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Танки, протесты и белые перчатки. Почему Трамп проводит военный парад в свой день рождения
Президент Дональд Трамп проведет в свой 79-й день рождения, 14 июня, большой военный парад с солдатами и техникой. Официально – в честь 250-летия армии США. Однако на самом деле это воплощение его "детских фантазий", пишут влиятельные американские издания: белые перчатки, парадная форма и показательное величие парадов.
Помпезное празднование с участием военных в Вашингтоне состоится на фоне жестокого подавления морскими пехотинцами бунтов против антииммиграционных рейдов на другом конце страны – в Лос-Анджелесе. И этот контраст – не случайное совпадение.
Из этого текста вы узнаете:
- почему парад Трампа выглядит для многих американцев сюрреалистическим;
- как вообще парады стали частью детских травм и фантазий Трампа;
- кто отговаривает Трампа от косплея СССР и Северной Кореи.
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