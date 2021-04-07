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Спецпропуск на транспорт за 100-200 грн, как улучшить свой сон. Что надо знать утром

07.04.2021, 09:10
Спецпропуск на транспорт за 100-200 грн, как улучшить свой сон. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 7 апреля. Температура от -1 до +4, курс доллара 27.65

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Спецпропуск на транспорт за 100-200 грн? Не выбрасывайте деньги. Эксперимент LIGA.net

С началом локдауна в Киеве попытка добраться куда-нибудь без использования авто превращается в квест. В автобусах, метро и маршрутках требуют спецпропуска КГГА, но они есть далеко не у всех. Вакуум заполняют предложения дельцов, которые продают документ за очень небольшие деньги. 

Проблема решена? Не все так просто. Купить спецпропуск для проезда в транспорте с рук – это тоже квест и (спойлер) не очень хорошее решение. Мы попытались. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Як краще засинати і покращити свій сон, коли навколо нерви, ковід і збитий графік життя

Як ви спите? Ми серйозно. Краще чи гірше, ніж раніше, до ковіду? Уся ця невизначеність, втрата важливих для нас зустрічей і поїздок, дистанційка і хвороба здатні добре "побити" наш здоровий сон. Що робити? Поради дають дві українські біологині. Більше за лінком.

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