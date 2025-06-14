Президент Дональд Трамп проведет в свой 79-й день рождения, 14 июня, большой военный парад с солдатами и техникой. Официально – в честь 250-летия армии США. Однако на самом деле это воплощение его "детских фантазий", пишут влиятельные американские издания: белые перчатки, парадная форма и показательное величие парадов.

Помпезное празднование с участием военных в Вашингтоне состоится на фоне жестокого подавления морскими пехотинцами бунтов против антииммиграционных рейдов на другом конце страны – в Лос-Анджелесе. И этот контраст – не случайное совпадение.

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