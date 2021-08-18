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Разбор | "Спецоперация с паролями". Как Украина спасла людей из Афганистана. Но пока не всех

Цей матеріал також доступний українською
Аэропорт Кабула (Фото - EPA)
18.08.2021, 19:40

Украине удалось эвакуировать самолет с людьми прямо из хаоса, происходящего в аэропорту Кабула. Как это получилось – рассказывает LIGA.net

В Афганистане воцарился хаос. Дороги перекрыты и непонятно кем контролируются, повсюду стрельба. В этом беспорядке Украина начала процесс эвакуации своих граждан и даже смогла отправить оттуда один самолет. Второй борт пока застрял в аэропорту Кабула.

Сейчас в Афганистане находятся около 2000 украинцев, 153 из них – хотят эвакуироваться. Среди них – украинцы, работавшие по частным контрактам и заблокированные на военной базе. LIGA.net пообщалась с одним из украинцев, находящихся в самом эпицентре событий. Он говорит, что "Украина и Румыния – две страны, которые очень много делают" для их эвакуации, а "остальные – слишком пассивные". 

Как Украина эвакуирует людей из воцарившегося в Афганистане хаоса и почему там застряли военные контракторы – рассказывает LIGA.net.

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КОГДА ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Еще 13 августа в связи с обострением боевых действий в Афганистане МИД посоветовал украинцам не ехать туда до стабилизации и немедленно покинуть страну тем, кто там находится.

Но два дня спустя ситуация резко накалилась – талибы окружили Кабул, там начался хаос: люди пытались любой ценой пробиться в аэропорт, чтобы улететь. Украине пришлось активизироваться.

Утром в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что все воскресенье и бессонную ночь на 16 августа МИД занимался эвакуационным рейсом из Кабула. Удалось вывезти 79 человек: восемь украинцев, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, Беларуси и Афганистана. Среди них были дети.

Украина сделала то, чего не смогла сделать почти ни одна другая страна. Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться в аэропорт в условиях логистического апокалипсиса. Но работы там – непочатый край, – говорит глава МИД Дмитрий Кулеба

Сначала МИД насчитал всего 50 украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, и для них начали прорабатывать пути безопасной эвакуации. Но второй украинский самолет не смог вылететь из аэропорта Кабула.

"У нас есть борт, который там находится и не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь. Но сможет ли еще один украинский самолет туда прибыть – пока вопрос без ответа", – сказал Кулеба, назвав ситуацию в аэропорту Кабула критической.

17 августа информация обновилась. Сейчас речь идет о 153 украинцах, которые хотят покинуть страну. Всего, по данным представителя МИД в Одессе Сергея Орлова, в Афганистане находятся около 2000 украинцев.

КАК УДАЛОСЬ ВЫВЕЗТИ ЛЮДЕЙ ИЗ ХАОСА

"То, что происходило в ночь с воскресенья на понедельник, когда вылетал наш самолет, – это был просто ад, – сказал Кулеба в эфире Украина 24. - Обычно эвакуация происходит так: ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была недоступна, поскольку шел захват власти, аэропорт не принимал".

Начался поиск других вариантов. Нашли частный украинский самолет, который на тот момент стоял в аэропорту Кабула. "Владельцы этого самолета проявили понимание, сотрудничали с правительством, чтобы забрать на борт граждан", – говорит Кулеба. По его словам, на весь процесс эвакуации ушло менее 24 часов.

Украина вполне смогла бы вывезти и больше людей, но они просто физически не смогли добраться до аэропорта. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще.

Ты открываешь двери в самолет, поток людей врывается и все. Ты не можешь их потом вывести. Это была большая проблема, – рассказывает Кулеба

Детали операций в МИД раскрывать отказываются, поскольку "есть много желающих, чтобы украинская эвакуация не прошла успешно".

Одним из вариантов решения является отправка в Кабул военного самолета: та часть аэропорта, которая предназначена для военных операций – работает. Сегодня в Кабул вылетел самолет Минобороны Украины.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии LIGA.net объяснил, что перед украинскими дипломатами стоят три задачи:

Первая – создание безопасного коридора для доступа в аэропорт: "Ситуация там остается частично неконтролируемой. Часть аэропорта закрыта, другая часть контролируются иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещен ряд блокпостов".

Вторая – безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка: "Все мы видели кадры в новостях, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты. Произошла также дисфункция обслуживающих компаний, прежде всего для заправки топлива". 

Третья – получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. 

Эвакуационные процессы продолжаются прямо сейчас, говорит LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, напоминая, что "это не один рейс". По его словам, в организации задействованы разные госструктуры. Например, кроме дипломатов, работают и спецслужбы.

"Всю эту работу в оперативном режиме координирует Зеленский. Он активно отслеживает ситуацию, в онлайн-режиме получает полные данные о происходящем там, в том числе и с остающимися там нашими гражданами", – говорит Подоляк.

По его мнению, поскольку ситуация в Афганистане развивается стремительно и в негативной перспективе, то необходим контроль на высшем уровне для быстрого принятия решений и привлечения всех ресурсов государства: "Работают посольства в Таджикистане и Пакистане, используются конфиденциальные каналы коммуникации с другими государствами".

В некоторых случаях приходилось буквально проводить людей, которых мы эвакуируем, через Кабул и аэропорт до нашего борта, – рассказывает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

По его словам, Украина работает в очень тесном контакте со США: "Было бы неправильно и просто не по-человечески, если бы Америка осталась один на один с этой проблемой. Поэтому, чтобы предотвратить катастрофические гуманитарные последствия, все ответственные страны мира должны вместе с США работать над эвакуацией. Украина – уже среди таких государств. Это как минимум важно, если мы хотим занимать важное место на глобальной игровой доске".

Сейчас в Украине находится известная афганская режиссер Сахра Карими с семьей. Она была вынуждена покинуть Афганистан после захвата власти боевиками. Карими написала пост в соцсетях с просьбой помочь ей выбраться из страны, и в Украине обратили внимание на эту просьбу.

По данным МИД, ее эвакуация – это результат "спецоперации с паролями". Она должна была вылететь первым самолетом, но не успела попасть на борт. "Казалось, надежда была потеряна, их там отталкивали из аэропорта. Но женщину забрал военный турецкий борт. Ее в последний момент забрали. Там была спецоперация с паролями. Это было реальное кино", – рассказал в комментарии 1+1 Кулеба.

В интервью LIGA.net Карими рассказала, как выглядел процесс эвакуации. "Когда мы прибыли в аэропорт, там были тысячи людей, которые надеялись улететь из страны. Со временем здание аэропорта закрыли. Из-за огромной толпы мы не успели на украинский самолет, но благодаря усилиям правительства Украины нам предложили воспользоваться самолетом из Турции, который улетел следующим утром", – говорит она. Вместе с детьми в группе беженцев Карими было 12 человек. 

В здании аэропорта появились военные, были слышны выстрелы. Нам пришлось искать место, где бы спрятаться, пока ждем самолет – мы не знали, как события будут разворачиваться дальше, – рассказывает режиссер Сахра Карими

В пять утра им сообщили, что можно лететь. "С детьми и сумками мы буквально выпрыгивали из окон – я никогда не могла даже представить, что такое может происходить со мной в моей собственной стране. Что придется бежать. Мы успешно сели на самолет. Это был последний рейс, который улетал в тот день", – говорит Карими.

Теперь, по словам режиссера, возможностей покинуть Афганистан мало. Дальше Карими планирует отправиться в Словакию: "Я живу в Словакии и имею словацкое гражданство".

Читайте также: Актуальное интервью | "Выпрыгивали из окон, чтоб попасть в самолет". Как режиссер Карими бежала из Кабула в Киев

КАК ТАЛИБЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ УКРАИНЦЕВ НА ВОЕННОЙ БАЗЕ

Среди украинцев, желавших эвакуироваться из Афганистана, были и "лица, которые работают по частным контрактам". Но они застряли на одной из военных баз в округе Кабула. По данным Суспільного, подрядчики должны были улететь из Кабула 18 августа, но в пятницу 13-го их билеты аннулировали. Позже ситуация усугубилась тем, что чартерные рейсы перестали летать в Афганистан.

Украинцев должны были эвакуировать вместе с сотрудниками учреждений, которые они охраняли (посольства и бизнес-центры), но не успели.

17 августа LIGA.net удалось связаться с одним из 12-ти украинцев, заблокированных на базе. На условиях анонимности он рассказал, что происходит.

Сначала к ним на базу зашли боевики Талибана.

Талибы пришли, сказали отдавать оружие. Мы сказали, что пока мы тут – оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее, – рассказывает собеседник LIGA.net

По его словам, отношения между ними и талибами были "нормальные": "Мы их кормим, но ночью бывает разные приколы. Нюанс в том, что кроме талибов сейчас по городу бегает куча разных группировок: Аль-Каида, ИГИЛ и все остальные. Непосредственно с теми, кто нас охраняет, у нас все ровно". Однако боевики зачем-то их заблокировали: не выпускали с базы, хотя теоретически должны.

Собеседник рассказал, что они пытались выйти на контакт с украинскими властями два или три дня назад: "Я уже запутался, потому что не сплю. У нас тут было очень "весело". Мы уже не видели никакого выхода, начали на разных людей писать. Было такое, что выходишь на одних, а они уже знают о тебе от других. Писали в МИД, и с военным атташе общались".

Им предложили вариант – выслать военно-транспортный самолет Ил на Пакистан. "Но при этом нам нужно было своим ходом до Пакистана добраться. Чтобы они просто понимали: мы со своей базы не можем даже до аэропорта проехать три километра, – объясняет собеседник. – За Пакистан и говорить нечего. Сейчас проблема – отсюда выехать, добраться до аэропорта, попасть в него и там уже договориться, чтобы наш самолет мог прилететь. Или найти какой-то военный борт, или чартерный, на котором есть свободные места".

По его словам, посольство их поддерживает: "И самолет есть, только мы на него попасть не можем. Решаем".

На следующий день с ними на связь вышел Кулеба. Он переговорил по телефону с одним из 12-ти украинцев. "У нас был приветливый и предметный разговор о состоянии дел и том, как вернуть наших домой", – рассказал Кулеба, уточнив, что они договорились полностью координировать совместные действия.

Он также рассказал детали их положения: с ними изначально была установлена связь с посольством в Таджикистане. Вместе с украинцами на базе находятся сотни людей с гражданством многих стран мира, и они не могут выйти с базы без коридора. Их жизни нет прямой угрозы, ведутся переговоры о путях выезда, без конфликтов и угроз.

По его словам, эвакуация планируется или силами МИДа, или компании, по контракту которой они работали. "При любом сценарии мы будем предоставлять полную поддержку", – уточнил Кулеба.

На самом деле Украина и Румыния – две страны, которые действительно что-то делают, и делают очень много... Остальные слишком пассивные, – говорит собеседник LIGA.net

Переговоры с талибами продолжаются, пускай "медленно, но есть развитие": "У них нет проблем с нашим выводом. По их словам, проблема в реализации. Нас более 400 человек на базе". 

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Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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Украина эвакуация Афганистан Кабул аэропорт дмитрий кулеба
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