Внутри она чуть не умирала от страха. Ведь в ее чемоданчике между одеждой была спрятана уникальная реликвия времен Киевской Руси – личная свинцовая печать князя Святослава Храброго.

Эту печать в конце 1970 года фактически похитил из Киева один из росийских археологов. Изъять ее удалось бойцам полка "Азов" в результате специально разработанной операции. Теперь гражданка О. – настоящая представительница киевской интеллигенции, которая никогда не была причастна ни к националистическим движениям, ни (Боже упаси!) к чему-то незаконному – возвращала реликвию домой просто контрабандой.

Как краевед она прекрасно осознавала, насколько важно сохранение наследия князя Святослава именно в Киеве. Потому и согласилась на роль перевозчицы, рассказывает она LIGA.net. К счастью, россияне ее тайник не заметили. Печать вернулась в Киев.

Это был 2016 год. Война с Россией длилась уже два года, однако транспортное сообщение с Украиной оставалось практически беспрепятственным – благодаря этому уникальную вещь времен Киевской Руси удалось освободить из российского "плена".

Еще с начала российско-украинской войны в 2014 году спасательные археологические операции разворачивались по всей линии фронта – бойцы разных подразделений собирали найденные исторические экспонаты и передавали их в украинские музеи.

С началом большой войны проблема только масштабировалась: многие археологические объекты на линии фронта – от вековых курганов до древних поселений – оказываются в зоне непосредственной угрозы. Во время нынешней российско-украинской войны Украина потеряет немало археологических памятников, которые не были исследованы.

Уже 10 лет российские солдаты не только физически уничтожают, но и воруют археологические артефакты с территории Украины, которые Россия выдает потом за свои, рассказывают LIGA.net в Институте археологии Национальной академии наук Украины.

Как может Украина сохранить свою историю? LIGA.net исследовала вместе с учеными из зоны боевых действий, офицерами 3-й Отдельной штурмовой бригады, сотрудниками Института археологии Национальной академии наук Украины, Львовского национального университета имени Франко, ЮНЕСКО, Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов и Европейской ассоциации культурологов.

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