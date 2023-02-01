США планируют поставить Украине GLSDB – переделанные под запуск с земли авиабомбы. Они могут сыграть важную роль в уничтожении логистики россиян в радиусе до 150 км, но для перелома нужны поставки в больших количествах и в разумные сроки. А с этим могут быть проблемы.

"Тенденция – хорошая. Дальнобойная рука ВСУ увеличивается, возможности высокоточно поражать объекты расширяются, – говорит LIGA.net военный аналитик и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. – Это очень хорошо, главное – чтобы побольше их дали".

Чем уникальны GLSDB, как они могут повлиять на ход войны, в чем их проблема и насколько сейчас критично отсутствие ракет на 300+ км – коротко рассказывает LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ГИБРИД БОМБЫ И РАКЕТЫ:

что получит Украина от США

США уже на этой неделе могут объявить о новом пакете помощи Украине с ракетами GLSDB, сообщает Reuters. В пакет на сумму более $2 млрд также войдут: оборудование для систем ПВО/ПРО Patriot, высокоточные боеприпасы и другое оружие. Но не ракеты ATACMS с дальностью около 300 км.

GLSDB – это разработка Boeing и Saab. Она прошла испытания в 2015 году, находится в разработке с 2019-го и должна вдохнуть новую жизнь в запасы неуправляемых авиабомб GBU-39. Суть технологии – бомба через адаптер интегрируется c ракетным двигателем M26 и может запускаться с земли, в том числе из ракетных систем HIMARS.

Основное преимущество – для нее в избытке есть готовые компоненты. Это делает производство относительно дешевым: одна бомба GBU-39 стоит порядка $40 000.

Боевая часть весит около 90 кг, снаряд имеет GPS-наведение, способен противостоять помехам, учитывать местность и летать в любую погоду. По утверждению производителя, GLSDB настолько точны, что могут попадать в радиус автомобильной шины.

По данным Reuters, поставки этого оружия будут проходить по программе USAI. То есть их не будут изымать из запасов Пентагона, а будут заказывать напрямую у производителя. Это означает более долгий срок поставок.

"Оружие, которое должно переламывать ход войны, должно передаваться из запасов Пентагона. Это самый короткий срок передачи, – объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Так было с гаубицами М777, HIMARS, снарядами GMLRS".

РАЗНЕСТИ ЛОГИСТИКУ И ШТАБЫ:

зачем GLSDB нужны Украине

Сейчас Россия готовит новое наступление. Задача ВСУ – вытормозить захватчиков, а затем подготовить и провести свою контратаку.

При своих наступлениях в 2022-м Украина не шла в лоб, а использовала тактику "прыжков лягушки": уничтожала дальнобойным оружием склады, объекты логистики и командные пункты, а затем либо атаковала обескровленного врага, либо россияне бежали сами, не дожидаясь наземного удара (как из Херсона).

"Мы осознаем, что физически невозможно достичь количественного баланса с РФ. Поэтому действуем ассиметрично, – объясняет LIGA.net военный эксперт Сергей Грабский. – С высокой точностью уничтожаем объекты на большой дальности, что фактически разрушает способность россиян планировать наступательные операции и заставляет переходить в оборону".

Важную роль в этом сыграли ракетные системы HIMARS и M270, которые ракетами GMLRS бьют на 70-80 км. Однако оккупанты приспособились к таким ударам и начали переносить логистические объекты за пределы зоны поражения, объяснял западной аудитории главком ВСУ Валерий Залужный.

Новые же боеприпасы с дальностью 120-150 км позволят дотянуться до логистических узлов россиян по всей зоне боевых порядков, объясняет Грабский.

"GLSDB будут разваливать российскую логистику, штабы, системы ПВО, точки связи и координации. В первую очередь – логистику, а затем и к другим целям перейдут", – говорит LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Относительно маленькая боевая часть (около 90 кг) боеприпасов смущать не должна. Левин объясняет, что они изначально проектировались как авиабомбы и будут применяться в той же авиационной логике: серией бомб, а не единичным ударом.

Одними GLSDB вряд ли удастся полностью разбить систему логистики армии РФ, говорит аналитик. Однако это заставит Россию снова переносить важные логистические объекты: теперь – на 120+ км от линии фронта.

Такой перенос – непростая задача, которую вряд ли оккупанты смогут осуществить быстро. Это также катастрофически увеличит для россиян плечо подвоза, убежден Грабский.

"Российская транспортная логистика не очень хорошо развита. Затраты по количеству автомобилей, водителей, горючего и времени могут играть исключительное значение, – объясняет эксперт. – Они не могут быстро перестроиться, чтобы реагировать на эти вызовы… Плечо автомобильного подвоза рассчитывается на 60 км – мы можем увеличить его в два раза".

Пока непереданные США ракеты ATACMS с дальностью 300+ км Украине также нужны. Но и для снарядов с радиусом до 150 км списка целей хватит на несколько месяцев, считает Грабский.

"Использовать по этому перечню ATACMS нет смысла. Нам пока надо разобраться с оперативными боевыми порядками и системами обеспечения россиян, которые как раз вписываются в расстояние 80-120 км… У нас есть десятки страниц целей: мы можем выбирать – с какой приоритетностью их поражать", – добавляет он.

СЛИШКОМ НОВАЯ РАКЕТА:

вопрос – в количестве и времени

Проблема GLSDB – это новая разработка, которая еще не стоит на вооружении ни одной страны. Информации о существовании ее запасов нет, а оценки сроков поставок Украине – разнятся.

Например, Reuters сообщал, что первые бомбы могут поставить к весне 2023-го. Но источники The Foreign Policy более пессимистичны: по их оценке, 24 бомбы и Украина может получить в течение девяти месяцев после утверждения плана поставок, а 750 бомб и 12 специальных пусковых установок – к концу 2024-го.

Об оценке Foreign Policy можно дискутировать и не считать ее верной на 100%, говорит Катков. Но эти ракеты – точно не история о поставках за две-три недели.

Относительно быстрые поставки по USAI возможны, когда оружие уже произведено для другого покупателя – и тот согласен уступить местом в очереди. Например, так было с двумя батареями NASAMS. Но подтверждений о готовых партиях GLSDB нет.

"Если бы эти боеприпасы были у армии США или у кого-нибудь на вооружении, мы могли бы говорить, что есть серийное производство, – добавляет Катков. – Но этого нет. То есть, его необходимо наладить. Валовая часть времени уйдет не на изготовление, а на организацию всего серийного производства".

Чтобы позитивно повлиять на тыловые объекты РФ на глубине до 150 км нужны сотни таких боеприпасов, а не единицы, добавляет Катков.

Грабский не исключает, что на практике Украина может относительно быстро получить небольшое количество образцов для тестирования. Подобное было с HIMARS: сперва ВСУ получили несколько установок, проверили их эффективность в полевых условиях, а лишь затем было принято решение по большему количеству систем.

"Можно сделать предположение, что если объявляется о поставках определенного типа боеприпасов, то они уже есть по крайней мере в ближайшем доступе", – говорит Грабский.

В любом случае не стоит рассматривать GLSDB как сверхоружие, которое само по себе способно поменять ход войны, добавляет эксперт. Украине поможет только комплексное применение танков, авиации, систем ПВО, дальнобойных ракет и другого вооружения.

"GLSDB – это еще один инструмент, который со временем может переломить ситуацию на войне, – подытожил Грабский. – Это не делается за день или два – ВСУ будет над чем комплексно и методично работать".

Читайте также: Разбор | Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.