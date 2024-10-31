Пані О. майже байдуже спостерігала, як російські митники поверхнево оглядають її речі. Але цей спокій був награним. Усередині вона ледь не вмирала від страху. Адже в її валізці, поміж одягом, була захована унікальна реліквія часів Київської Русі – особиста свинцева печатка князя Святослава Хороброго.

Цю печатку наприкінці 1970 років фактично викрав з Києва один із російських археологів. Вилучити її вдалось бійцям полку "Азов" в результаті спеціально розробленої операції. Тепер пані О. – справжня представниця київської інтелігенції, яка ніколи не була дотична ані до націоналістичних рухів, ані (Боже збав!) до чогось незаконного – повертала реліквію додому просто таки контрабандою.

Як краєзнавиця вона чудово усвідомлювала, наскільки важливим є збереження спадку князя Святослава саме в Києві. Тому і погодилась на роль перевізниці, розповідає вона LIGA.net. На щастя, росіяни її схованку не помітили. Печатка повернулася до Києва.

Це був 2016 рік. Війна з Росією тривала вже два роки, однак транспортне сполучення з Україною лишалося практично безперешкодним – завдяки цьому унікальну річ часів Київської Русі вдалося звільнити з російського "полону".

Ще від початку російсько-української війни у 2014 році рятувальні археологічні операції розгорталися по всій лінії фронту – бійці різних підрозділів збирали знайдені історичні експонати та передавали їх до українських музеїв.

З початком великої війни проблема лише масштабувалась: багато археологічних об'єктів на лінії фронту – від древніх курганів до стародавніх поселень – опиняються у зоні безпосередньої загрози. Під час нинішньої російсько-української війни Україна втратить чимало археологічних пам’яток, які не були досліджені.

Уже 10 років російські солдати не тільки фізично знищують, а й крадуть археологічні артефакти з території України, які Росія потім видає за свої, розповідають LIGA.net в Інституті археології Національної академії наук України.

Як (чи) може Україна зберегти свою історію? LIGA.net досліджувала разом із науковцями із зони бойових дій, офіцерами 3-ої Окремої штурмової бригади, співробітниками Інституту археології Національної академії наук України, Львівського національного університету імені Франка, ЮНЕСКО, Міжнародного альянсу із захисту спадщини у зонах конфліктів і Європейською асоціацією культурологів.