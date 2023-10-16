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Розбір | Врятувати Онуфрія. Як московська церква розколює монобільшість Зеленського

Этот материал также доступен на русском
Врятувати Онуфрія. Як московська церква розколює монобільшість Зеленського - Фото
Церква Онуфрія розколює монобільшість (колаж — Дарина Дмитренко/LIGA.net)
16.10.2023, 07:00

Верховна Рада як ніколи близька до голосування за заборону УПЦ МП. Багато чого залежить від Зеленського

На одному з найближчих засідань парламент має розглянути урядовий законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Він уже стоїть в порядку денному, і близько 240-250 нардепів готові проголосувати "за", говорять LIGA.net шестеро співрозмовників у парламенті.

Але противники є не тільки в колишній ОПЗЖ, а й у монобільшості.

"Депутати отримували анонімні SMS, що "діти захворіють" та "Бог покарає". Але у фракції всі розуміють, хто за цим може стояти", – розповідає в розмові з LIGA.net Микита Потураєв, голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики (Слуга народу).

Чому релігійний законопроєкт майже рік лежить без руху, попри заклики президента Володимира Зеленського, хто в Слузі народу захищає УПЦ МП та які шанси зрушити питання з мертвої точки: розбір LIGA.net.

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"ОТ І ДОБРЕ. ВИНОСЬТЕ НА ГОЛОСУВАННЯ"

"Сподіваюсь, здоровий глузд переможе. Тим більше це урядовий проєкт – де-факто документ монобільшості, розроблений на доручення президента", – каже LIGA.net Юлія Клименко, нардепка від Голосу.

Зокрема, йдеться про законопроєкт №8371, який уряд розробив на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) ще у січні 2023-го.

ДОВІДКА. Уряд запропонував таку модель. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає припис з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяв – звертається до суду і просить заборонити діяльність такої релігійної організації.

Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще у січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.

Десять місяців законопроєкт знаходиться на паузі. Наприкінці вересня цього року спікер Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті не назбирається голосів для заборони УПЦ МП.

Але 5 жовтня питання, схоже, зрушило з мертвої точки.

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Юрій Смірнов
Юрій Смірнов
спеціальний кореспондент LIGA.net
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Слуга народурелігіяцеркваупц мп
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