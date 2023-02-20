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Тема дня | "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Цей матеріал також доступний українською
Зеленский и Байден в центре Киева (фото - ЕРА)
20.02.2023, 15:57

Поездка планировалась месяцами, длилась всего пять часов. Но это мощный сигнал России: США еще больше поддерживают Украину в ее войне против агрессии

Президент США впервые с 2008 года посетил Украину. Без всяких анонсов Джо Байден приехал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

"Это сверхмощный сигнал, показывающий, что США верят в скорую победу Украины, – объясняет LIGA.net Александр Мережко, глава парламентского комитета по внешней политике (фракция Слуга народа). – Трудно представить более мощную демонстрацию этой веры, чем визит Байдена в Киев в канун годовщины вторжения России".

Как прошел визит и что это значит для Украины: короткий обзор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 20 февраля киевлян встретили огромные пробки из-за перекрытых улиц. В районе Воздухофлотского проспекта на видео был зафиксирован длинный кортеж. Никто не знал, кому он принадлежит.

В это же время заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что украинская дипломатия готовит сюрприз, связанный с визитом высоких иностранных гостей в Киев. Но не уточнил, о ком именно речь.

Около 11:30 в соцсетях появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский и Байден почтили память погибших в российско-украинской войне у Стены памяти на Михайловской площади. На видео можно услышать, что Зеленский и Байден находились возле Михайловского собора в момент объявления воздушной тревоги. В это время на территории Беларуси взлетел российский истребитель МиГ-31.

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В полдень Зеленский и Байден официально подтвердили встречу в Киеве. Они встретились в Мариинском дворце, где общались в формате тет-а-тет.

"Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

"Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

По данным The New York Times, Байден прибыл в Киев в восемь утра после многочасового путешествия на поезде от границы с Польшей.

Поездка планировалась месяцами – с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, заявили в администрации президента США.

США известили Россию о визите Байдена в Киев за несколько часов до отправления, сообщил Белый дом. Комментировать, как отреагировала Москва, там не стали. Неожиданный визит Байдена состоялся в канун годовщины большого вторжения российской армии и за день до запланированного на 21 февраля выступления российского диктатора Владимира Путина.

"Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии", – цитирует Байдена пресс-служба Офиса президента.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В ходе визита Байден анонсировал очередной пакет помощи на $500 млн: там больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше реактивных снарядов и гаубиц.

"Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

"Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Также позже на этой неделе США объявят дополнительные санкции против представителей элиты и компаний, которые пытаются обходить санкции или поддерживают российскую военную машину, сообщил Байден.

По словам Зеленского, поднималась тема "дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину и до этого его не было". Он убежден, что разговор с Байденом "приближает нашу общую победу в этой войне, и мы должны сделать так, чтобы именно 2023-й стал годом победы".

Нардеп Мережко уверен, что после визита Байдена к Зеленскому военно-техническая помощь Украине будет усиливаться.

"Это стратегическое поражение Путина, рассчитывавшего, что США устанут от Украины, – говорит Мережко. – Сам факт визита значительно приближает победу Украины".

Американское посольство одним из первых выехало из Киева в преддверии полномасштабного вторжения России, напоминает LIGA.net Александр Краев, директор программы "Северная Америка" в Украинской призме.

"А теперь американский президент на фоне воздушной тревоги идет по киевским улицам рядом с президентом Зеленским. Это очень четкий сигнал россиянам: любой шантаж – ракетный, ядерный или экономический – уже не сработает, – объясняет Краев. – В России не осталось, чем пугать Запад. Потому что Запад уверен в победе Украины".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Визит в Киев длился около пяти часов. Уже вечером 20 февраля Байден должен прибыть в Варшаву, где 21 февраля выступит с речью. По мнению Краева, президент США рассчитывает сделать из варшавской речи "третью фултонскую".

СПРАВКА. "Первая фултонская" речь датирована 1946 годом и принадлежит бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. "Второй фултонской" речью Краев называет выступление Байдена в феврале 2022 года в Варшаве.

Новая варшавская речь Байдена может содержать четкий сигнал: нейтралитета больше не может быть, считает эксперт: "И визитом в Украину Байден дает понять Путину, что по международно признанным границам Украины дальше может пройти новый железный занавес".

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Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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Владимир Зеленский помощь сша джо байден война России в Украине байден в киеве
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