"Тайминг провалился". Сможет ли Россия закрепиться за Авдеевкой и сдвинуть линию фронта
Россияне пытаются закрепить успех от взятия Авдеевки и как можно дальше продвинуться в Донецкой области – под очередные "выборы Путина".
"Но тайминг, мягко говоря, уже сорван", – говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.
Выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до так называемых выборов президента Российской Федерации – план оккупантов с весны 2023 года. Реализовать его за 10 дней – уже из области фантастики, подтверждает LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
Однако это не значит, что россияне отказались от своих планов. Что происходит на поле боя после выхода ВСУ из Авдеевки – коротко.
"Трудные бои". Что происходит на линии фронта
В полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" ситуация сложная и напряженная, говорит LIGA.net начальник прессслужбы Илья Евлаш. Прежде всего, это связано с нехваткой боеприпасов 155 калибра.
"Также нужно больше людей для проведения ротаций и должной обороны на рубежах столкновения", – добавляет он.
Однако у россиян тоже есть проблемы – и со снарядами, и с людьми. Имеющегося личного состава недостаточно для проведения масштабных наступательных операций, поясняет спикер "Хортицы".
Безумная интенсивность россиян на фронте связана с желанием командования одержать максимум тактических побед до 17 марта.
"На Лимано-Купянском направлении враг тщетно пытался атаковать Синьковку, – рассказывает он. – Не получилось. Поэтому россияне пробуют опрокидывать силы и атаковать в районе Тернов и Ямполевки. Там продолжаются тяжелые бои. Однако им не удается продвинуться".
Вблизи Часового Яра ситуация тоже очень напряженная – тяжелые бои в Ивановском, россияне пытаются атаковать с Богдановки.
На Авдеевском направлении Силы обороны также прекратили продвижение российских захватчиков, говорит Лиховой.
Оккупанты частично контролируют села Бердичи и Тоненькое, однако Силы обороны "выполняют свою работу", наносят оккупантам "значительные потери", а продвижение РФ остановлено еще и на этом рубеже.
"Линия фронта хотя и остается динамичной в некоторых местах, но в целом в трех селах – Бердичи, Орловка, Тоненькое – противник в той или иной степени застрял", – объяснил Лиховой.
План есть. Но тайминг Кремля – провалился
За план по захвату Донецкой и Луганской областей российская армия взялась еще с весны 2023 года, говорит Киричевский.
На Купянском направлении они усилили атаки, чтобы восстановить контроль над важной логистической артерией, необходимой для полноценного наступления на востоке. Реализовать этот план не удалось.
Даже авдеевская кампания армии РФ далась только со второго раза. Первая попытка штурмовать Авдеевку пришлась весной 2023 года, но на фоне событий у Бахмута медийно выпала из внимания.
Вторая попытка взять город той же 40-тысячной группировкой началась в октябре 2023 года. И продолжалась до февраля.
"Российский план явно не предполагал, что бои за Авдеевку продлятся целых четыре месяца, – говорит Киричевский. – Учитывая высокие показатели всех потерь – убитые, раненые, дезертиры – свою группировку они фактически обновили полностью".
Силы обороны Украины сорвали тайминг русских войск. Но это не значит, что они передумали, добавляет аналитик Defense Express.
Сейчас россияне пытаются продвигаться западнее Авдеевки , несмотря на потери. "Где-то на три, где-то – на пять километров. Где-то даже немного больше, – говорит эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. – Не стоит надеяться, что враг остановится. Он будет сунуть ровно столько, сколько ему позволят украинские силы обороны".
КАБы. Тактика выжженной земли
Один из факторов продвижения россиян – управляемые авиационные бомбы. Оккупанты прибегают к тактике "выжженной земли": уничтожают позиции и здания КАБами, запасов которых остается немало.
"Они не жалеют их даже на позицию минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ", – говорит представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш.
По его словам, такое оружие является эффектным, хотя с точностью бомб есть проблемы. Когда боеприпасы весом 500, 1000 или 1500 кг попадают в позицию или здание, то уничтожают их полностью.
КАБ сейчас – основной инструмент россиян для вскрытия украинских укрепрайонов и прорыва линии обороны, соглашается военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
Поэтому сейчас главное для Украины – сосредоточиться на усилении мощностей системы ПВО, чтобы эффективно уничтожать носители бомб. А также – на создании мощных фортификаций, говорит Селезнев.
"Говорить, что КАБ прилетают с ювелирной точностью, не стоит, – отмечает он. – Есть угол отклонения. Наличие инженерных фортификаций при таких условиях – это лучше, чем их отсутствие или инженерные фортификации, которые военные наскоро делают сами".
Количество выстрелов только увеличивается
Еще один фактор временного успеха россиян – нехватка ресурсов у Сил обороны Украины. Оккупанты сейчас пытаются максимально выжать все, что возможно, в моменте, пока США медлят с оказанием помощи, убежден Киричевский.
"Они пытаются получить какие-то результаты, пока у нас нет прямой поддержки, – говорит аналитик Defense Express. – Речь идет не только о финансовой поддержке, но и об обещанных снарядах и ракетах, которые постепенно бьют по голове российским Су-34 на разных направлениях".
Но даже, несмотря на сложную ситуацию, россияне на востоке этой зимой уперлись в украинскую оборону, добавляет Киричевский. Их тормозило и очень плотное минирование, и разведывательно-ударный комплекс, когда беспилотники либо приводили артиллерию, либо работали как камикадзе.
Поэтому под Авдеевкой армия РФ оказалась неспособна решить ту оперативно-стратегическую задачу, которая перед ней стояла: быстро взять город, чтобы создать предпосылку для дальнейшего продвижения.
В общем, ситуация на сегодня, по его словам, – это not great, not terrible: "Нельзя сказать, что у нас все прекрасно. Но утверждать, что у россиян все хорошо, тоже нельзя".
От украинских военных по разным направлениям начинают звучать осторожные заявления, что ситуация с боеприпасами улучшается. Так что украинские защитники наращивают количество выстрелов, отмечает Коваленко: "Общая тенденция с боеприпасами действительно меняется. Наблюдаем постепенное увеличение выстрелов в сутки".