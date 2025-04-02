"Европа, особенно ее восточная часть, первой почувствовала запах путинского нашествия и реальную военную опасность", – пишут в новой статье первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Специально для LIGA.net они анализируют масштабы закупок и модернизации танков и бронемашин в европейских странах (спойлер – они впечатляют).