Гражданка О. почти безразлично наблюдала, как российские таможенники поверхностно осматривают ее вещи. Но это спокойствие было наигранным. Внутри она чуть не умирала от страха. Ведь в ее чемоданчике между одеждой была спрятана уникальная реликвия времен Киевской Руси – личная свинцовая печать князя Святослава Храброго.

Эту печать в конце 1970 года фактически похитил из Киева один из росийских археологов. Изъять ее удалось бойцам полка "Азов" в результате специально разработанной операции. Теперь гражданка О. – настоящая представительница киевской интеллигенции, которая никогда не была причастна ни к националистическим движениям, ни (Боже упаси!) к чему-то незаконному – возвращала реликвию домой просто контрабандой.

Как краевед она прекрасно осознавала, насколько важно сохранение наследия князя Святослава именно в Киеве. Потому и согласилась на роль перевозчицы, рассказывает она LIGA.net. К счастью, россияне ее тайник не заметили. Печать вернулась в Киев.

Это был 2016 год. Война с Россией длилась уже два года, однако транспортное сообщение с Украиной оставалось практически беспрепятственным – благодаря этому уникальную вещь времен Киевской Руси удалось освободить из российского "плена".

Еще с начала российско-украинской войны в 2014 году спасательные археологические операции разворачивались по всей линии фронта – бойцы разных подразделений собирали найденные исторические экспонаты и передавали их в украинские музеи.

С началом большой войны проблема только масштабировалась: многие археологические объекты на линии фронта – от вековых курганов до древних поселений – оказываются в зоне непосредственной угрозы. Во время нынешней российско-украинской войны Украина потеряет немало археологических памятников, которые не были исследованы.

Уже 10 лет российские солдаты не только физически уничтожают, но и воруют археологические артефакты с территории Украины, которые Россия выдает потом за свои, рассказывают LIGA.net в Институте археологии Национальной академии наук Украины.

Как может Украина сохранить свою историю? LIGA.net исследовала вместе с учеными из зоны боевых действий, офицерами 3-й Отдельной штурмовой бригады, сотрудниками Института археологии Национальной академии наук Украины, Львовского национального университета имени Франко, ЮНЕСКО, Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов и Европейской ассоциации культурологов.