Тайная вечеря силовиков. Как Порошенко и Аваков не договорились

Президент Украины Петр Порошенко хочет обезопасить свою власть от влияния министра МВД: хаотично рассматривает варианты нейтрализации Арсена Авакова. В это время министр МВД демонстрирует всей стране схемы подкупа избирателей командой президента. К чему может привести противостояние двух наиболее влиятельных людей государства?

Ранее LIGA.net уже писала о новом масштабном конфликте между силовиками и политиками (Обменялись ударами. Тимошенко и Порошенко пустили в ход козыри). Теперь - развитие конфликта.

Реклама

Тайная вечеря, которую все нарушили

В середине февраля команда Порошенко инициировала встречу в Генпрокуратуре руководителей силовых ведомств, где стороны договорились не воевать друг против друга, рассказал LIGA.net генерал полиции в отставке и депутат от БПП Николай Паламарчук.

Один из депутатов из президентской фракции на условиях анонимности рассказал LIGA.net, что после этой встречи генпрокурор Юрий Луценко якобы собрал собственное совещание - и дал понять прокурорам, что условия договора можно не принимать во внимание.

21 февраля в СБУ (спецслужба под влиянием президента) заявили, что обнаружила "избирательную пирамиду", возглавляемую народным депутатом. В обнародованных СБУ документах фигурировало имя депутата из Батькивщины Руслана Богдана. "СБУ стала ручным придатком к Администрации президента, силовики не должно заниматься выборами", - говорит коллега Богдана по фракции Алена Шкрум.

Синхронно с операций СБУ произошел первый конфликт силовиков в Сумах. 22 февраля полиция (под контролем Авакова) задержала работников штаба БПП, якобы раздающих деньги. Президентская вертикаль ответила обысками СБУ в областном главке в Сумах, а прокуратура открыла дело против полицейских.

Депутат от БПП Владимир Арьев говорит, что между силовиками происходит "взаимная нервотрепка", но до ситуации 2016 года, когда произошла потасовка между прокурорами ГПУ и спецназом НАБУ, дело не дойдет.

Есть и более пессимистичные мнения. "Они (Порошенко и Аваков – ред.) увлеклись противостоянием. Обоих не интересует, что после них может остаться выжженная земля. Они сядут в самолеты и дернут отсюда, а нам с пулеметами в окопах сидеть", - прокомментировал LIGA.net нардеп из коалиции.

К середине марта конфликт не исчерпан. Как рассказал LIGA.net помошник нардепа из Народного фронта, в день добровольца 14 марта первые лица страны должны были вместе отправиться в батальон Нацгвардии им. Кульчицкого. Но Аваков не захотел ехать, узнав, что в делегации будет и Порошенко. В предыдущие два года министр внутренних дел ездил возлагать цветы к памятнику погибшим добровольцам и награждать бойцов.

Реклама

Как Порошенко сбивает Авакова

В конце февраля, источник близкий к руководителям коалиции, рассказал LIGA.net, что Порошенко советовался со спикером Рады Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом, как ему поступить с Аваковым. Порошенко якобы предлагал рассмотреть возможность замены министра на лояльного Александра Терещука (глава Киевской ОГА, который был назначен несмотря на попадание под закон о люстрации). По информации того же источника, это предложение удивило Парубия и Гройсмана - инициатива по снятию Авакова вряд ли найдет поддержку в парламенте.

Замглавы фракции Народного фронта Андрей Тетерук (из группы Авакова) назвал информацию о Терещуке фейком, который сознательно запускается для атаки на министра МВД. "Не хочу углубляться в гипотезы, анализируйте, кому это выгодно", - сказал LIGA.net Тетерук.

Источник в окружении премьер-министра рассказал, что кандидатуру Терещука вообще не обсуждали.

Еще один способ давления на Авакова - судебный иск. Совладелица адвокатского объединения "Айлекс" Елена Халагера подала иск на правительство, в котором просит суд рассмотреть увольнение Авакова за нарушение седьмой статьи закона о Кабмине. В ней говорится, что министр должен владеть государственным языком. Министр редко публично выступает на украинском языке.

Аваков в эфире программы "Свобода слова" назвал эту инициативу глупостью. Ему вторит Тетерук: "Непонятно почему она (истец) ждала выборов, чтобы обратиться в суд. Авакова хотят снять с 2015 года, но пока ничего не получается".

Из почти десятка опрошенных депутатов президентской фракции, никто не верит, что Авакова можно снять через суд.

Политтехнологи Банковой не комментируют конликт президента с Аваковым. В Администрации придерживаются официальной версии, что борьбы между президентом и министром нет.

Как Аваков сбивает Порошенко

Аваков позиционирует себя и полицию как нейтральную силу на будущих выборах. Он хорошо подготовился, чтобы продвигать тезис о нейтральности полиции на выборах. МВД запустило публичную систему Выборы-2019, она отображает онлайн поступившие и зарегистрированные нарушения избирательного процесс. "Теперь мне никто не скажет, что министр спрятал какие-то дела", - говорит Аваков.

В БПП не очень верят в такую риторику.Все опрошенные депутаты БПП убеждены, что Аваков защищает на выборах Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского. "Вызывают Березенко, но дела по Тимошенко не двигаются. Это выглядит как односторонняя работа полиции. Мы проследим, насколько полиция отработает дела, касающиеся Батькивщины. Если останется без движений, то мы будем об этом заявлять", - говорит Владимир Арьев.

Но если судить по цифрам открытых уголовных дел "под выборы", то полиция нейтральна. Сейчас в полиции расследуют по фактам подкупа в пользу Порошенко 16 уголовных дел и 21 дело о подкупе в пользу Тимошенко, сообщили в нацполиции. Министр МВД ранее подчеркивал в интервью Зеркалу Недели, что фигурантом производств на основе обращений двух кандидатов, является близкий к президенту депутат Сергей Березенко. Его уже вызвали в полицию для объяснений.

Руководитель общественной организации ОПОРа Ольга Айвазовская рассказала LIGA.net, что на протяжении нескольких лет патрульные проходили обучение, как по закону отрабатывать нарушения на выборах. "На прошлых выборах полицейские считали, что их задача ограничена соблюдением правопорядка на избирательном участке: чтобы никто не дрался и воровал госсобственность, а уличные нарушения по агитации - это не их забота", - сообщила Айвазовская. Теперь же полицейские фиксируют нарушения уличной агитации и умеют правильно составлять протоколы.

Силу позиции Авакова придает недавний визит в Соединенные штаты, где он обсуждал пути деоккупации Донбасса. Депутат БПП Паламарчук считает, что министр МВД получил от американцев поддержку своей политической линии арбитра избирательной кампании.

Полномочия арбитра для Авакова - не только красивая картинка для Запада, но и стратегия выживания.

Член антикоррупционного комитета и критик действующей власти депутат Дмитрий Добродомов уверяет, что единственный способ Авакову сохранить должность - не помогать Порошенко переизбраться, потому что на втором сроке он первым делом "отомстит главе МВД".

Депутаты из Народного фронта, которых опросил журналист LIGA.net, говорят, что у министра МВД есть все возможности сохранить должность при других президентах, если он обеспечит честные выборы. "Придет Зеленский или Тимошенко, а министр им скажет, что ему нужно время, чтобы закончить начатые расследования и наказать тех, кто фальсифицировал выборы и они ему не смогут возразить", - говорит один из депутатов-фронтовиков.

В БПП с этим не согласны. "Тимошенко первая, кто вытолкнет его из кабинета. С такими расчетами Авакову стоит пропылесосить виллу в Италии", -считает депутат президентской фракции.

Куда заведет конфликт

Нардеп Народного фронта, близкий к руководству фракции уверяет LIGA.net, что массовых фальсификаций на выборах не предвидится, а противостояние между Порошенко и Аваковым уляжется без последствий. Многие из десятка депутатов БПП, с которыми пообщался журналист считают, что Порошенко несмотря на личный конлфикт будет готов договариваться с Аваковым.

Противостояние между первым и вторым лицом государства создает хаос, выгодный для РФ, а игра мышцами силовиков ничем хорошим не закончится для страны, согласны в обеих фракциях коалиции.

Читайте также: "Я спокоен. Будет новый президент". Интервью Авакова - за минуту