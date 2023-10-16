На одном из ближайших заседаний парламент должен рассмотреть правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Он уже стоит в повестке дня, и около 240-250 нардепов готовы проголосовать "за", говорят LIGA.net шесть собеседников в парламенте.

Но противники есть не только в бывшей ОПЗЖ, но и в монобольшинстве.

"Депутаты получали анонимные SMS, что "дети заболеют" и "Бог накажет". Но во фракции все понимают, кто за этим может стоять", – рассказывает в разговоре с LIGA.net Никита Потураев, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики (Слуга народа).

Почему религиозный законопроект почти год лежит без движения, несмотря на призывы президента Владимира Зеленского, кто в Слуге народа защищает УПЦ МП и каковы шансы сдвинуть вопрос с мертвой точки: разбор LIGA.net.

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"ВОТ И ХОРОШО. ВЫНОСИТЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ"

"Надеюсь, здравый смысл победит. Тем более, это правительственный проект – де-факто документ монобольшинства, разработанный по поручению президента", – говорит LIGA.net Юлия Клименко, нардеп от Голоса.

В частности, речь идет о законопроекте №8371, который правительство разработало во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) еще в январе 2023-го.

СПРАВКА. Правительство предложило такую модель. Госслужба по этнополитике и свободе совести путем экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает предписание с требованием устранить нарушение. Если предписание не подействовало – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации. Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви.

Десять месяцев законопроект находится на паузе. В конце сентября этого года спикер Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте не хватает голосов для запрета УПЦ МП.

Но 5 октября вопрос, похоже, сдвинулся с мертвой точки.

Клименко из Голоса сообщила, что нардепы собрали 226 голосов под обращение Стефанчука с просьбой вынести на рассмотрение парламента пакет законопроектов, регулирующих вопросы УПЦ МП.

Пока Клименко собирала подписи, к председателю профильного комитета Потураеву обратилась Служба безопасности Украины и попросила учесть их предложения, расширяющие основания запрета УПЦ МП.

"Не могу не признать, что письмо Малюка помогает в консолидации парламента", – говорит LIGA.net Никита Потураев.

Трое собеседников LIGA.net говорят, что Стефанчук доложил Зеленскому о собранных 226 голосах, на что президент отреагировал примерно так: "Вот и хорошо. Если есть голоса – выносите на рассмотрение".

LIGA.net обратилась за комментарием к самому Стефанчуку, но ответа на момент публикации материала не получила.

"Зеленский за последние полгода уже дважды или трижды спрашивал, чего мы не выносим на рассмотрение, – рассказывает LIGA.net собеседник в руководстве фракции. – Давид (Арахамия) ему отвечал раньше, что нет голосов. Сейчас после подписей Клименко этот аргумент сломался" .

Но руководство Слуги народа выдвинуло очередные контраргументы. В частности, нужно предотвратить новый раскол монобольшинства.

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КТО ЗАЩИЩАЕТ ОНУФРИЯ

В Слуге народа есть группа депутатов, открыто саботирующих законодательные инициативы, связанные с УПЦ МП, говорит LIGA.net Клименко. По ее словам, возглавляет эту группу Артем Культенко – заместитель руководителя фракции СН.

В 2016-м Культенко поступил в Киевскую духовную академию УПЦ МП, а на Крещение-2023 его окроплял предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

Слова Клименко не под запись подтвердили шесть собеседников в монобольшинстве. К лидерам "группы сопротивления" они также отнесли "слугу" Павла Халимона. Он известен тем, что летом 2022-го приобрел на Печерске имение за 10 млн грн, оформив его на другое лицо.

Упорных защитников УПЦ Московского патриархата в Слуге народа около десяти, уточняет один из собеседников.

"Я понимаю, кто против, но цифры называть не буду, – объясняет Потураев. – Потому что это борьба, и оппоненты законопроекта тоже не спят".

Информацию о Культенко подтвердили все без исключения собеседники в СН, но из-за сенситивности темы попросили об анонимности и не называют других потенциальных "раскольников". "Потому что есть сомневающаяся группа коллег и лишней рекламой мы можем их отпугнуть", – говорит один из них. LIGA.net пыталась взять комментарий у Культенко, но на звонки и сообщения народный депутат не ответил.

У условной группы Культенко нет четкого организационного ядра, но однажды она уже добилась нужных изменений в закон о военных капелланах, который парламент принял в конце 2021-го. Сначала там была норма, что военными капелланами могут быть представители всех конфессий, кроме УПЦ МП. Но вышеупомянутые депутаты отстояли правку, чтобы военное руководство решало, кто будет капелланом.

По словам собеседников, Культенко и компания занимаются "легким шантажом", угрожая перестать поддерживать важные для СН законопроекты, если вопрос УПЦ МП будет внесен и проголосован.

Также эта группа депутатов активно работает с рядовыми "слугами", подбирая для каждого индивидуальные месседжи.

"Тем, кто проще, рассказывают о грехах и проклятиях. Более рациональным – о недостаточном количестве священников у Епифания", – передает LIGA.net один из руководителей фракции.

Еще один нарратив проталкивает "слуга" Максим Бужанский. Он не входит в группу Культенко, но его риторика весьма помогает этой группе в политических баталиях вокруг УПЦ МП.

"Бужанский очень не любит Петра (Порошенко. – Ред.). И рассказывает всем, что запретом УПЦ МП мы подыграем ПЦУ и тем самым Петру. И что если будут выборы, то ПЦУ как "проект Порошенко" будет играть против команды Зеленского", – рассказали LIGA.net четверо собеседников в СН.

"Но сейчас не 2019-й. Быть против "армии, языка, веры" немного неактуально. Потому что сам президент в этой парадигме, – считает один из собеседников. – История с тем, что мы двигаемся в повестке дня Порошенко, трансформировалась в тихое ворчание внутри фракции. Все стесняются, но понимают, что это стратегия Украины".

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"ДЛЯ АРАХАМИИ КАЖДЫЙ ГОЛОС – НА ВЕС ЗОЛОТА"

Под обращением к Стефанчуку подписались 240 депутатов, уточнила LIGA.net Клименко. Президент, по словам собеседников, не против. Резервы по голосам есть, чувствует Потураев. Почему тогда вопрос завис?

Проблема также в прагматичном подходе непосредственных руководителей СН – Давида Арахамии и его первого заместителя Андрея Мотовиловца. Именно эти двое занимаются поиском голосов под все необходимые для СН инициативы.

"Давид – грузин-агностик, Андрей – еврей-агностик. Они реально не понимают, что конкретно изменится, если мы примем этот законопроект. К тому же у них каждый голос на вес золота. Перспектива потери еще десяти голосов им явно не нравится", – объясняет собеседник в СН.

Кроме того, "собиратели" голосов могут бояться испортить отношения с остатками ОПЗЖ, предполагает Клименко.

"Бывшая ОПЗЖ активно помогает монобольшинству с голосами, поскольку у Слуги народа есть не более 170-180, — объясняет нардеп. – Поэтому, возможно, есть желание удовлетворить ОПЗЖ, чтобы не терять около 40 голосов за будущие решения".

Тем более что впереди у парламента действительно непростые документы: госбюджет-2024, изъятие у громад "военного" НДФЛ и закон о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP). Последний документ является условием получения очередного транша от МВФ.

Переживание за голоса ОПЗЖ Арахамия опровергает. И убеждает, что подобные заявления – "фантазии".

"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров о вступлении в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки, – говорит LIGA.net Арахамия. – Пока это не будет проголосовано – все остальное я считаю политическими позициями разных партий".

По мнению Арахамии, в парламенте есть множество подобных резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии. "Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом", – добавил он.

"Повестку дня сейчас формируют военные, бюджет и партнеры. Никто из этих стейкхолдеров сейчас не просит о церкви", – передает позицию руководителей один из "слуг народа".

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"И ЧТО, ОТКРЫЛИСЬ ВОРОТА В АД?"

Несмотря на сопротивление группы Культенко и скепсис руководства монобольшинства, правительственный законопроект внесли в повестку дня одного из ближайших заседаний. Якобы Мотовиловец лично заявил, что собранные подписи под обращение к Стефанчуку являются гарантией этого, рассказывает LIGA.net собеседник во фракции.

Но предупреждает о хитрости, на которую может пойти руководство СН.

Клименко объясняет, что повестка дня де-факто формируется монобольшинством, которое имеет блокирующий голос по любому вопросу.

По информации LIGA.net , правительственный законопроект появится в повестке дня в ближайшие неделю-две, но руководители СН планируют специально поставить его в конец списка.

"И если действительно есть 226 голосов, то пусть процедурным голосованием во время заседания вопросы церкви поднимут выше повестки дня и рассмотрят", – объясняет логику Арахамии и Мотовиловца один из "слуг".

СПРАВКА. Если учитывать подписи под обращением к спикеру, то 226 голосов в парламенте есть. По состоянию на 5 октября подписи оставили 135 нардепов из Слуги народа, 27 – из Евросолидарности, 20 – из Голоса, 12 – из Батькивщины (но не Юлия Тимошенко), по 10 – из депутатских групп Довіра и За майбутнє, а также 10 внефракционных.



В медиа попал якобы поименный список этих депутатов. "После публикации многие подписанты звонили и возмущались, что список попал в СМИ, – рассказывает LIGA.net Юлия Клименко. – Они боятся, что им начнут угрожать".

Повестку дня формирует не президиум, а согласительный совет, в котором большинство – у Слуги народа, подтверждает LIGA.net первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Как видим, в последнее время перспективы рассмотрения законопроекта увеличиваются. И наличие дополнительных законопроектов, предложенных, в частности, СБУ, – это тоже одно из свидетельств, что эта тема рано или поздно будет актуализирована в зале Верховной Рады", – заявил он.

Угрозы отдельных депутатов Потураев считает частью стратегии увеличения своего влияния.

"Они предсказывали, что голосование за Стамбульскую конвенцию откроет ворота в ад. И что, открылись ворота?" – иронизирует нардеп.

Потураев против того, чтобы Зеленский публично обращался к нардепам и приказывал голосовать за правительственный законопроект. "У нас очень непростая международная история с этим документом. И нам не надо, чтобы нас потом упрекали, что власть вмешивается в дела церкви", – объясняет он.

Клименко надеется, что монобольшинство вспомнит, что законопроект об УПЦ МП был разработан по поручению Зеленского: "Поэтому президент должен спросить у парламентов, выполнили ли они его поручения. К тому же это было не единоличное решение Зеленского. Это решение СНБО".

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