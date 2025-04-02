"Європа, особливо її східна частина, першою відчула сморід путінської навали та реальну воєнну небезпеку", – пишуть у новій статті перший віцепрезидент Національної академії наук України, екссекретар РНБО Володимир Горбулін та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Спеціально для LIGA.net вони аналізують масштаби закупівель та модернізації танків і бронемашин європейськими країнами (спойлер – вони вражають).

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