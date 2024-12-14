Замминистра обороны США (2017-2020) при первой каденции Дональда Трампа Элейн Маккаскер пишет для Foreign Affairs, что отказ от помощи Киеву может привести к поражению Украины. Она и другие аналитики посчитали, сколько тогда вынуждены будут потратить Штаты, если Россия нападет на страну НАТО. Сумма впечатляет.

LIGA.net пересказывает колонку заместителя министра – коротко.

Цена помощи Украине – и цена поражения

Будущая администрация, включая вице-президента Джей Ди Венса, утверждает, что США "в дыре на полтриллиона долларов из-за украинского конфликта". Миллиардер Илон Маск в феврале 2023-го писал, что для США "безумие" вкладывать в Украину.

Но американцы, которые считают только стоимость помощи Киеву, ошибаются, уверена замминистра. Их должна беспокоить цена прекращения помощи. Она заоблачная.