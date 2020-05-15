Судьба игорного бизнеса в Украине и условия для выборов в Донецке﻿. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 15 мая. Температура от +7 до +16, курс доллара 26.63

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Большой разговор | Карты, Деньги, Два лоббиста: что ждет игорный бизнес в Украине. Интервью с Борисом Баумом

В Украине много экономического дебилизма. И зал игровых автоматов, который ещё 4 месяца назад, был на каждом углу при формальном запрете азартных игр - очень яркое проявление. Политики давно говорят о легализации азартных игр, только говорят. Слишком большой коррупционный приз. Зеленский зашёл дальше всех - законопроект о легализации принят в первом чтении. И до конца мая может стать законом. Автором концепции является Борис Баум. Кто это? Скорее всего, подумали вы. Новый член в команде Зеленского: главный по игорному бизнесу и борьбе с коронавирусом за деньги олигархов. Мы взяли у него первое интервью и разобрали по косточкам игорный закон. Как устроен теневой рынок в $4 млрд. Попытка не выпустить трудовых мигрантов, раскрыла экономический взгляды премьера. Вот еще несколько идей, которые понравятся ему, но добьют экономику. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Сначала – граница. Офис Зеленского выдвинул условия для выборов в Донецке

Сначала - граница, а потом выборы. Сначала всех из подвалов отпустить, а потом выборы. Сначала все войска вывести в РФ, а потом выборы. Не наоборот, дает понять офис Зеленского - России. Кажется, руководитель ОП Ермак просто устал от скандалов вокруг его идей и, наконец, сконцентрировался на главном (во всяком случае так передает смысл разговора пресс-служба президента). Хочется сказать: ну, наконец-то, трезвая позиция! Но что-то не верится, что господин Ермак мог обидеть своего друга Козака из администрации Путина такой принципиальностью. Скорее поверю, что пресс-служба Зеленского скрыла подлинный характер общения в Минске. Во всяком случае, не удивлюсь, если завтра где-нибудь в Берлине сообщат о "прорыве" (с русским акцентом) в минских переговорах. Главная цель Кремля - прямые переговоры Украины с марионетками Москвы на Донбассе. Главная цель Кремля - выйти из российско-украинской войны и снять с себя санкции. Главная цель Кремля - всучить Донецк Украине. И надо иметь яйца, чтобы им противостоять. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Важно | Карантин не остановит заробитчан. Железный занавес в прошлом, - эксперт по миграции

С началом карантина тема трудовой миграции не пропадает из лент новостей. Госполитику в этой сфере сложно назвать последовательной. Сначала в Кабмине отрицали возможность "рабочих" чартеров, потом дали добро на вылеты в Финляндию и Британию. Затем снова обнулили все договоренности. Сейчас говорят, что лететь можно, но есть условия: легальное трудоустройство, медицинские гарантии и нормальные условия работы. Все дело в том, что тудовая миграция никогда не была чьей-то персональной зоной ответственности, это был хаотичный процесс, который сейчас нуждается в "системе", признался глава МИД Дмитрий Кулеба. Каким он должен быть? Подробности в интервью с Еленой Малиновской, одной из главных экспертов в этой сфере. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Полиция о продаже данных: Дія ни при чем, часть взята из открытых реестров

Полиция провела расследование по поводу утечки персональных данных украинцев. Как и ожидалось, Дія ни при чем. Часть данных - из открытых госреестров, часть - из утекших ранее баз. Кстати, несколько месяцев назад полковника полиции уличили в продаже служебной информации коллекторским конторам, банкам и частным компаниям. Таким образом он заработал на 9 квартир в Киеве. Вывод один: подход к работе закрытых государственных баз данных надо менять. Слишком много людей могут безнаказанно торговать доступом к ним. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.