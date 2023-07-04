"Тбилиси идет по модели Януковича". Почему Украина высылает посла Грузии

Украина де-факто высылает посла Грузии Георгия Закарашвили из Киева. Публичная причина – состояние здоровья заключенного в Грузии Михеила Саакашвили. Но это только верхушка проблем в отношениях двух стран.

"Я бы разделял власть и народ Грузии, – говорит LIGA.net экс-глава МИД Павел Климкин. – Не факт, что это самая низкая точка отношений с Грузией за все время. Но с грузинским руководством за последний год – это точно".

Более радикальную оценку высказывает LIGA.net редактор грузинского издания SOVA.news Марта Ардашелия: "Отношения чуть ли не в состоянии холодной войны... Грузия пошла по модели Януковича".

Что происходит между Киевом и Тбилиси, что означает рекомендация послу уехать из Украины, чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 3 июля в отношениях Украины и Грузии произошел, возможно, самый острый виток напряжения с момента независимости обеих стран.

На грузинском телевидении показали выступление в суде экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Он является гражданином Украины и находится в тюрьме – на кадрах он запечатлен катастрофически худым.

Президент Владимир Зеленский в ответ прямо заявил, что Россия руками грузинских властей пытается убить Саакашвили. И поручил МИД вызвать посла Грузии и "предложить" ему в течение 48 часов вернуться в Тбилиси – для консультаций с руководством своего государства.

На следующий день МИД выполнил поручение Зеленского.

Подобные "предложения" не являются типичной дипломатической практикой: обычно дипломатов иностранных стран лишают аккредитации или объявляют персоной нон грата, а для консультаций отзывают своих послов.

Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона назвал такую форму третьим уровнем недовольства государства (первый – заявить протест, второй – отозвать своего посла).

"В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают", – сказал глава МИД.

За несколько дней до скандала с Саакашвили Украина также наложила санкции на флагманскую грузинскую авиакомпанию Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили назвал это недружественным шагом, а канал Imedi сообщил, что из-за этого в МИД Грузии вызывали временного поверенного Украины Александра Шульгу.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина фактически выслала посла Грузии на какое-то время, говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Для консультаций или нет – это имеет значение, но не критическое.

"Это весомый шаг в отношениях. Посла просто так не высылают даже временно, – объясняет Климкин. – Это значит, что действия грузинского руководства нас не просто беспокоят. Мы считаем их проблематичными и недружественными".

Нравится кому-то Саакашвили или нет, но Украина должна защищать его как своего гражданина, добавляет экс-глава МИД Климкин.

Отношения Украины и Грузии находятся "едва ли не в состоянии холодной войны", говорит LIGA.net главред грузинского издания SOVA.news Марта Ардашелия. Портиться они начали, еще когда в Грузии сменилась власть.



Саакашвили она называет принципиальным соперником фактического руководителя грузинской политики, олигарха Бидзины Иванишвили.

"Украина – не партнер для Грузии, – говорит Ардашелия. – Роли изменились: Грузия начала действовать, скажем так, по модели Януковича".

Саакашвили и санкции против Georgian Airways являются лишь верхушкой айсберга, признает Климкин: "Есть более широкий фон… Сейчас российские деньги потоком идут в Грузию. Есть обоснованные подозрения, что через Грузию предпринимаются попытки обхода санкций – от торговли нефтепродуктами до автомобилей и дальше".

СПРАВКА. В ГУР сообщали



Координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайан тоже предупреждал, что РФ хочет использовать Грузию для обеспечения своей военной машины. LIGA.net , что Россия использует компании-однодневки в Грузии и других странах для импорта западной электроники. Формально они не нарушали свои законы, но фактически это механизм обхода санкций.Координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайан тоже предупреждал, что РФ хочет использовать Грузию для обеспечения своей военной машины. Вашингтон сотрудничает с Грузией по этому вопросу, грузинская сторона является хорошим партнером, формальных нарушений не было, но транзит электроники должен прекратиться.

Также время от времени со стороны грузинских властей звучали скандальные заявления относительно Украины. Например, глава правящей партии повторял тезисы роспропаганды о Майдане как причине агрессивной войны, а премьер Грузии Ираклий Гарибашвили называл лузерами украинских политиков.

На международных площадках позиция Грузии противоречива, говорит LIGA.net председатель внешнеполитического комитета Совета Александр Мережко (Слуга народа). С одной стороны, Грузия поддерживает в ООН документы в поддержку Украины, с другой – на недавней сессии ПАСЕ ее делегация рано уехала и не голосовала за проукраинскую резолюцию.

В целом – особенно на фоне увеличения потока российских денег в Грузию после начала полномасштабной войны – власти Тбилиси дрейфуют в сторону РФ, говорит LIGA.net бывший замглавы МВД Грузии и экс-замминистра юстиции Украины (2015-2018) Гия Гецадзе.

По убеждению Ардашелии, влияние имело не столько поток российских денег, сколько геополитическая ситуация в мире в целом.

"Раньше Москва флиртовала с Грузией, позволяла сидеть на двух стульях и что-то делать в направлении евроинтеграции. А теперь нужно решать, в каком лагере находится Грузия. И судя по всему, Грузинская мечта (правящая партия. – Ред.) выбор сделала", – объясняет она.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В МИД Украины считают, что посол должен провести консультации по разрешению ситуации с Саакашвили. Положительный результат мог бы быть шагом навстречу Украине, считает Мережко: "И хотя бы символическим индикатором, что Грузия пытается вернуться на европейский путь".



Если власти Грузии считают Саакашвили угрозой, то пусть отпустят его жить в другой стране, предлагает Кулеба: "И живите там дальше, продолжайте сближаться с Россией, если вы так хотите".

Теоретически здесь могла бы играть роль президент Грузии Саломе Зурабишвили, говорит Гецадзе. Она выражается в более проукраинской и прозападной манере и имеет конституционное право на помилование.

Но чисто технически она не может этого сделать, пока Саакашвили не вынесут приговоры, объясняет Ардашелия: "Пока идут суды, это дает очень удобное оправдание Зурабишвили, почему она не действует решительно".

Что касается отношений стран, то, по словам Климкина, сейчас Грузия дошла до предела, когда должна ответить себе – является ли она европейским государством.

"Если Грузия хочет делать то, что делает, возникает вопрос по поводу ее будущего. Мы пойдем на Запад, а она останется там, где есть, – говорит Климкин. – Я не исключаю, что наши отношения будут как между страной западной и не-западной. Это не будет фундаментальная деградация отношений, но и не улучшение. Они будут стабильно никакими".

По прогнозу Ардашелии, в ближайшей перспективе Грузинская мечта будет пытаться извлекать финансовую выгоду из войны и отношений с Россией. Параллельно – любой ценой будет пытаться получить статус кандидата в ЕС, чтобы не разозлить население, которое в большинстве поддерживает евроинтеграционный путь.

Большинство грузин поддерживают Украину, убеждает Гецадзе.

Но выборы – через год.

"И пока оппозиция слаба и разрознена, – говорит Ардашелия. – Грузинская мечта дискредитирует ее по российской модели. Ее ближайший конкурент – категория тех, кто не определился. Впереди год. Посмотрим, какие ошибки будут совершены, и какую сторону все же выберет население".

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