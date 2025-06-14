Президент Дональд Трамп проведе у свій 79-й день народження, 14 червня, великий військовий парад із солдатами та технікою. Офіційно – на честь 250-річчя армії США. Однак насправді це втілення його "дитячих фантазій", пишуть впливові американські видання: білі рукавички, парадна форма і показова велич парадів.

Помпезне святкування за участі військових у Вашингтоні відбудеться на тлі жорстоко придушення морськими піхотинцями бунтів проти антиімміграційних рейдів на іншому кінці країни – у Лос-Анджелесі. І цей контраст – не випадковий збіг.

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