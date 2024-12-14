Заступниця міністра оборони США (2017-2020) за минулої каденції Дональда Трампа Елейн Маккаскер пише у Foreign Affairs, що відмова Америки від допомоги Києву може призвести до поразки України. Вона та інші аналітики порахували, скільки тоді змушені будуть витрачати Штати, якщо Росія нападе на країну НАТО. Сума вражає.

LIGA.net переповідає колонку заступниці міністра – коротко.

Ціна допомоги Україні – та ціна поразки

Майбутня адміністрація, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, стверджує, що США "у дірі на пів трильйона доларів через український конфлікт". Мільярдер Ілон Маск у лютому 2023-го писав, що для США "безумство" вкладати в Україну.

Але американці, які рахують лише вартість допомоги Києву, помиляються, вважає заступниця міністра. Їх має турбувати ціна припинення допомоги. Вона захмарна.