Россияне пытаются закрепить успех от взятия Авдеевки и как можно дальше продвинуться в Донецкой области – под очередные "выборы Путина".

"Но тайминг, мягко говоря, уже сорван", – говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до так называемых выборов президента Российской Федерации – план оккупантов с весны 2023 года. Реализовать его за 10 дней – уже из области фантастики, подтверждает LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Однако это не значит, что россияне отказались от своих планов. Что происходит на поле боя после выхода ВСУ из Авдеевки – коротко.

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"Трудные бои". Что происходит на линии фронта

В полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" ситуация сложная и напряженная, говорит LIGA.net начальник прессслужбы Илья Евлаш. Прежде всего, это связано с нехваткой боеприпасов 155 калибра.

"Также нужно больше людей для проведения ротаций и должной обороны на рубежах столкновения", – добавляет он.

Однако у россиян тоже есть проблемы – и со снарядами, и с людьми. Имеющегося личного состава недостаточно для проведения масштабных наступательных операций, поясняет спикер "Хортицы".

Безумная интенсивность россиян на фронте связана с желанием командования одержать максимум тактических побед до 17 марта.

"На Лимано-Купянском направлении враг тщетно пытался атаковать Синьковку, – рассказывает он. – Не получилось. Поэтому россияне пробуют опрокидывать силы и атаковать в районе Тернов и Ямполевки. Там продолжаются тяжелые бои. Однако им не удается продвинуться".

Карта: DeepState

Вблизи Часового Яра ситуация тоже очень напряженная – тяжелые бои в Ивановском, россияне пытаются атаковать с Богдановки.

Карта: DeepState

"Они абсолютно не считаются с потерями. Каждый день мы видим безумные видео, где просто подъезжает БТР, спешит пехоту, эти штурмовые отряды убивают. Несколько раз в день. Каждый день, – отмечает Евлаш. – Именно с этим связаны такие интенсивные боевые. действия".

На Авдеевском направлении Силы обороны также прекратили продвижение российских захватчиков, говорит Лиховой.

Оккупанты частично контролируют села Бердичи и Тоненькое, однако Силы обороны "выполняют свою работу", наносят оккупантам "значительные потери", а продвижение РФ остановлено еще и на этом рубеже.

Карта: DeepState

"Линия фронта хотя и остается динамичной в некоторых местах, но в целом в трех селах – Бердичи, Орловка, Тоненькое – противник в той или иной степени застрял", – объяснил Лиховой.

План есть. Но тайминг Кремля – провалился

За план по захвату Донецкой и Луганской областей российская армия взялась еще с весны 2023 года, говорит Киричевский.

На Купянском направлении они усилили атаки, чтобы восстановить контроль над важной логистической артерией, необходимой для полноценного наступления на востоке. Реализовать этот план не удалось.

"Из-за освобождения ВСУ Харьковской области россияне уперлись в Бахмут – где в теории должен был пролегать их логистический маршрут. Это был для них своеобразный ключ для продвижения дальше, вглубь Донбасса, – добавляет он. – Там тоже не выгорело".

Даже авдеевская кампания армии РФ далась только со второго раза. Первая попытка штурмовать Авдеевку пришлась весной 2023 года, но на фоне событий у Бахмута медийно выпала из внимания.

Вторая попытка взять город той же 40-тысячной группировкой началась в октябре 2023 года. И продолжалась до февраля.

"Российский план явно не предполагал, что бои за Авдеевку продлятся целых четыре месяца, – говорит Киричевский. – Учитывая высокие показатели всех потерь – убитые, раненые, дезертиры – свою группировку они фактически обновили полностью".

Силы обороны Украины сорвали тайминг русских войск. Но это не значит, что они передумали, добавляет аналитик Defense Express.

Сейчас россияне пытаются продвигаться западнее Авдеевки , несмотря на потери. "Где-то на три, где-то – на пять километров. Где-то даже немного больше, – говорит эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. – Не стоит надеяться, что враг остановится. Он будет сунуть ровно столько, сколько ему позволят украинские силы обороны".

КАБы. Тактика выжженной земли

Один из факторов продвижения россиян – управляемые авиационные бомбы. Оккупанты прибегают к тактике "выжженной земли": уничтожают позиции и здания КАБами, запасов которых остается немало.

"Они не жалеют их даже на позицию минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ", – говорит представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, такое оружие является эффектным, хотя с точностью бомб есть проблемы. Когда боеприпасы весом 500, 1000 или 1500 кг попадают в позицию или здание, то уничтожают их полностью.

КАБ сейчас – основной инструмент россиян для вскрытия украинских укрепрайонов и прорыва линии обороны, соглашается военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Без КАБов они бы не смогли ни наступать, ни вести оборонительные бои", – считает он.

Поэтому сейчас главное для Украины – сосредоточиться на усилении мощностей системы ПВО, чтобы эффективно уничтожать носители бомб. А также – на создании мощных фортификаций, говорит Селезнев.

"Говорить, что КАБ прилетают с ювелирной точностью, не стоит, – отмечает он. – Есть угол отклонения. Наличие инженерных фортификаций при таких условиях – это лучше, чем их отсутствие или инженерные фортификации, которые военные наскоро делают сами".

Количество выстрелов только увеличивается

Еще один фактор временного успеха россиян – нехватка ресурсов у Сил обороны Украины. Оккупанты сейчас пытаются максимально выжать все, что возможно, в моменте, пока США медлят с оказанием помощи, убежден Киричевский.

"Они пытаются получить какие-то результаты, пока у нас нет прямой поддержки, – говорит аналитик Defense Express. – Речь идет не только о финансовой поддержке, но и об обещанных снарядах и ракетах, которые постепенно бьют по голове российским Су-34 на разных направлениях".

Но даже, несмотря на сложную ситуацию, россияне на востоке этой зимой уперлись в украинскую оборону, добавляет Киричевский. Их тормозило и очень плотное минирование, и разведывательно-ударный комплекс, когда беспилотники либо приводили артиллерию, либо работали как камикадзе.

Поэтому под Авдеевкой армия РФ оказалась неспособна решить ту оперативно-стратегическую задачу, которая перед ней стояла: быстро взять город, чтобы создать предпосылку для дальнейшего продвижения.

В общем, ситуация на сегодня, по его словам, – это not great, not terrible: "Нельзя сказать, что у нас все прекрасно. Но утверждать, что у россиян все хорошо, тоже нельзя".

От украинских военных по разным направлениям начинают звучать осторожные заявления, что ситуация с боеприпасами улучшается. Так что украинские защитники наращивают количество выстрелов, отмечает Коваленко: "Общая тенденция с боеприпасами действительно меняется. Наблюдаем постепенное увеличение выстрелов в сутки".

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