Сотни контрактов. О чем говорит массовая закупка Европой современных танков и БМП
Владимир Горбулин
первый вице-президент Национальной академии наук Украины, бывший секретарь СНБО
Валентин Бадрак
директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения
"Европа, особенно ее восточная часть, первой почувствовала запах путинского нашествия и реальную военную опасность", – пишут в новой статье первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Специально для LIGA.net они анализируют масштабы закупок и модернизации танков и бронемашин в европейских странах (спойлер – они впечатляют).
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