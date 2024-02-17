Російська армія втратила понад 400 000 осіб, але продовжує тиснути вздовж всієї лінії фронту. Ситуація на всіх напрямках важка. Багато в чому це – наслідок дефіциту ресурсів в України.

Значні сили росіяни зосередили не лише біля Авдіївки, а й на Оріхівському напрямку, каже LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти продовжують тактику "м'ясних штурмів", постійно поповнюючи резерви, додає LIGA.net керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Просто росіян дуже багато", – констатує LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін.

Як росіяни намагаються змінити ситуацію на полі бою – коротко.

Долучайтеся до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

Росія втратила 400 300 осіб. Як виглядає ситуація на напрямках

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення 15 лютого сягнула вже 400 300 військових, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За наступну добу до них додалося ще понад 1000 знищених окупантів. Однак значні втрати росіян не зупиняють.

Росія постійно поповнює свої резерви, надсилає їх на заміну раніше втраченим підрозділам, говорить Ілля Євлаш.

"Росія зі своїм 140-мільйонним населенням має достатньо людського ресурсу і не рахується з втратами. Зараз ми бачимо продовження тактики "м'ясних штурмів", особливо напередодні так званих виборів, які відбуватимуться в Росії", – каже він.

За його словами, і поблизу Куп'янська, і на так званому Торському виступі недалеко від річки Чорний Жеребець, і коло Бахмута біля Часового Яру росіяни інтенсифікували свої наступальні спроби.

Окупанти продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп та "м’ясні штурми", додає керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Це переважно підрозділи "Шторм-Z" і "Шторм-V", – зазначає він. – Дуже активно працюють артилерія і міномети. Якщо, умовно, є 700 обстрілів за добу, то 300 з них – це саме мінометні обстріли".

На найактивніших ділянках гул ворожих дронів майже не стихає.

Зараз на цих ділянках фронту українські військові перебувають в стратегічній обороні та намагаються використовувати весь наявний ліміт сил та засобів, які мають у своєму розпорядженні.

"Звичайно, нам треба більше боєприпасів, щоб нищити цього численного ворога. Ситуація стабільно напружена, але контрольована, як завжди", – підкреслює Євлаш.

Противник зазнає величезних втрат у живій силі та у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", каже Лиховій. За 15 лютого втрати росіян там склали 711 осіб – найбільше в цьому році. 16 лютого – 609 росіян.

Левова частка цих втрат припадає на Авдіївський напрямок.

Росіяни намагаються штурмувати села Новомихайлівка і Побєда на Мар'їнському та Новопавлівському напрямках.

Також окупанти накопичили на Оріхівському напрямку угруповання більше, ніж на Авдіївському. Однак, як зазначає речник ОСУВ "Таврія", це угруповання зараз не несе загрози для Оріхова. Каже, його можна порівняти із тарілкою каші: зібрана до купи – виглядає суттєво, а якщо розмазати по всьому столу, то її шар виявиться не таким вже значним.

Кількість має значення. З чим пов’язані успіхи росіян

Активність росіян значною мірою спричинена наближенням президентських виборів на території Російської Федерації, каже LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

"Вони намагаються здобути хоч щось, що дозволить Путіну на білому коні з розгорнутим прапором в’їхати на виборчу дільницю і показати, що він – переможець всього в галактиці", – додає він.

Тому росіяни за будь-яку ціну будуть прагнути до локальних успіхів на тих напрямках, де вони активні. Приклад – Авдіївка.

"Вони були готові знищити там половину свого війська, знести з лиця землі місто і доповісти, що бойове завдання виконано, – пояснює Кевлюк. – Їх найближче завдання у війні – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей".

Протягом останніх трьох-чотирьох місяців Росія майже на всіх ключових ділянках спроможна нав'язати свою ініціативу, зазначає LIGA.net військовий експерт Центра Разумкова Олексій Мельник.

"Кількість має значення, – пояснює він. – Вогнева перевага, інтенсивне застосування керованих авіабомб, яким у нас практично немає протидії. Плюс – перевага у живій силі та пригожинські методи її застосування. Нам не вистачає можливостей зупинити цю повзучу атаку".

Росіян дійсно дуже багато, і значною мірою навіть їхні успіхи в Авдіївці пов’язані саме із цим, погоджується Левін.

"Коли у третій окремій штурмовій бригаді повідомляють, що співвідношення сил в районі Авдіївки — один до семи, це не заради красивої метафори, – каже він. – Якби співвідношення людей було один до одного, жодних успіхів у них не було б".

Тому для України, як каже президент Володимир Зеленський, "збереження життя воїнів – це і є захист". Він нагадав, що контрнаступальні дії Росії почалися в жовтні, і відтоді окупанти атакували Авдіївку всією зброєю, яка була. За словами президента, РФ втратила в Авдіївці десятки тисяч окупантів.

Водночас немає жодних ознак того, що Росія може провести великомасштабну наступальну операцію, наголошує Мельник: "Їхні успіхи в основному пов'язані з дефіцитом наших спроможностей".

Україні не вистачає далекобійної зброї, визнає Зеленський. "У Росії є, а в нас її дуже мало, – каже він. – Ось вся правда".