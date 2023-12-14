Россияне снова начали наносить удары баллистическими ракетами по Киеву. Все цели были сбиты украинскими защитниками.

Теперь противник начал бить из С-400 ракетами 48Н6 – их много, они разрушительны, им тяжело противодействовать, говорит LIGA.net Валерий Рябых, эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express.

"Враг прилагает максимум усилий, чтобы пробить нашу противовоздушную оборону. 100% эффективность работы сил ПВО доказывает, что ВСУ с максимальной эффективностью используют возможности вооружения, которое передали партнеры", – говорит он.

Но сам факт активного применения С-400 – это проблема. Чтобы пройти этот этап массированных атак, Украине нужно больше ресурсов, добавляет LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Чем опасны баллистические ракеты 48Н6 и почему только усиления ПВО для противодействия этой опасности мало – коротко.

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ЦЕЛЬ – ИСТОЩЕНИЕ ПВО И ТЕРРОР

В ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне целились по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам.

Генштаб ВСУ в утренней сводке отметил: враг использовал ракеты от С-400 и крылатые ракеты комплекса "Искандер-К".

В результате ударов пострадали 53 человека, в том числе шестеро детей. Есть значительные разрушения в Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах Киева от обломков. Движение транспорта на ряде улиц левого берега столицы в течение дня было ограничено.

Последствия удара баллистическими ракетами 13 декабря (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

По информации Офиса президента, Россия использовала, в частности, ракеты 48Н6 от ЗРК С-400. По всей видимости, ими же россияне ударили по столице и 11 декабря, предполагает LIGA.net Валерий Рябых, эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Тогда россияне запустили по столице восемь баллистических ракет.

СПРАВКА Ракеты 48Н6 разработаны и приняты на вооружение еще в советское время – в 1990 году, хотя сам комплекс С-400 – только в 2007-м (формально). Это доработанные С-300, адаптированные для ударов по наземным целям.



Дальность уничтожения аэродинамических целей – до 250 км. Вес боевой части – 180 кг. По земле может бить дальше, чем на 250 км, но тогда ракета теряет управление и свободно падает куда-то в район цели. Ракеты 48Н6 разработаны и приняты на вооружение еще в советское время – в 1990 году, хотя сам комплекс С-400 – только в 2007-м (формально). Это доработанные С-300, адаптированные для ударов по наземным целям.Дальность уничтожения аэродинамических целей – до 250 км. Вес боевой части – 180 кг. По земле может бить дальше, чем на 250 км, но тогда ракета теряет управление и свободно падает куда-то в район цели.

"Противник делает ставку на восстановление своих стратегических резервов. Для ударов по Украине могут использовать эти ракеты. У россиян их много – точное количество сосчитать трудно, но можем предположить, что они накапливались еще с советских времен", – говорит Рябых. Сейчас Россия может производить до 500 таких ракет в год. Пусковых для них у противника тоже достаточно.

В ЧЕМ КОВАРСТВО РАКЕТ 48Н6

Каждый массированный обстрел идет по новой тактике, говорит LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

"Мы видим, что обстрелы "шахедами" и стратегической авиацией с крылатыми ракетами россиянам не дают ожидаемых результатов. Они начинают применять баллистику, – говорит он. – Ищут способ поразить и нанести больший вред".

Зенитные ракеты 48Н6 из комплекса С-400 – это проблема, добавляет Рябых. Они чувствительны и разрушительны, но не точны. Россияне используют их не для того, чтобы поразить конкретные стратегические объекты, а для истощения украинской системы ПВО и терроризирования населения.

Последствия удара баллистическими ракетами 13 декабря (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

"Система ПВО сканирует пространство вокруг с определенными радиусами действия 24 часа в сутки. Во время нахождения цели она отдает целеуказание, которое выбирает принцип уничтожения, – объясняет Храпчинский. – Крылатую ракету можно уничтожить, например, простыми ракетами. Для баллистической – подключают более сложные системы".

Наземный пуск усложняет оповещение населения об опасности – из пускового района в Брянской области ракета может лететь всего полторы минуты, и возможностей обнаружения меньше, добавляет Рябых.

"У людей физически не будет времени среагировать – речь идет о сотнях секунд и за это время трудно что-то сделать. Тем более невозможно заранее определить, куда ракеты направляются", – добавляет он.

Сейчас силы ПВО сбивают все цели. Однако поразить баллистику сложнее, чем крылатые ракеты, говорит аналитик Defense Express.

"У них другая траектория, скорость на порядок больше. Ракета тяжелая, она отвесно падает и повлиять на ее траекторию сложно, – объясняет он. – Против этих ракет применяется технология кинетических перехватчиков: выстреливаемая ракета должна точно попасть в баллистическую ракету и физически ее дефрагментировать. За счет столкновения обе ракеты разрушаются".

Это не значит, что баллистическая ракета обязательно сдетонирует в воздухе – этого может и не произойти. "К тому же все обломки падают на землю близко к тому месту, куда и целилась ракета, – добавляет он. – Эти обломки могут нанести много беды, но вред от них несопоставим с тем ущербом, который нанесет попадание ракеты в цель".

Последствия удара баллистическими ракетами 13 декабря (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Большинство целей сбиваются уже непосредственно на подходе к конечной точке, уточняет Храпчинский: "Не проблема уничтожить баллистическую ракету. Проблема наличия комплексов, которые могут это сделать".

ЧТО ДАЛЬШЕ

Украина должна убеждать партнеров: нужно усилить возможности системы ПВО работать по баллистике, отмечает Храпчинский. Сделать это способно только западное вооружение.

"Недавно президент сделал запрос на современную противовоздушную систему THAAD. Это очень мощная система, которая позволяет заранее сбивать баллистику. Она очень пригодилась бы нам", – говорит он.

Кроме того, важно, чтобы Силы обороны Украины предпринимали определенные ответные шаги в отношении России, добавляет Рябых.

"Помимо наращивания ПВО, мы должны уничтожать и эти пусковые установки, и места накопления этих ракет, и места, где они производятся, – считает он. – Все эти объекты являются законными военными целями".

Сейчас существует асимметрия: Россия применяет против украинцев террористические средства, а Украина ограничена партнерами в использовании вооружения на территории РФ, напоминает Рябых: "Важно наращивать собственные возможности по созданию соответствующих средств, которые уже не имели бы ограничений в применении против противника. Без этого будет трудно преодолеть эту террористическую угрозу".

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